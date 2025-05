¿Grabó Matthei un programa político mientras estaba con licencia médica?

En medio del escándalo nacional por el informe de la Contraloría General de la República que expuso que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, el nombre de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei ha salido a relucir en redes sociales.

Varios internautas han publicado en sus cuentas de X e Instagram que mientras se desempeñaba como alcaldesa de Providencia, Matthei habría solicitado 7 días de licencia médica a contar del 14 de mayo de 2024, según consigna el sitio web de la Municipalidad.

Sin embargo, este periodo, en el que la entonces jefa comunal se encontraba de reposo, podría coincidir con su participación en el programa político «Nada Que Perder» conducido por Roberto Cox.

«Hoy tenemos un «capitulazo» Nico (Cabargas), alcaldesa de Providencia, candidata a presidente, aunque ahora me va a decir que no, que las primarias y todo eso, o tal vez lo confirme, ojalá (…) y por qué no, si le hacemos caso a las encuestas, quizá futura presidenta», indicó el periodista para presentar a Matthei en el episodio que fue transmitido el 15 de mayo de 2024, un día después de que comenzara a contar su licencia médica.

«El programa «Nada Que Perder» (a veces al destino le gusta jugar) de Roberto Cox fue transmitido el 15 de mayo, y aparece en internet que fue grabado el 14 de mayo (quizás se grabo en otro momento, sería bueno aclararlo, porque esto puede ser un mal entendido). En caso de que la grabación del programa fue realizada el 14 de mayo: ¿Es ético que Evelyn Matthei haya presentado una licencia médica y que fuera a un programa a hablar sobre su candidatura? ¿Si presentas una licencia médica no se debiera guardar reposo?», cuestionó el cibernauta Roberto Merken (@RobertoMerken).

En la misma línea, el usuario @hernan_sr, pidió que la candidata presidencial de Chile Vamos explique al país si grabó el programa en medio de su licencia médica.

«¨De repente, me mandó un condoro y bajo en las encuestas¨, decía Evelyn Matthei en un programa de YouTube grabado el 14 de mayo del 2024 (transmitido el 15 de mayo), el mismo día que ella estaba “supuestamente” con licencia en su casa. Y se mandó un tremendo condoro, es gravísimo y la candidata

Evelyn Matthei debe responder», indicó.

¿Evelyn Matthei asistió a un podcast político para hablar de su campaña presidencial en medio de su licencia médica?, preguntaron desde la cuenta en X Frente Antifascista de Prensa Popular (@Informa3Chile).

En un mensaje compartido en esta red social, plantearon que presentó licencia médica por 7 días desde el 14 hasta el 21 de mayo de 2024.

«El podcast «Nada Que Perder» de Roberto Cox fue el lugar escogido, la propaganda del episodio se anunció el 14 de mayo (día 1 de la licencia de Matthei) y se estrenó en YouTube el día 16 de mayo (día 3 de la licencia de Matthei). A menos que se haya grabado otro día, queremos saber de boca de Roberto Cox o de Evelyn Matthei, si el 14 de mayo en medio de su licencia médica, la señora Matthei estuvo en ese podcast hablando de su futura candidatura presidencial», indicaron.

Asimismo, señalaron que el programa «Nada que Perder» usó la publicidad de Matthei el 15 de mayo y el 16 de mayo se subió el episodio a YouTube. Posteriormente, el capítulo siguió publicitándose el 18 de mayo y Matthei lo reposteó el 21 de mayo en su Instagram, todo esto mientras se encontraba de licencia médica.

Desde la cuenta Frente Antifascista de Prensa Popular, aclararon que «nadie le imputando nada a la señora Matthei».

«Como ciudadano estoy en mi derecho de saber si grabó ese podcast en medio de su licencia médica (14 de mayo al 21 de mayo de 2024), y le cito sus dichos: «Un día me pego un condoro y bajo en las encuestas..», agregaron.

La carta presidencial de Chile Vamos no solo está siendo cuestionada por su posible participación en el programa de Roberto Cox mientras debía guardar reposo. Otros cibernautas señalaron que estuvo realizando actividades políticas en medio de la licencia médica que tramitó, tal y como habría compartido ella misma en redes sociales, como por ejemplo el 19 de mayo de 2024.

Matthei critica duramente uso fraudulento de licencias médicas

Evelyn Matthei calificó como un “escándalo de marca mayor” el uso irregular de licencias médicas en el sector público

La aspirante a La Moneda propuso nombrar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar tanto a los funcionarios que viajaron al extranjero estando con licencia médica, como a los médicos que habrían emitido certificados falsos.

“Solicitaré un fiscal exclusivo para este caso. Debemos evitar que las personas que están involucrados renuncien y así evadan los sumarios. En ese sentido, es importante que los jefes de servicio establezcan que estos funcionarios se encuentran insertos en un sumario y, de esa manera, se les apliquen las sanciones correspondientes”, dijo.

¿Matthei aclaró si estaba con licencia médica cuando grabó su entrevista política?

Pese a la controversia registrada en redes sociales, hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Evelyn Matthei, ni el periodista Roberto Cox se han pronunciado, ni aclarado si la carta presidencial de Chile Vamos grabó el programa político «Nada Que Perder» en medio de su licencia médica.

A través de sus redes sociales, Matthei solo desmintió haber efectuado un viaje a los Estados Unidos entre finales de abril y principios de mayo de 2024, haciendo uso de una licencia médica mientras ejercía como alcaldesa de Providencia. Compartió un artículo de Fast Check CL, en el cual se plantea que según la información disponible, mediante transparencia, se pudo establecer que su ausencia de la municipalidad se justificó haciendo uso de sus días de feriado legal establecidos en la ley 19.378.

Mientras tanto, los cibernautas siguen exigiendo, tanto a su equipo como a Cox, que respondan con pruebas si ella fue o no al programa de YouTube el 15 de mayo de 2024.

«Tenemos todo el derecho a dudar», señalaron.