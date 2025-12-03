José Antonio Kast respalda Jorge Quiroz a pesar de ser acusado de colusión y conducir en estado de ebriedad

Durante el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) José Antonio Kast fue interpelado por Jeannette Jara por el rol de Jorge Quiroz en casos de colusión y conducción en estado de ebriedad. Al respecto, Kast le entregó su completo apoyo.

En la mañana del miércoles 3 de diciembre se llevó a cabo el debate propuesto por la Asociación de Radiodifusores de Chile. El penúltimo encuentro oficial entre Kast y Jara en la antesala de las elecciones del 14 de diciembre.

En este contexto, Jeannette Jara interpeló al republicano por su asesor económico Jorge Quiroz. El economista fue acusado por el caso de colusión de los precios de los pollos, al ser quien diseñó el modelo que sirvió para esta fijación de valores.

Se hizo presente además en el caso de las farmacias, en el que defendió a una de las empresas acusadas de fijar precios más altos para los consumidores. A esto se suma la condena que tuvo en 2015 por haber sido descubierto manejando en estado de ebriedad.

La candidata de centroizquierda hizo hincapié en estas temáticas, que fueron de especial relevancia para una de las periodistas. Al ser consultado si considerará a Quiroz para un hipotético ministerio, Kast respondió que el acusado asesor cuenta con su “Total respaldo” a pesar de sus delitos.

Cabe recordar que Felipe Larraín propuso a Quiroz para hacerse con la cartera de Economía, tomando las riendas de las medidas estatales económicas para todo el país.

