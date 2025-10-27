Jara se afirma primera: 28% en la foto de “si fuera este domingo”, según Criteria

La más reciente encuesta Criteria confirma que la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, sigue primera y firme en la intención de voto en la carrera presidencial.

Frente a la pregunta: «Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?», la exministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno del presidente Gabriel Boric alcanzó un 28% de las preferencias.

Con este resultado, le saca una ventaja de cinco (5) puntos porcentuales a la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien obtuvo un 23% de respaldo y se ubicó en el segundo lugar.

En tercer lugar, el estudio correspondiente al 26 de octubre, presenta un empate entre Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, de Chile Vamos, ambos con 13%, luego de que el primero subiera un punto y la exalcaldesa de Providencia descendiera dos.

En cuarta posición se encuentra el representante del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien obtuvo un 9% de respaldo, sin variaciones respecto a la semana pasada.

Cierran la lista los candidatos independientes Harold Mayne Nicholls, con un 4% , Marco Enríquez-Ominami con 2%) y Eduardo Artés con un 1% . Mientras que un 7% de los encuestados no manifestó preferencia e indicó que votaría nulo o en blanco.

Segunda vuelta

El estudio de Criteria también analizó los posibles escenarios de una segunda vuelta, teniendo resultados dispares.

En un duelo entre Jara y Kast, el sondeo le da una ventaja al líder del Partido Republicano quien superaría a la exministra del Trabajo y Previsión Social, con 46% (-2) frente a 35% (-1). Sin embargo, un 19% votaría nulo o blanco.

En un escenario que incluye a Matthei, el resultado le sería favorable a la candidata de Chile Vamos, quien se impondría a Jara con 43% (=) versus 33% (=). El 24% votaría nulo o blanco.

En tanto, contra Johannes Kaiser, la diferencia sería mínima, ya que el representante libertario llegaría a 37% (+1) contra 36% (=)de Jara, con un 27% de indecisos o nulos.

De disputar la segunda vuelta contra Franco Parisi, la carta de Unidad por Chile resultaría vencedora con 33% (=) frente a 31% (=) del candidato del PDG. Un 36% optaría por voto nulo o blanco.