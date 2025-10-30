Jeannette Jara comparte íntimo momento junto a grupo de influencers en su comando

Durante la tarde de este miércoles 29 de octubre la candidata de la centroizquierda Jeannette Jara hizo una pausa en su agitada agenda diaria y participó del primer encuentro de influencers con más de una decena de jóvenes que hoy utilizan sus redes sociales para difundir distintos tipos de contenidos que abarcan diferentes audiencias en el variado mundo digital.

Influencers como “Leonardo Quezada”, con más de 215.000 seguidores; “Oiga Profe”, con 305.000; y “Eva” con 151.000 seguidores, participaron de la actividad cuya ambientación fue con la temática Halloween, pero con una clara división más allá de la diversión: cuáles son las propuestas actuales “del terror” de algunos candidatos y cuáles mejorarían el Chile que todos soñamos, resaltando así medidas concretas del programa de Jara que la destacan por sobre sus contrincantes y con el fin de darles mayor visibilidad en redes sociales para seguir apoyando a Jeannette en su camino a La Moneda para el próximo período presidencial 2026-2030.

“Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por apoyarme en el mundo digital, pero también por estar difundiendo mensajes constructivos a través de sus respectivas cuentas con el fin de tener un mayor alcance y llegar a rincones que con una campaña tipo no siempre se llegan (…) entiendo que todos ustedes aportan desde sus profesiones y distintos puntos de vistas, pero lo importante es que todos están divulgando contenidos para unificar Chile y no para desinformar ni destruir”, les dijo la candidata a los más de 15 jóvenes que llegaron, emocionados, a participar del distendido encuentro con la candidata.

Pero eso no es todo, porque además de compartir con los influencers, se realizó un esperado encuentro del multiverso electoral celebrado por todos los asistentes. Y es que Jeannette Jara compartió en vivo y en directo con el corpóreo de su popular personaje en el mundo digital “la Tía Jeannette”, cerrando la actividad grupal con broche de oro en la terraza de su comando en el barrio París y Londres.