La danza de los $31 mil millones defraudados por Cathy Barriga en Maipú: El prontuario de 31 cargos de la nuera de Lavín

El pasado mes de septiembre y a pesar de que hace dos años se iniciaron las investigaciones por fraude al Fisco en contra de la exedil de Maipú Cathy Barriga, el Ministerio Público decidió dar un giro en las pesquisas. Barriga, quien fue alcaldesa de Maipú entre 2016 y 2021, enfrenta un complicado escenario judicial. Ello, pues de las cinco investigaciones en las cuales aparece vinculada, en tres figura como imputada por fraude al Fisco por una serie de irregularidades en su gestión municipal. La Fiscalía Occidente era quien indagaba estos movimientos hace dos años y en las últimas semanas comenzó a preparar una eventual formalización en su contra, relativa a uno de estos tres casos. El Ministerio Público investiga acá un supuesto fraude de más de $95 millones, mediante la renovación sucesiva de contratos y el pago de boletas de honorarios a la también querellada Andrea Monsalve Saavedra por servicios que no habría prestado. Otro antecedente en la mira del ente persecutor es que a la profesional se le seguía pagando un sueldo, a pesar de estar con licencia por enfermedad común por un plazo superior a los tres meses. Sin embargo, en los últimos días se registró un cambio de último minuto. El pasado 14 de septiembre, a través de una resolución firmada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se decidió cambiar a los fiscales del caso. La causa, radicada hace dos años en la Fiscalía Occidente, ahora pasará a la Fiscalía Oriente.

El comienzo del mandato de Cathy Barriga como alcaldesa en 2016 parecía ser, para algunas personas, un punto de quiebre en comparación con los anteriores mandatos. Con los problemas de Alberto Undurraga (2004-2012) y Christian Vittori (2012-2016) sobre el Caso Basura, la llegada de Barriga iba a ser para muchos la reivindicación de una comuna importante en la Región Metropolitana. Sin embargo, la situación fue diametralmente distinta. A partir del comienzo de su período, Barriga y su equipo cometieron una serie de errores e ilícitos, algunos de carácter político y se granjearon muchas demandas y querellas en la justicia ordinaria. Pasemos a revisar ahora una variada gama de actos de corrupción, que con rigor de misa dominical, fueron el pan de (casi) toda la administración de la nuera de Joaquín Lavín Infante.

-Servicios no prestados de Andrea Monsalve Saavedra

En 2021, un grupo de candidatos a concejales del Pacto Unidad Constituyente de la comuna de Maipú liderados por la en ese entonces candidata a la alcaldía Alejandra Bustamante concurrieron ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago y presentaron una querella criminal de acuerdo al artículo 111 del Código Procesal Penal por Fraude al Fisco y por prestaciones fraudulentas estatales, en contra de quienes resulten responsables.

La acción judicial fue presentada luego que se detectara el pago de servicios por un monto de $100 millones a doña Andrea Monsalve, funcionaria contratada a honorarios en la Municipalidad de Maipú, quien recibió los pagos sin concurrir ni realizar ningún trabajo en el municipio durante el período 2017-2020.

Esta periodista fue contratada en enero de 2017 con un sueldo de $2.000.000 y que en agosto de ese mismo año fue reajustado a la suma de $2.787.036, monto que se prolongó hasta octubre de 2020, siendo sus funciones, de acuerdo al descriptor de funciones de la pagina web “Recopilar información e investigar noticias contenidas en medios de comunicación escrita, radial, televisiva y digital, elaboración y difusión de contenidos, orientar y proponer acciones de comunicación y elaborar pautas”… funciones que, claro está, nunca realizó.

-Millonarias indemnizaciones por despidos injustificados

Estos despidos fueron realizados a fines de 2016, siendo en principio muy apoyados; no obstante, los tribunales se encargaron de cuestionar el peso de los fundamentos de la municipalidad. Acusando la existencia de “trabajadores fantasmas” contratados en el período de Vittori, Barriga despidió a 470 funcionarios por exceso de contratos. Sin embargo, si el número de funcionarios al comienzo del período de la alcaldesa era de 3.965 (2.737 a honorarios), en abril de 2018 las cifras eran 3.945 y 2.691 respectivamente. Es decir, no hay diferencias sustanciales entre un período y otro, por lo que la justificación que esgrimió Barriga fue insuficiente. Esto significó que la Municipalidad de Maipú haya pagado alrededor de $920.000.000 sumando todas las demandas ganadas por los exfuncionarios (sin contar las cotizaciones impagas por AFP, salud y seguro de cesantía, que triplican el monto). Según las proyecciones que hicieron algunos concejales, el costo total por indemnizaciones sería en torno a 20 mil millones de pesos, lo que constituía un sexto del patrimonio de la municipalidad.

Aquello implica una irresponsabilidad importante por parte de la alcaldesa y su equipo, puesto que no colocaron atención a la dirección que tomó la jurisprudencia en el último tiempo en favor del trabajador en casos de despidos con contrato a honorarios con el Estado: los tribunales han reconocido vínculos de subordinación y dependencia fácticos entre funcionario y empleador, independiente de las estipulaciones del contrato, fallando por ende en favor del funcionario en casos de despido injustificado (ejemplo de ello es el fallo rol N°11.584-2014, entre Juan Pablo Vial contra Municipalidad de Santiago, representada por –en ese entonces– Carolina Tohá). Es decir, miles de millones de pesos de patrimonio público fueron destinados solo para pagar platos rotos por acciones negligentes de la alcaldesa Barriga, siendo que existía precedente de lo que podía ocurrir.

-Promotora de anteojos

La Feria Fuerza de Mujer, de abril de 2018, organizada en Maipú por la alcaldesa Cathy Barriga, activó las alarmas. Ese día, en el escenario principal de la instancia, el stand de anteojos de sol Influencers Sunglasses ofreció una charla sobre qué gafas utilizar de acuerdo a cada rostro.El hecho pasó casi desapercibido hasta que Héctor Silva, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos N°4 de Maipú, realizó una denuncia ante Contraloría, acusando a Barriga de falta a la probidad.

La denuncia apuntó a que en la feria, que lleva por nombre el de la fundación de la entonces alcaldesa, no solo se presentaron mujeres emprendedoras de la comuna, sino también una empresa de la cual Barriga es rostro o imagen. En el evento, la marca vendió distintos modelos de lentes de sol, incluyendo los de su línea: Cathy B, con valores por sobre los $100.000.Según consignó El Mostrador, en aquella ocasión, “la alcaldesa de Maipú lleva meses siendo rostro de la marca Influencers Sunglasses y ha subido diversas imágenes a su Instagram para promocionarla, junto a su familia y también en medio de actividades municipales. Incluso hay una imagen en donde aparece Barriga con banda presidencial posando junto a sus lentes, capturas que ya fueron borradas de redes sociales”.

En el documento presentado al Contralor Jorge Bermúdez se indicó que existía un conflicto de interés y negociación incompatible por incumplimiento de la Ley Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses N°20.880: “La Sra. Barriga fue rostro con el que obtuvo claramente un producto de forma gratuita de la empresa Influencers Sunglasses, del cual es representante María José Sepúlveda Bari, cónyuge de Christian Ashcroft que en la Municipalidad de Maipú cumple el rol de asesor de negocios, con un sueldo cercano al millón ochocientos mil pesos”, señalaba el escrito.

El stand de lentes de sol obtuvo un lugar privilegiado durante la organización de “La Feria Fuerza de Mujer”, diseñada originalmente para mujeres emprendedoras de la comuna. Por su parte, Barriga no quiso pronunciarse al respecto.

-Taller de “niñas empoderadas”

En el marco de los talleres Fuerza de Mujer, promovidos por la exalcaldesa Cathy Barriga, también en el mes de abril de 2018, se realizó el ciclo Niñas Empoderadas.Según la página web de la Municipalidad de Maipú, estas capacitaciones buscaban realzar los talentos artísticos de las mujeres y su principal objetivo era “una formación más integral que las empodere con su edad y su desarrollo como niñas y pre-adolescentes”.

Pero el municipio, además de explicar los alcances de este ciclo para niñas de 4 a 11 años de edad, adjuntó la información de un taller de ondulación de pestañas, lo que generó diversas críticas en redes sociales.El objetivo de este otro taller era capacitar a mujeres para explorar nuevas técnicas, trabajar en ello y así “incrementar los ingresos del hogar”.

No existe registro alguno que verse respecto al costo municipal que implicó este taller.

-Gasto Excesivo en Cuenta Pública

¿Qué es una cuenta pública? Es el instrumento establecido por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en que el alcalde o alcaldesa debe informar al concejo, al consejo de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad.

La ley establece, a su vez, que esta actividad corresponde a una sesión de concejo municipal y se debe invitar a las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; autoridades locales, regionales, y las y los parlamentarios que pertenecen al distrito y circunscripción a los que pertenece la comuna.

Sin embargo, cada autoridad edilicia tiene su propio estilo o preferencias para presentar su trabajo y avance en el municipio a cargo; a continuación, un ejemplo que evidencia estas diferencias, nada más y nada menos que en cifras.

El 27 de abril de 2018 la administración Barriga gastó la friolera de $48.080.198, muy por debajo le siguieron las Municipalidades de Las Condes ($20.010.752) y Providencia ($12.902.164); mientras que, por el otro extremo, Vitacura y La Florida gastaron $3.669.380 y $1.450.08 respectivamente.

Diferencias estratosféricas en una instancia que perfectamente se podría realizar en una sesión de concejo municipal. El ayuntamiento de Maipú pagó $11.662.000 en un cóctel para 700 personas; mientras que el municipio de Vitacura pagó $2.000.000 por ese mismo ítem para 100 personas que, eso sí, incluía mesas y toldos.

Pero la mayor disimilitud se presenta en los ítemes informados por la Municipalidad de Maipú que no se presentan en las demás comunas, como gigantografías ($1 millón), chapitas ($217.000), poleras corporativas ($631.000), pantallas Led e iluminación ($9 millones), producción de contenidos y staff ($18 millones) y otros.

-Frenar “el uso excesivo” de su imagen

La Contraloría General de la República ordenó, en junio de 2018, frenar el uso reiterado de la imagen de Cathy Barriga en gráficas de la Municipalidad de Maipú. Esto a raíz de un requerimiento presentado por el concejal del Partido Comunista Ariel Ramos, quien acusó un uso “excesivo” de esta en gráficas publicitarias de actividades de la comuna.

“A fin de evitar irregularidades, en lo sucesivo la Municipalidad de Maipú debe abstenerse de incorporar la imagen de la autoridad alcaldicia ya sea mediante fotografías o imágenes representativas y caricaturas”, señala el documento publicado por el ente contralor.

Según el dictamen emitido el 21 de junio del año en cuestión el uso reiterado de la imagen de Barriga -tanto en fotografías como caricaturas- “podría significar una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales”.

Una vez emitido el oficio desde la Contraloría, el concejal Ramos valoró el pronunciamiento de la entidad. “Es categórico. Dice que el municipio de Maipú debe abstenerse de incorporar a la autoridad alcaldicia ya sea mediante fotografías o gráficas representativas o caricaturas”.

-Jefe de gabinete

En septiembre de 2017, el “Caso Asesorías” golpeó la puerta de la Municipalidad de Maipú, ya que aseguraron que el jefe de gabinete de la alcaldesa Cathy Barriga, el abogado Carlos Fairlie Oria, obtuvo ganancias superiores a los $300 millones por la venta de asesorías externas.

El profesional y su mujer Claudia Toro Jiménez, son los dueños de la empresa Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada, que es la segunda firma que más dinero obtuvo por estos trabajos en la Cámara de Diputados entre 2012-2013.

Trascendió, asimismo, que Fairlie asesora al diputado Joaquín Lavín León -marido de Barriga e hijo del exalcalde de Las Condes-, además de haber sido abogado de la Fundación Jaime Guzmán.

-Peluches y collares

Una denuncia del medio local LaBatalla.cl remeció a la mesa directiva de la exmandamás comunal: la administración que ella dirigía había gastado más de $50 millones en la compra de peluches.

Por esos días, desde el municipio indicaron que la compra de los artículos fue “en el marco de una campaña educativa para incentivar a los niños y niñas de la comuna a tener conciencia de la importancia sobre el cuidado del Medio Ambiente”.

Pasaron los años y, tras la polémica de los peluches, finalmente la exchica Mekano junto a su administración salieron de la Municipalidad. Tomás Vodanovic, asumió el sillón edilicio en junio de 2021, y uno de sus concejales, Bladymir Muñoz, reflotó este tema tras realizar un hallazgo que compartió en Twitter:

“Como concejal y presidente de comisión de Educación, hoy vine a CODECU (Corporación Municipal de Educación) Maipú y nos encontramos con bodegas repletas con peluches. La gestión anterior gastó $50 millones destinados a educación pública en peluches, que no sirvieron absolutamente para nada”, esgrimió el funcionario en la red social.

Fueron cerca de 15 mil los peluches con la figura de la mascota del municipio, “Renacín” y “Smapina”, usando, según la factura publicada, fondos destinados a apoyar la gestión educativa de los establecimientos municipales.

Según el citado medio, la orden de compra ascendía a los $54.978.000 para adquirir “material didáctico educativo” consistente en 15.000 “juegos de gimmicks dobles”. El proveedor, Doce Entertainment S.A, confirmó a Radio Cooperativa, por esos días, que el término “gimmicks dobles” se refiere de los peluches de “Renacín” y “Smapina”, aunque ignoran el uso que les dieron en el municipio.

La orden de compra detalla en las observaciones que se trata de una compra “para proceso de captación y retención de matrícula. Periodo escolar 2018. Inserto en el Proyecto FAEP 2017”. Estas siglas corresponden al Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad, y se desconoce bajo qué área de mejora financiada por el fondo correspondería la compra de peluches.

De acuerdo al concejal Muñoz: “Quedaron más de siete mil peluches en esas bodegas que encontramos, por lo que es plata que se perdió. La empresa que licitó (los peluches) es una empresa que se creó para este fin, no tiene ninguna otra licitación en mercado público, no existe. Esperamos que la auditoría nos ayude y podamos entregar esto a la Contraloría y a la Justicia para perseguir la responsabilidad tanto administrativa como judiciales”, indicó.

Además, “Hay unas joyas (collares) que se les compró a la empresa Swarovski, y se gastaron más de $16 millones en 500 de estas y que no tiene recepción, o sea, no sabemos a quién se le entregó, no hay RUT de personas, no hay nombres, o si se lo llevó para la casa”, sentenció Muñoz.

-Vania Vicencio

Cathy Barriga enfrentó una nueva polémica. Esto, porque se reveló que su amiga Vania Vicencio González, quien es instructora de zumba y trabaja en la Municipalidad de Maipú, pasó a ganar un sueldo de 2,4 millones de pesos mensualmente.

De acuerdo a la información de La Voz de Maipú, la mujer se fue a trabajar al municipio cuando la esposa de Joaquín Lavín León ganó las elecciones de alcaldesa. De esa forma, pasó de recibir un sueldo mensual de $300.933 a uno de $867.766 bajo la administración de su amiga, en enero de 2017.

Sin embargo, la cifra fue aumentando de manera injustificada, ya que en febrero de 2017 ascendió a $1.414.732, y luego, en mayo de 2018 comenzó a recibir $2.427.082.

En relación a su formación profesional, Vicencio egresó de 4° medio del Liceo Metropolitano Central en 2003, para luego ingresar a una serie de cursos para ser instructora de zumba y personal trainer en la Academia Sésamo.

El mismo medio ya citado, añadió que la amiga de Barriga tiene un emprendimiento aparte en donde participa en cumpleaños de niños como animadora, por lo que el tiempo de su cargo como funcionaria municipal era “fantasma”.

Pruebas de ello son las hojas de asistencia que solicitó el portal y que fueron contrastadas con publicaciones realizadas por la propia Vicencio en su cuenta de Facebook sobre los eventos que ha realizado.

Uno de estos documentos señaló que Vicencio llegó a su trabajo el pasado 17 de febrero de 2018 a las 08:19 horas y que se fue a las 22:18 horas. Sin embargo, en su cuenta de Facebook aparece una publicación de esa misma fecha a las 22:04 horas, donde estaba terminando un evento por un cumpleaños infantil.

Esta situación se repitió en reiteradas ocasiones, donde se señalaba que la mujer estaba trabajando, mientras que en sus redes sociales figuraba en eventos infantiles. No obstante, Barriga, respondió a los rumores que involucraron a la funcionaria municipal, enfatizando que el sueldo de Vicencio es de $1.200.000 y que su alta remuneración se debe a los bonos que reciben los empleados municipales de todo el país.

A pesar de su aclaración, Barriga no se refirió a la labor que desempeñó su amiga en el municipio ni sobre las denuncias que recibió Vicencio por aparecer trabajando mientras se encuentra realizando eventos.

-Kiki Challenge

Un sumario de la Contraloría determinó que Cathy Barriga utilizó medios municipales para actos que no estaban vinculados con su cargo. Lo anterior se refiere a un video que la exedil subió a las redes sociales realizando el popular “Kiki Challenge”, utilizando un vehículo municipal en la explanada del Templo Votivo de Maipú.

La Contraloría determinó que sí se utilizaron recursos municipales en una actividad que no tenía relación con su cargo. Fue por esto que resolvió sancionarla con un descuento del 10% de su sueldo mensual, que ascendía a $5.398.016 (bruto). A esto se sumó una anotación de demérito en su hoja de vida funcionaria. Además se sancionó al conductor de Barriga, Óscar Alegría, con la medida disciplinaria de censura.

-Regalos vía lobby

De acuerdo con una publicación del diario La Segunda, la exautoridad recibió obsequios desde entradas a conciertos en el casino Monticello hasta un auto.

El vehículo, un Kia Río 4 (avaluado en más de $7 millones), fue entregado a la autoridad para ser sorteado entre los vecinos que asistieron a una actividad. La máquina fue donada por la automotora Pompeyo Carrasco Distribuidora Automotriz S.A.

Además, Barriga recibió más de 6 mil tickets para eventos, 68% de ellos proporcionados por San Francisco Investment S.A., razón social del Sun Monticello, con quien había firmado un alianza en enero de 2018. Gracias a ese convenio, habitantes de Maipú pudieron ir a conciertos de Café Tacuba, Residente y al musical Mamma Mia. Incluso, en una oportunidad, dos personas ganaron una estadía en el hotel del casino.

Si bien la alcaldesa no se quedó con ninguno de los presentes, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado establece que “solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa”.

Y si bien están exceptuados “los donativos oficiales, protocolares y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación”, objetos como el auto no están incluidos en esta categoría.

-Despidos y congelamiento de fondos de subvención escolar

El 31 de octubre de 2018 llegaron malas noticias hasta la Municipalidad de Maipú. A través de dos resoluciones emitidas ese día desde el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, la en ese entonces alcaldesa Cathy Barriga quedó una vez más entrampada en causas laborales que tuvieron su origen en los masivos despidos que realizó al iniciar su mandato.Ese día, dos juezas distintas ordenaron el embargo de bienes de la subvención escolar preferencial y dieron un plazo de cinco días a Barriga para pagar, advirtiendo que la ley permite emitir una orden de arresto si es que no lo hacía.

La primera causa es una conjunta que iniciaron María Antonieta Rivera Díaz, Rosa Aburto Edmonson, Teresa Parra Vergara e Ignacio Cortés Cofrés, quienes reclamaron la suma de $62.913.797, repartido entre ellos y calculado en base a la indemnización por años de servicio.

La causa se inició en diciembre de 2017 y desde entonces fue un ida y vuelta ante la jueza, con una recalificación de los montos y con la Municipalidad pagando parcialmente un monto acordado.

La última liquidación, fechada el 9 de septiembre de 2018, da cuenta que la Municipalidad adeudaba todavía $24.220.717 a repartirse entre los cuatro demandantes.

El 9 de octubre, el abogado demandante Fernando Muñoz ingresó una solicitud al tribunal, asegurando que como el monto antes descrito no fue objetado y que lo que procede es que la Municipalidad de Maipú ordenara el decreto de pago y, en caso que no lo hiciese, se decretara una orden de arresto contra la alcaldesa Barriga, según lo dispone el artículo 32 de la Ley 18.695 (que regula a las Municipalidades) y el artículo 238 del Código Civil.

La jueza Johana Hernández emitió la notificación a todas las partes el 12 de octubre, asegurando que Barriga debía emitir el decreto alcaldicio que aprueba el pago del monto adeudado.

La abogada Valeria Díaz, representante de la Municipalidad de Maipú, presentó un recurso contra la resolución de la jueza, acusando de “desproporcionada” la resolución de que una de las medidas cautelares del mencionado artículo se aplicara a Barriga ya que tienen, según ella, “un carácter excepcionalísimo”. El recurso de reposición, sin embargo, fue rechazado por la jueza Hernández, ya que a esa fecha no se había decretado medida alguna sobre Barriga, quien estaba a tiempo de pagar.

El mismo abogado Muñoz, el 26 de octubre, solicitó formalmente la orden de arresto contra Barriga por no haberse pronunciado respecto al pago que le ordenó el tribunal. La jueza Hernández emitió una nueva resolución el día 31 de octubre, dando a la alcaldesa un plazo de 5 días para pagar; de no hacerlo, le caería una orden de arresto encima.

La segunda causa laboral que complicó a Barriga se inició en mayo del mismo 2018. Francisco Javier Moreno, demandó a la municipalidad por un monto de $17.714.829 tras su despido. La municipalidad peleó legalmente la demanda e intentó objetar la liquidación solicitada por Moreno, cuestión que fue desechada por el tribunal. El monto finalmente bajó a $17.197.500.

La abogada demandante Isabel Bustamante solicitó formalmente el 24 de octubre de 2018 se ordenara “el embargo de bienes de la deudora hasta por la suma fijada”. El recurso argumentaba que los montos se pueden congelar de “los valores de la subvención educacional que en su calidad de sostenedora de la educación municipalizada, recibe la Municipalidad de Maipú a través de la Corporación Municipal de Maipú desde el Ministerio de Educación”.

La jueza Pola Ugarte Cortés decretó el embargo del “dinero por concepto de subvención escolar”, más el pago de las costas, que un día después fueron fijadas en 500 mil pesos. El dinero quedó en poder de la entidad bancaria correspondiente hasta que la Municipalidad destrabara el pago adeudado.

-Beca alcaldesa Sra. Cathy Barriga Guerra

Barriga entregó a destacados estudiantes de la comuna una nueva beca; en un nuevo afán por figurar, con su nombre y apellidos; para que pudiesen estudiar en la educación superior completamente gratis.

El beneficio lo entregó la Corporación de Educación de Maipú, y duraría hasta las siguientes elecciones municipales de 2021 dependiendo si la autoridad comunal era reelecta o no.La beca cubría los gastos totales o parciales de estudiantes de la comuna que hayan obtenido puntaje nacional en la entonces PSU.

Respecto al uso explícito del nombre de la alcaldesa en la beca, Contraloría se pronunció en Twitter al respecto recordando que “es el municipio, como institución, quien presta los servicios que se anuncian en cumplimiento de funciones, y no la autoridad en forma independiente, como pudiera entenderse cuando se hace uso reiterado de su nombre”.

Para tener como referencia, estas becas durante el mandato de Vittori se denominaban “Beca de Excelencia Académica” o de “Excelencia Municipal”.

-El mural del Liceo Nacional de Maipú

A través de un comunicado público, un grupo de estudiantes egresados del Liceo Nacional de Maipú se manifestó sobre el mural inaugurado durante diciembre de 2018 en el establecimiento, donde las figuras históricas del país y la comuna -como Bernardo O’Higgins y José de San Martín- acompañan a la exalcaldesa Barriga.

Al respecto, los exalumnos del Liceo Nacional manifestaron en aquella ocasión “rechazamos enérgicamente la inclusión de la actual alcaldesa en él. Consideramos que siendo la edil en ejercicio de la comuna, el mensaje entregado a la comunidad liceana puede tender a confundirla. Los establecimientos educacionales como el Liceo Nacional de Maipú no pueden, bajo ninguna circunstancia, transformarse en una herramienta para los intereses personales o electorales de las autoridades, o quienes pretendan serlo. Más aún, se aprecia el carácter histórico al que aspira el referido mural, habiendo pasado los hechos y personas consagrados en ellas, por procesos que han experimentado una evolución a lo largo del tiempo y que parecen formar parte de la identidad e historia nacional, comunal o del mismo establecimiento”.

Continúan manifestando: “En este sentido, es absolutamente contradictoria la introducción de una autoridad que lleva ejerciendo un par de años en el cargo, no pudiendo ser analizado su mandato desde una plena perspectiva histórica y crítica. Es por esto que, hacemos hincapié en que la relevancia de la autoridad y el ejercicio de su cargo que dista de ser un hecho histórico único e incomparable en nuestra comuna, dejando de lado a otros personajes importantes dentro de nuestro acontecer histórico de la comunidad liceana, tales como el fallecido Profesor Guillermo Billeke o nuestro compañero Christopher Cisternas… Debe ser la historia y el pueblo maipucino quien en el futuro sopese si la alcaldesa merece ser una honrada y recordada en la comuna, y no ella o sus dependientes mientras aún están bajo su autoridad. Exigimos a la alcaldesa a ser humilde y dejar de auto-honrarse, y a las autoridades del establecimiento a no exponer al Liceo con el simple objeto de agradar a la autoridad comunal de la que dependen en la actualidad. Estamos hablando de un establecimiento público cuya función es entregar y garantizar un derecho social y fundamental como es la educación, y no frente a una actividad de proselitismo político ni de extensión comunicacional de la gestión edilicia”.

-Dos mil millones de pesos en eventos

Barriga realizó otra cuenta pública en abril de 2019, donde detalló los diversos gastos que se realizaron en la comuna y donde sorprendieron los cerca de 2 mil millones de pesos invertidos (despilfarrados) en eventos durante el año 2018.

Los datos fueron expuestos en la ceremonia, donde utilizó una pista de patinaje para realizar el acto, el cual costó cerca de $480.000.000.

La información fue difundida por La Tercera, donde se describieron los gastos realizados por la exchica Mekano, exponiendo que se utilizó un total de $1.852.717.363 en actividades recreativas de la comuna.

Cabe destacar que dentro de estos eventos se encuentran un total de 12 celebraciones como la Maipeluza, el Día del Colectivero, la fiesta de los enamorados en Maipú, festivales de dobles, la nieve en la Plaza Mayor y más.

Una de las fiestas grandes fue “Maipú Enamorado”. Para este evento se contrató a los dobles de Américo, Prince Royce, Jennifer López y Pedro Fernández, y a un tributo a Elvis Presley, con un gasto de $1.200.000 solo en la contratación de los artistas.

Otro de los eventos destacados fue la Maipeluza. Aquí participaron, entre otros, Los Jaivas ($10.187.000), La Combo Tortuga ($5.300.000), Sinergia ($3.500.000) y Camila Gallardo ($8.500.000), entre otros. En este evento participaron alrededor de 80 mil personas y se gastaron más de $492 millones.

En la cuenta pública figuraron, además, dos presentaciones del doble de Chayanne (una por más de $166 mil y otra por $388 mil), otra de Celia Cruz por $666 mil y un tributo a Soda Stereo, que costó casi $2 millones, mientras que en Navidad se realizaron distintas actividades -el encendido de árbol navideño, la presentación de Camila Gallardo y el show La Familia Renace en Navidad, entre otros- donde se gastaron más de $200 millones.

La cifra superó con creces otras inversiones realizadas en la comuna, como son la granja alimentaria ($73 millones), la Clínica Veterinaria ($23 millones) o las ferias Expo Fuerza Mujer ($53 millones).

-La casa de jengibre y el mejor amigo de Joaquín Lavín León

La ex chica Mekano fue cuestionada por un reportaje que reveló que el municipio compró a través de un convenio marco una “casa de jengibre” y una proyección audiovisual a la empresa de un exsocio y mejor amigo del diputado Joaquín Lavín, cónyuge de la exalcaldesa.

Según lo señalado, las compras fueron realizadas el 19 de diciembre de 2016 a la productora de eventos Street Machine Corp S.A., donde Paul Morrison Cristi (hijo de la exdiputada María Angélica Cristi) es accionista mayoritario. En total el contrato superó los $22 millones.

Además de la casa de jengibre, que costó $22.372.000, la Municipalidad pidió la instalación de una proyección audiovisual en el edificio Consistorial de Maipú por $22.491.000.

Debido a que el monto fue inferior a 500 UTM ($23.091.500 aproximadamente a esa fecha), no fue necesario que pasara por la aprobación del Concejo Municipal.

Mediante una nota que aludía al evento en la página web de la municipalidad, se sabe que la casa fue adornada con “aproximadamente una tonelada y media de merengue, dos a tres kilos de colorante, galletas, chocolates, capas de mostacilla, mucho fondant para hacer estrellas y copos de nieve”.

Lo que causó asimismo mucha indignación fue que la costosa proyección audiovisual duró cerca de 10 minutos. El video incluso no fue realizado por la productora, y solo se limitaron a proyectarlo.

De esta forma, en total fueron destinados $44.863.000 por dos servicios utilizados en vísperas de la Navidad de 2016.

-Empanadas de “oro”

Cathy Barriga gastó $26.489.400 en empanadas para celebrar las Fiestas Patrias de 2019. La empresa que se adjudicó la compra fue “Ideas 4 You” creada en agosto de aquel año por la esteticista Erika Estrada Salas.

El 3 de septiembre enviaron una cotización para proveer las empanadas en tres eventos municipales: un desfile en la ciudad satélite, el Te Deum ecuménico por la patria y para la toma de foto oficial para la recepción y desfile de una escuela.

Finalmente, el municipio accedió a comprarle 7.700 empanadas a través de dos órdenes de compra: una por $24.281.950 y la segunda por $2.207.450. Como ambas están bajo las 500 UTM, fueron aprobadas sin pasar por el Concejo Municipal.

Cada empanada tuvo un costo de $2.650, incluida una bebida de 330 ml. Y la repartición gratuita de los productos en los tres eventos acordados.

-Incremento de su sueldo

El diario La Segunda informó, en una edición de marzo de 2020, que Cathy Barriga había aumentado su sueldo en un 19% con respecto a 2019.

En detalle, la por entonces jefa comunal pasó a percibir un sueldo de $6,7 millones brutos en enero de 2020, tras aprobarse en el pasado Concejo de la comuna un cambio a la planta de funcionarios municipales.

Previamente, Barriga recibía $5,6 millones en relación a enero de 2019; mientras que en igual mes de 2018 percibió $5,4 millones.

Según se cuenta en la nueva Ley de Plantas Municipales, a partir de 2016, los municipios están facultados para ajustar su dotación cada ocho años. Los cambios deben ser aprobados por el respectivo concejo y ser informados a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y luego visados por Contraloría.

Con el nuevo estatus, Cathy Barriga en esa época entró en el “top 3” de alcaldes mejor pagados en la Región Metropolitana, ránking que encabezaba Cristóbal Lira, de Lo Barnechea, con un sueldo superior a los siete millones de pesos y seguido por Rodolfo Carter, de La Florida, con poco más de 6,7 millones.

-Canastas de Pascua

Cathy Barriga salió por su comuna para entregar niditos de Pascua a quienes se encontraban en cuarentena total por el Covid-19. Fue dejando canastos casa por casa. A través de sus redes sociales la exedil compartió postales del momento, las cuales acompañó con el siguiente mensaje: “El conejito de nuestro municipio pasa por familias covid”.

Lo lamentable de esta situación es que el monto pecuniario erogado de las arcas municipales para estos regalos hasta el día de hoy es desconocido.

-Ballet en Mendoza

Un total de $14.696.145 fue el monto que la Contraloría General de la República le ordenó devolver a la Municipalidad de Maipú, tras realizar una investigación especial al viaje que realizó en 2019 Cathy Barriga junto a un grupo de estudiantes de colegios municipales y algunos colaboradores a la ciudad argentina de Mendoza, para ver un espectáculo de ballet (La Cenicienta).

En el documento de 32 páginas, la Contraloría tras una investigación por eventuales irregularidades denunciadas por la Diputada Claudia Mix y un recurrente con reserva de identidad, determinó que el municipio efectuó gastos improcedentes por $10.080.292 en la compra de 69 pasajes aéreos para viajar a Mendoza. Estos pasajes fueron usados por 62 particulares, entre alumnos y apoderados de la Escuela de Artes de Maipú (ESAM), y 7 funcionarios a honorarios del municipio. En el caso particular de estos últimos, sus contratos no consideran la realización de actividades en el extranjero.

Otro problema, según el ente fiscalizador, es que la comuna no tiene un presupuesto determinado para viajes asociados a programas culturales. Así, al no tener un programa cultural de por medio, “no se pudo establecer si el municipio tenía contemplados los gastos para la compra de estos pasajes aéreos de manera directa”.

El resto del dinero se objetó debido a que se detectó que el municipio pagó $4.615.853, por concepto de viáticos a 11 personas a honorarios, vigentes a marzo de 2019, aunque sus contratos no contemplaban cláusulas de este tipo de pagos “como beneficio o compensación por gastos de alimentación y alojamiento, derivados de cometidos encomendados fuera del país”.

Finalmente, el organismo también solicitó a las líneas aéreas involucradas, Sky y Latam, que entregaran la lista de las personas que viajaron ya que, en la información entregada por el municipio, aparecían dos personas que finalmente se movilizaron por tierra -en minibuses- no pudiéndose establecer quiénes ocuparon esos cupos.

La Contraloría aclaró en su auditoría que el viaje de Barriga, como autoridad municipal, no estuvo en entredicho, ya que se encontraba autorizada, sino que la participación de funcionarios a honorarios, que no están facultados para viajar al extranjero ni recibir viáticos por esa razón, y la falta de un presupuesto que indicara que se permitiría la compra de los pasajes aéreos utilizados.

-Despido con fuero maternal

María Teresa Ureta fue madre por primera vez en 2020, mismo año en que fue destituida de su cargo administrativo en la Municipalidad de Maipú. Aquello, pese a contar con la protección del fuero maternal, cuyo beneficio dura hasta un año después de terminado el post natal.

En este contexto, denunció que fue discriminada por quedar embarazada. Esto, ya que el motivo del despido se remonta a un sumario administrativo iniciado a fines de 2017. Una acción que no progresó hasta que presentó una licencia por molestias asociadas a su embarazo a comienzos de 2020.

Teresa quedó embarazada por primera vez luego de los 40 años de edad, lo que derivó en que su médico catalogara su gestación como de “alto riesgo”. Por lo mismo, se le hizo una licencia por 11 días, para que evitara el estrés del trabajo. “Presenté la primera licencia de embarazo de alto riesgo y comenzó casi una tortura”, aseguró.

Luego de iniciado el acto administrativo, se presentó a dar una declaración y se olvidó. Entre 2017 y 2020 nunca más volvió a resurgir el tema, hasta que dio a conocer que sería madre. Para ese momento alcanzó a trabajar dos días cuando la Dirección Jurídica Municipal le notificó que estaba suspendida por motivo del sumario.

“Tenía cuatro meses de embarazo y sabía lo que significaba una suspensión. Me iban a ‘recortar’ la mitad de mi sueldo y quizás quedaba sin trabajo. Dentro de esa semana presenté hemorragia en mi embarazo de alto riesgo. Eso implicaba que no podía tener estrés, ni tampoco trasladarme”, contó.

Pese a su condición, aseguró que los siguientes meses se le siguió hostigando. De hecho, luego de solicitar a la por entonces jefa comunal (Cathy Barriga), que se diera una “apertura de prueba” en su caso, la citaron a un careo presencial con quien la había denunciado en 2017. Esto, pese a que en esa época ya habían comenzado su pre natal y las cuarentenas por el Covid-19 en la comuna donde residía.

Por todo lo anterior, y por lo delicado de su embarazo, no se presentó, pero todavía le enviaban cartas, notificaciones y la llamaban por teléfono. Al tiempo, la suspensión en su contra se prorrogó y su remuneración bajó a la mitad. Una vez que apeló, a los pocos días le informaron que estaba despedida.

El estrés ocasionado por todo este proceso, aseguró, influyó en que su hija naciera con una malformación pulmonar. Esto derivó en el pago de una cirugía, en circunstancias en que su último sueldo -en diciembre de 2020- bajó de los $500 mil a los $200 mil pesos.

Denunció, en aquel momento, que fue discriminada por haberse embarazado y por tener una hija. “Culpo de esto a la alcaldesa Barriga. Ella se jacta de ser mujer, trabajadora, esforzada, mamá de tres hijos, pero no va a mi caso. Soy mujer, tengo un hijo y me dejó sin trabajo, porque es ella la máxima autoridad comunal”, apuntó.

-Gastos insólitos

El 9 de marzo de 2021 la Contraloría General de la República liberó el informe de una auditoría realizada a la Municipalidad de Maipú. En él se da cuenta de una serie de pagos irregulares.

“Se constató que la Municipalidad de Maipú realizó 38 compras bajo la modalidad de tratos directos y convenios marco, por la suma de $1.002.453.470, las que no fueron formalizadas a través de un contrato de prestación de servicios”, señala una de las conclusiones del documento.

La investigación asegura que el ente fiscalizador inició un reparo para restituir $588,6 millones a las arcas de la municipalidad.

Entre los pagos más cuestionables de la administración municipal estuvo el uso de más de $26 millones para “proveer la difusión de noticias, eventos y servicios del municipio”. Aquello, en circunstancias que la alcaldesa contaba con su propio equipo de prensa y página web. A esto se sumó que existieron dificultades para acreditar los servicios otorgados por parte de las cuatro páginas web que recibieron los pagos.

Otro dato cuestionable reveló un gasto de $548,6 millones por regalos publicitarios y otros servicios. Entre los productos adquiridos habían bolsas ecológicas, caramayolas, mochilas, cobertores de polar, botellas deportivas de aluminio, paraguas modelo ejecutivo, 5.000 bolsas de TNT y 1.000 bolsas de papel.

A su vez, ese monto financió una capacitación dirigida a funcionarios que cumplían entre 5 y 50 años en la municipalidad. Lo más inaudito es que esta se realizó en el Gran Hotel Enjoy de Pucón, ubicado a más de 780 kilómetros de distancia de Maipú.

-Desfalco millonario en pagos de horas extras

También en el año 2021, salió a la luz pública una grave denuncia contra la entonces alcaldesa de Maipú. Un reportaje periodístico del matinal Mucho Gusto de Mega la involucró directamente con reiteradas irregularidades millonarias debido al pago de horas extras en el municipio.

De acuerdo al reportaje de la periodista Paulina de Allende-Salazar, se conoció que Barriga habría cometido irregularidades en el pago de horas extras indebidas a varios jefes de servicio, además de compras no justificadas, lo que dejaría una deuda que supera los $81 mil millones, que abarcaría también el pago de licencias médicas, contrataciones e indemnizaciones.

Por esta misma razón, el por entonces candidato a alcalde por la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic, presentó un requerimiento a la Contraloría para investigar las millonarias irregularidades durante la administración de Cathy Barriga expuestas en ese reportaje-denuncia.

Según Vodanovic, la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) habría reconocido el pago de 19.401 horas extras fraudulentas, además de amenazas en contra de los funcionarios.

El matinal de Mega afirmó que Barriga no quiso referirse al tema y dio a conocer un correo electrónico que mandó una de sus asesoras al canal de televisión:

“La alcaldesa no habla con prensa malintencionada, cuando realmente realicen una propuesta de reportaje sobre el trabajo que se ha realizado en Maipú y las obras que benefician a la comunidad, alguna vez, ella podría responder” (Departamento de prensa Municipalidad de Maipú).

-La yegua de Cathy Barriga

Ni en su último día como edil Cathy Barriga pasó desapercibida. Aquella vez intentó llevarse a la yegua “Julieta” con un carro de arrastre. Según Barriga, un agricultor le regaló el animal, por lo que es de su propiedad.

Desde el medio digital La Voz de Maipú, detallaron que un hombre que llegó en camioneta presentó un papel notarial que señalaba que un agricultor de la comuna le regaló a Barriga “una yegua blanca”.

A pesar del documento, el entonces jefe del parque municipal, el funcionario de planta José Jara, no accedió a la entrega.

Uno de los cuestionamientos del mencionado medio fue que si la yegua Julieta es un regalo que se le hizo a la alcaldesa de Maipú en enero de 2021: ¿Por qué su manutención se hizo a costa del erario público?

-Placas recordatorias

Una curiosa medida tomó Cathy Barriga en los últimos días de su administración. Para que recuerden su gestión en la comuna, Barriga mandó a colocar 11 placas en las distintas obras que realizó durante los cinco años en que estuvo a cargo de este municipio.

Las placas de bronce fueron la última orden que dio Cathy Barriga, en donde la municipalidad, a través de una licitación en Mercado Público, desembolsó en una orden de compra del 15 de junio de 2021, $4.084.080.

“Obra realizada durante la gestión de la alcaldesa Sra. Cathy Barriga Guerra 2016-2021”, es el mensaje que tienen las inscripciones conmemorativas que se encuentran en el Mercado Municipal de Maipú, la Pista de Patinaje, el SPA del adulto Mayor, el cerro Primo de Rivera, un Centro de Pilates, el Parque Intercomunal El Pajonal, el Centro de Rehabilitación Renacer, la Granja Alimentaria y la Comisaría La Farfana.

Ese nuevo gasto comunal se dio en el contexto donde el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, denunció un déficit de entre 30 y 40 mil millones de pesos, además de la falta de ejecución de un plan sanitario por 30 mil millones de pesos en la comuna.

-Test rápidos de Covid vencidos

El concejal Bladymir Muñoz alertó sobre los 19.920 test rápidos de Covid-19 encontrados en una bodega y que se compraron con fondos municipales y también con dineros del fondo Covid otorgado por el Ministerio del Interior.

Maipú debe devolver al Fisco más de 1.500 millones de pesos de los fondos Covid por no haber sido utilizados y por haber sido rechazado el uso.

Muñoz acusa que el municipio gastó 31 millones de pesos del fondo Covid en licencias Microsoft Office. También se destinaron más de 900 millones al pago de facturas pendientes a la empresa a cargo del servicio de recolección de basura y escombros. Pero también, con dichos dineros se instaló un local de votación, se reparó un camión, y se adquirieron pañoletas azules para niños con espectro autista.

El concejal solicitó a Interior y al municipio la conformación de una mesa de trabajo que pudiese permitir aplazar el reintegro de los dineros del fondo Covid porque, según aseguró Muñoz, la municipalidad de Maipú no tiene recursos en sus arcas.

-Querella por presunto fraude al Fisco

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic informó, en diciembre de 2021, que la municipalidad presentó una querella en contra de la exjefa comunal Cathy Barriga, por el presunto delito de fraude al fisco.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el edil señaló que “tras meses de una rigurosa revisión por parte de equipos especializados, hemos presentado una querella por fraude al fisco contra la exalcaldesa y quienes resulten responsables“.

Además, Vodanovic subrayó que “los costos de la corrupción no los pueden pagar los vecinos de Maipú. No buscamos revanchas ni acciones desmedidas, pero no podemos dejar de cumplir nuestro deber como gestión”, sostuvo el alcalde. “Por esto, ponemos en manos de la justicia una serie de hechos irregulares que afectaron y afectan al municipio, pero por sobre todo a los vecinos de la comuna”.

Tomás Vodanovic explicó que “entre las irregularidades está la vulneración de mecanismos de control presupuestario, la distorsión de ingresos municipales para mostrar una solidez financiera falsa y la adulteración de documentos contables”.

“La adulteración de documentos contables es particularmente grave”, añadió el alcalde, “ya que ahí había montos asignados a servicios, cuyo destino no ha podido ser determinado. En total, la suma de estas acciones y el despilfarro causaron un perjuicio a la municipalidad de al menos $21 mil millones“.

El jefe comunal también expuso el déficit que se reportó desde la dirección de control municipal en agosto. Por lo tanto, la cifra sería mayor, ya que no se incluyen “montos asociados a la falta de inversión en el plan de desarrollo de SMAPA, que sufrió abandono durante 4 años”.

Cabe señalar que SMAPA es el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, que opera en las comunas de Maipú, Cerrillos y parte de San Bernardo y Estación Central.

-Aros y chaquetas

En abril de 2022, el concejal Bladymir Muñoz denunció nuevas compras en la administración de Cathy Barriga en Maipú. Se trata de la adquisición de 10.000 aros de perla de fantasía por $7.400.000 y de chaquetas de un solo uso por 3 millones de pesos.

Dentro de un proceso de fiscalización llevado a cabo por la Municipalidad de Maipú, en el marco del déficit financiero que atraviesa la comuna, el concejal Muñoz publicó en su cuenta personal de Twitter las boletas de compra de la pasada administración, criticando la gestión de Barriga y su manejo económico.

“En un municipio que hoy está con un importante déficit financiero, creemos que es importante que la gente recuerde cuál fue el origen. Fueron los gastos innecesarios y la falta de prioridad en los gastos municipales”, señaló el concejal.

Hasta ese momento, la Municipalidad de Maipú estimaba que el desfalco total de la gestión de Cathy Barriga era de $34 mil millones. De esa cifra, funcionarios de la administración de Tomás Vodanovic indican que se logró reducir cerca de $15mil millones, durante los primeros meses de la actual administración.

-Desvíos de dinero de la Empresa Sanitaria Smapa

Barriga fue denunciada por presuntos desvíos de dinero de la empresa sanitaria Smapa para el posible financiamiento del Centro Diurno para el Adulto Mayor y Spa comunal.

De acuerdo a la investigación del periodista Stjepan Tarbuskovic, Smapa, el primer y único servicio sanitario municipal de Chile, abastece de agua potable al 100% de los habitantes de Maipú, además de una parte importante de Cerrillos y otra, más reducida, de Estación Central. Así, depende de la municipalidad de Maipú, pero no funciona como empresa, sino como cualquier otra dirección municipal.

Pero como sanitaria, debe rendir cuentas a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien le exige un ítem de inversión presupuestaria. De acuerdo a los documentos a los que pudo acceder el periodista, entre 2017 y 2021 (periodo en que estuvo Cathy Barriga) se dejaron de invertir $31 mil millones, que debían destinarse a mejoras estructurales. Así, en 2018 el presupuesto de inversión relacionado al plan de desarrollo de Smapa fue 0%. Esta decisión se traduce en multas de la Superintendencia al municipio equivalentes a $700 millones.

Entre 2019 y 2021 hubo cinco modificaciones presupuestarias que destinaron $1.130 millones previstos de Smapa que pasaron al spa. El costo total de construcción del spa fue de $4.000 millones.

Según los cálculos, del 100% de agua que surte Smapa, el 53% se pierde en fuga. Lo que se traduce en 5 mil litros de agua por minuto. ¿El motivo de esta falta de mantenimiento? Se cortaron los contratos relacionados a la fuga, de acuerdo a lo señalado por el actual edil.

Gonzalo Torres, exdirector de Smapa, aseguró que la sanitaria “se quedó en los años 60 a nivel de tecnología, mantención de sus equipos. Está muy atrasado”.

“Los presupuestos que se asignaban eran tremendamente pequeños. Para cumplir planes de desarrollo se necesita invertir lo que se recibe por parte de los usuarios al pago de sus cuentas. No hay cuentas corrientes de la sanitaria Smapa. Todo pertenece al municipio”, aseguró.

El alcalde Vodanovic, por su parte, señaló sobre el Spa: “Nosotros recibimos esa obra de infraestructura sin mobiliario, sin modelo de gestión”. Así, la inauguración, hecha pocos meses antes de la votación (municipal), fue a juicio de Tarbuskovic “ficticia”.

Los testimonios de los vecinos son cruentos: existen muchas zonas en la comuna donde brotan aguas servidas en las calles. Por lo pronto, Contraloría investiga el caso.

-Pagos no ajustados a la ley

El 7 de octubre de 2022 la Contraloría General de la República informó los resultados de una auditoría realizada a la Municipalidad de Maipú respecto del período de la alcaldesa Cathy Barriga, específicamente sobre el gasto en horas extraordinarias y contratos a honorarios suscritos por dicha administración.

La revisión tuvo por objetivo verificar si las transacciones cumplieron con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, y si estas se encuentran debidamente documentadas y realizadas, entre otros fines.

En ese sentido, en primer lugar, el órgano contralor estableció respecto del desembolso de un monto de $872.502.849 para el pago de 46 prestadores de servicio, que “no fue posible corroborar si efectuaron las labores para las cuales fueron contratados, debido a que no se encontraban respaldados con los antecedentes que permitan determinar, en cada caso, si se dio cumplimiento al desempeño efectivo de las funciones encomendadas”.

En segundo lugar, el ente fiscalizador verificó que el municipio administrado por Barriga desembolsó un monto de $81.664.015 con motivo del beneficio denominado “Bono Años Dorados”, el que fue otorgado a 14 personas contratadas a honorarios y que a diciembre de 2019 tenían 75 o más años de edad. El objetivo fue entregarles una “compensación económica” si presentaban su renuncia voluntaria.

En este caso, la Contraloría sostuvo que lo realizado por la exalcaldesa “no se ajusta a lo consignado en el dictamen N° 25.694, de 2005, de la Contraloría General, toda vez que no procede incorporar en un contrato a honorarios una cláusula de indemnización por término de servicios”.

En tercer lugar, el organismo contralor determinó que el municipio desembolsó un monto de $40.803.841 a cuatro trabajadoras que presentaron licencia médica durante el año 2020, “pagando íntegramente sus honorarios, aun cuando dichas prestadoras se encontraban habilitadas para recuperar el subsidio respectivo”.

Sobre este mismo caso, Contraloría confirmó que en los contratos a honorarios de las cuatro trabajadoras “no se estableció una cláusula que trate sobre un beneficio equiparable a la protección de remuneraciones a que tienen derecho los funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo, situación que no se ajustó a lo establecido en el dictamen N° 2.746, de 2020, de la Contraloría General”.

Un cuarto punto en las conclusiones de la Contraloría es que la Municipalidad de Maipú desembolsó un monto bruto anual de $30.773.801 por la contratación de los servicios a honorarios de otra trabajadora, verificándose que el jefe del departamento de Operaciones de SMAPA para entonces, y que era su cónyuge desde 2021, “aprobó los informes mensuales de actividades de enero a diciembre de 2020, de la aludida servidora”.

En ese sentido, el órgano apuntó que el mencionado jefe en SMAPA “participó directamente en decisiones en que existe una circunstancia que le resta imparcialidad, surgiendo para aquel la obligación de abstenerse de participar en esos asuntos, y el deber de poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que le afectaba, situación que en la especie no aconteció”.

Junto con todo lo anterior, la entidad fiscalizadora constató “ausencias del acto administrativo que autoriza la ejecución de horas extraordinarias, atrasos no descontados y pagados, contratos a honorarios sin firma, y contratos a honorarios no aprobados mediante un acto administrativo”. En esa misma línea, determinó que durante el año 2020 “existieron diferencias entre la cantidad de horas extraordinarias asignadas mediante decreto alcaldicio y aquellas que fueron ingresadas en el sistema de asistencia de personal”.

En este escenario, junto con establecer que la Municipalidad de Maipú debe subsanar lo ocurrido con los montos que no fueron desembolsados de acuerdo a la ley -los que en total suman $1.025.744.506- e informar al ente fiscalizador respecto a los sumarios que están siendo desarrollados por la actual administración, la Contraloría destinó los resultados de su audiencia al Ministerio Público, así como también al entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio.

-Déficit multimillonario

La Contraloría General de la República, en agosto del pretérito año cifró en $31 mil millones el monto de déficit durante la administración de Barriga.

Desde el organismo también detallaron que entregarán los antecedentes al Ministerio Público por la causa penal abierta contra la exalcaldesa.

Un nuevo informe emanado desde Contraloría da cuenta de posibles anomalías en la contabilidad de la corporación municipal.

Dicho documento plantea que “se verificó que el presupuesto final ajustado al 31 de diciembre de 2020, se cifró en $119.313.870.947, monto inferior a los ingresos devengados en el período, que totalizaron $147.033.720.684 y superior a los percibidos que ascendieron a $115.390.042.891”.

De esta forma, se apunta a que quedó “un saldo por percibir de $31.643.677.793, hecho que afecta la contabilidad patrimonial, toda vez que representa, eventualmente, ingresos que no serán efectivos, resultado que, además, incide en el saldo por percibir determinado en la ejecución presupuestaria”.

La Contraloría sostuvo que el municipio deberá realizar un “sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran asistirles a los funcionarios involucrados en las situaciones representadas”.

Además, el organismo detalla que “considerando la querella interpuesta por la Municipalidad de Maipú ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, que dice relación con la materia auditada, se remitirá el presente informe al Ministerio Público para su conocimiento y los fines que en derecho correspondan”.

Finalmente, Barriga hizo gárgaras acerca de que su administración oxigenaría la política y traería felicidad a las vecinas y vecinos de Maipú… nada más alejado de la realidad. Sus prácticas contables, políticas y administrativas fueron totalmente congruentes con las que su sector político, especialmente la Unión Demócrata Independiente, nos ha tenido acostumbrados. Es de esperar que en el caso de la exchica Mekano sus ilícitos no queden en la impunidad y sea condenada y castigada con un fallo ejemplar… no habría mejor antídoto para que la ciudadanía recobre, aunque sea paulatinamente, la fe en el Poder Judicial y en el Estado de Derecho. La política es para servir a la sociedad, mas no para que una persona se beneficie de la política.

