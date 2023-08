La historia del yerno de Allende que se aisló del mundo y murió en solitario durante el sistema frontal

Durante la jornada de este martes se informó de la tercera víctima fatal del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país: un adulto mayor de 86 años que cayó a un riachuelo en la comuna de Coihueco, región del Ñuble. Sin embargo, con el pasar de las horas trascendió que la víctima era nada menos que Héctor Sepúlveda, yerno del expresidente Salvador Allende.

La información fue entregada por la Fiscalía de Ñuble, desde donde entregaron detalles sobre el fallecimiento: «Subió un pequeño cerro para conectar unas mangueras, porque estaba sin agua, resbaló y cayó boca abajo a un riachuelo. Y pese a que éste llevaba poca agua se habría ahogado», señalaron.

Horas más tarde, trascendió que la víctima era Héctor Sepulveda Sepúlveda, quien estuvo casado con Carmen Paz Allende Bussi, una de las tres hijas del expresidente Salvador Allende y su esposa Hortensia Bussi.

Una nota realizada por La Tercera en 2012 dio cuenta de las condiciones en que vivía hace más de una década el yerno del exmandatario, quien decidió aislarse de la sociedad para vivir de forma solitaria:

«Héctor ‘Hito’ Sepúlveda vive en una austeridad máxima: duerme en un colchón curvo sin frazadas ni sábanas a la vista, la mayoría de las ventanas tiene plástico en vez de vidrio y la sala principal es una mezcla ecléctica de diarios viejos, troncos que funcionan como sillas, mesones con herramientas, toallas a medio secar, libros y un reloj. La electricidad alcanza para un par de ampolletas, pero no para refrigerador ni TV. El hombre, que cocina y lava sin ayuda, pasa la mayor parte del tiempo solo», señala la nota.

En dicha entrevista, Sepúlveda también contó cómo fue su relación con el expresidente: «Él me caló y nunca me puso en un lugar, ni nada. Respetó mi individualidad de gente sencilla, de técnico mecánico, de campesino. Nunca me presionó, aunque un día me dijo: ‘Bueno, usted decídase, compañero’. Porque yo no militaba. Y me metí al Partido Socialista. Pero nunca fui de núcleos. Estoy aquí, justamente, porque no participaba de esa vida. Todos me han dicho que don Salvador me estimaba, dentro de mis características, porque yo era consecuente. Era de una línea y no entraba en el juego».

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Héctor Sepúlveda y Carmen Allende fueron exiliados a México, donde vivieron hasta 1991. Poco tiempo después se separaron y, años más tarde, Sepúlveda inició su vida de ermitaño hasta su fallecimiento durante la jornada de este martes.

En 2013, Sepúlveda fue entrevistado para el programa En la Mira de Chilevisión, en un episodio que aún puede ser visto en YouTube. Puedes ver su aparición a partir del momento 24:51.