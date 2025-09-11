Jara arrincona a Kast por “ejércitos de trolls” y él esquiva sin profundizar: “No, y ahí te la dejo”

Durante el primer debate presidencial entre los ocho aspirantes a La Moneda, la candidata de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, emplazó a la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, a responder de una vez si utiliza «ejércitos de trolls» como parte de su estrategia política.

El intenso cruce comenzó cuando durante el espacio transmitido por Chilevisión, la exministra del Trabajo y Previsión social puso sobre la mesa el uso de trolls y bots en redes sociales para difundir información falsa y manifestó: “Lo bueno de los debates en vivo es que los bots no pueden instalar sus mentiras”.

“No da lo mismo las mentiras que se inventan y hay que reconocerlo, porque lo que más mal le hace a la democracia es hacernos los lesos (sic) con estos temas”, dijo, al tiempo que extendió un llamado a “quienes ocupan ejército de bots y de trolls, lo digan a la ciudadanía y sino, que lo reconozcan como un error y dejen de hacerlo”.

Frente a esto, el republicano emplazó a Jara por tratarlo de “mentiroso” en una instancia de debate anterior y no haberle pedido perdón.

“Hasta hoy día no me has pedido disculpas, lo que dije es que ustedes estaban sembrando la incertidumbre en un programa de primarias. Y todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso”, acusó.

“Todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso y en tema de las redes sociales, el primer día dijimos que no estábamos de acuerdo con agresiones, insultos y cualquier mal uso de las redes sociales”, agregó el candidato de la extrema derecha.

Ante estos señalamientos, Jara no se quedó callada y le respondió de forma tajante recordándole que “las faltas de respeto han sido muy comunes previo a las candidaturas”.

«Sabes, José Antonio Kast, no te voy a permitir que me trates de mentirosa y te lo digo aquí y claramente, sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejércitos de trols y de bots. Eso es lo que está al centro de este debate y cada vez que se te interpela por ese tema, atacas y distraes el tema ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme de nuevo la culpa de Monsalve? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme ahora a algún otro familiar que quiera salir a trollear? Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo. La ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no», afirmó.

Jara a Kast; «¿Por qué no contestas la pregunta?»

La tensión subió cuando Kast mencionó al hermano de la carta del oficialismo, el periodista Sergio Jara, insinuando nuevamente que estaba vinculado al reportaje «Quiénes actúan en las sombras de las redes», emitido por el mismo canal y en el cual se sindicó al periodista Patricio Góngora Torreblanca, como el presunto operador detrás de una conjunto de cuentas «trolls» o «bots» utilizadas para difamar y desprestigiar a rivales políticos del candidato de la ultraderecha.

“Estamos en Chilevisión y tu hermano trabaja en Chilevisión. Eso no es mentira, es verdad”, dijo Kast pasando por alto que el propio canal descartó la participación de Sergio Jara en el reportaje, dejando en claro que su producción estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa.

Jara nuevamente lo encaró: “¿Qué tiene que ver eso con que si tú usas bots y trolls, y un reportaje que hizo otra área periodística y este mismo canal te lo dijo en tu rostro?» y Kast intentó cambiar de tema, hablando de inmigración ilegal y acusándola de querer “tratar a los delincuentes con amor”.

Sin embargo, la candidata de Unidad por Chile arrinconó al republicano: “¿Son tuyos los bots, o no? ¿Obedecen a tu campaña o no?”.

¡¿Por qué no contestas la pregunta?! ¿Son los trolls tuyos o no? ¿Obedecen a tu campaña o no?”.

Ante eso, Kast concluyó “no, y ahí te la dejo”.