Kast pidió renuncia a Superintendente de Educación Superior que preparaba sanción a U. San Sebastián por pagos irregulares a políticos de Derecha, entre ellos el presidente del Partido Republicano

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella (en la foto), hizo noticia esta semana no solo por sus declaraciones en contra de la ranita de Darwin. También lo hizo por aparecer entre las personas cuyos pagos en la Universidad San Sebastián fueron cuestionados por la Superintendencia de Educación, quien -recordemos- formuló cargos por este tema.

Los antecedentes de este caso fueron revelados esta semana por el medio Reportea, que dio conocer las conclusiones de la investigación de la Superintendencia en la U. San Sebastián. Allí, se apunta a contrataciones y pagos irregulares que involucran a la exministra Marcela Cubillos, al exfiscal Manuel Guerra (hoy en prisión preventiva) y al senador Squella, entre otros.

Al parecer, la revelación no cayó muy bien en La Moneda, ya que este jueves 19/3, un día después de la publicación de Reportea, el Gobierno de Kast pidió la renuncia al Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, quien junto a su equipo se encontraba precisamente preparando la sanción contra la U. San Sebastián por los hechos antes mencionados.

Según consignó Reportea, a Salazar -que llegó al cargo en 2023 a través del sistema de Alta Dirección Pública-, se le solicitó «la renuncia inmediata, algo que no ocurrió con la Superintendenta de Educación escolar, Loreto Orellana, a quién también se le solicitó la renuncia, pero a quien le permitieron tomar sus vacaciones acumuladas por lo que su alejamiento del cargo se producirá recién a fin de mes».

En esa línea, fuentes del gabinete del Ministerio de Educación citadas por el mismo medio, señalaron que la decisión de pedir la renuncia al Superintendente de Educación fue tomada por «pérdida de confianza».

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