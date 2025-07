Jara y Matthei se enfrentan por empleo: “Yo no me atribuiría jamás los puestos creados”, lanza la candidata de Unidad por Chile

Un nuevo debate presidencial reunió a los candidatos Jeannette Jara (Unidad por Chile), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano), quienes debatieron sobre seguridad, crecimiento económico y empleo, pero fue este último tema el que generó el intercambio más fuerte entre las dos exministras del Trabajo.

Durante el 106° encuentro anual de la Cámara de Comercio de Santiago (CSS), Matthei, quien lideró el Ministerio del Trabajo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuestionó que en la gestión de Jara se haya suprimido el pago del IFE Laboral, asegurando que la medida “alimentó el desempleo”.

“Si se hubiese mantenido el IFE Laboral no se tendría que haber subido de esa manera el salario mínimo, y hoy los trabajadores estarían ganando más o menos lo mismo, pero sin la tremenda tasa de desempleo que tenemos que ya se ha aumentado en un punto desde que ella fue ministra”, dijo Matthei en alusión a Jara, quien estuvo al frente de la cartera del Trabajo y Previsión Social entre marzo de 2022 y abril de 2025.

Jara respondió con datos y contextualización histórica: “Al parecer no se entiende necesariamente en su profundidad o las razones de lo que está pasando en materia de empleo. El IFE Laboral que se creó durante la emergencia de la pandemia, lo que hacía era constituirse en un incentivo para que la gente saliera a buscar trabajo. El tema es que salieron a buscar trabajo y no salió a hacerlo solo después de la pandemia, sino que todos los meses, las personas que han ingresado al mundo del trabajo, a buscar trabajo, y empiezan a ser contabilizadas en las estadísticas, son más. Ha crecido significativamente la fuerza de trabajo en Chile, por eso el IFE Laboral enfocado en la persona que sale a buscar trabajo, ya no tiene sentido” dijo la ex secretaria de Estado del gobierno de Gabriel Boric.

“Las medidas que se toman no son inocuas, por eso no solo tienen que ser con conocimiento de causa, sino que mirando las consecuencias en su integralidad», planteó la militante comunista.

“Yo no me atribuiría jamás los puestos creados”

Pero el momento más contundente llegó cuando Jara cuestionó el relato de Matthei sobre su propia gestión. La candidata de Chile Vamos se ha referido y destacado la creación de un millón de empleos durante su paso por el Ministerio del Trabajo. la candidata de Unidad Por Chile, sin negar el crecimiento de entonces, deslizó una crítica al protagonismo que Matthei se atribuye.

“Aquí se ha dicho en otros foros que durante el exmandato de la candidata Evelyn Matthei como ministra del Trabajo se creó un millón de puestos de empleo. Y yo les quiero decir que en el tiempo en que ella fue ministra se crearon hartos puestos de trabajo menos que los que se crearon cuando yo fui ministra, pero yo no me atribuiría jamás que eso es gracias a mí, porque yo sé el rol que juega el sector privado”, refutó.

“Cuando uno es candidato tiene un margen en que tiene que moverse y es ir de frente con la verdad y yo sé el rol que juega el sector privado en esto, por eso me interesa acelerar la inversión”, enfatizó la candidata del oficialismo.

Jara: Durante el periodo de Matthei se crearon cerca de 360.000 empleos

Tras el encuentro organizado por la CCS, Jara contestó preguntas de la prensa, en el fue consultada por el cruce con Matthei y las cifras de creación de empleos.

“El dato mata relato, pero los datos se pueden leer de distintas formas. Quiero ser bien sincera y aquí lo que ocurre es que se le atribuye a la candidata Matthei la creación de un millón de empleos, cosa que no es real, porque durante su periodo como ministra se crearon cerca de 360.000 empleos; en mi periodo como ministra, cerca de 570.000 empleos”, explicó.

“Pero lo relevante de eso es que yo no creo que sean obra mía. Ni de ella, por cierto, sino que del sector productivo, del crecimiento y de las facilidades que el Estado pudo dar en su momento para que se pudiera emprender con mayor fuerza”, argumentó, citada por La Tercera.

Jara recordó que en ocasiones anteriores ha ocurrido que “en porcentaje el desempleo es más alto ahora y eso también es una realidad, pero eso tiene mucho que ver con que la creación de puestos de trabajo ha sido más lenta y es un desafío para el país. Que no se soluciona con una frase».

La exsecretaria de Estado aprovechó la ocasión para dejar en claro que la labor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social no está basada en la creación de puestos de trabajo, sino en la regulación de materias laborales.