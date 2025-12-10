La «mentira demencial» de Kast que se volvió viral: dijo 1.200.000 asesinados al año y los datos oficiales registran 1.207

Durante el debate presidencial transmitido por Anatel, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró este martes que En Chile, «1.200.000 personas son asesinadas al año», pese a que según los datos durante todo el 2024 se registraron 1.207 víctimas de homicidios. El momento se hizo viral y desató una ola de críticas y burlas en plataformas como X donde los usuarios cuestionaron la «mentira demencial» del ultraderechista.

La discusión sobre seguridad pública dominó parte del primer bloque del debate, el último antes de la segunda vuelta de este 14 de diciembre, y en su intervención, Kast planteó que “cuando hay 1.200.000 personas que mueren asesinadas al año, cuando hay 40.000 compatriotas que mueren en la lista de espera, cuando hay más de 1.000.000 desempleados, no hay mérito”.

La cifra de homicidios anuales que entregó llamó inmediatamente la atención, dado que la población total de Chile ronda los 20 millones de habitantes. Sin embargo, el contraste con los datos oficiales es drástico. Según los registros del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), durante todo el 2024 se registraron 1.207 víctimas de homicidios, mientras que durante el primer semestre de este año el número de víctimas es de 511 personas.

Ambas cifras están a una distancia sideral de la mencionada por Kast, que equivale a multiplicar por casi mil veces la realidad.

Intento de rectificación y una nueva imprecisión

Posteriormente en el debate, y tras ser emplazado por la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara sobre la exageración de la cifra, Kast intentó rectificar. Sin embargo, su nueva declaración también estuvo lejas de la verdad y fue inexacta.

«No dije eso. Pero más allá de eso, lo que puedo decir… 1.200.000 asesinados por año, Jeannette, y esa cifra tú la conoces. Son 4.500 personas asesinadas, hasta ahora, en este gobierno», afirmó el candidato republicano.

Esta segunda cifra, referida al total de homicidios durante el gobierno del Presidente Boric, también es incorrecta. Según el mismo informe oficial de la SPD, en 2002 fueron asesinadas 1.330 personas, en 2023 el número descendió a 1.249, en 2024 continuó disminuyendo a 1.207 y durante el primer semestre del 2025 la cifra alcanza las 511 personas. De este modo según las estadísticas oficiales, un total de 4.297 personas fueron asesinadas durante el actual gobierno, 203 menos que las 4.500 que afirmó Kast.

De hecho, en la conferencia de prensa posterior al debate el republicano se vio forzado a admitir que no eran los números correctos y que se trataba de una confusión.

La «mentira demencial» de Kast

La grave distorsión de la cifra de homicidios, un tema sensible y de alta repercusión pública, dominó la conversación en redes sociales tras el debate, con usuarios y analistas políticos calificando el error de Kast de «desproporcionado» y tildándolo como el «rey de las mentiras».

Kast infunde temor, pero llegando al ridículo y mostrando ignorancia: 1.200.000 personas asesinadas en Chile señaló en el debate pic.twitter.com/nVf6UJiENF — El Ciudadano (@El_Ciudadano) December 10, 2025

José Antonio Kast sí dijo “1.200.000 personas que mueren al año”



Y después dijo que no dijo eso. kast es el rey de la mentira #DebateAnatel2025 #DebatePresidencial pic.twitter.com/P8CS6QOOvD — Felipx Allende 🪏🏳️‍🌈💜🧡 (@PipeAllendeM) December 10, 2025

Kast: 1.200.000 personas son asesinadas al año.

*Lo agarran pal webeo*:

Kast: (intentando corregir) Dije que son mil doscientos millones de personas.

MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PERSONAS CONCHETUMARE!!! Ni en la película del día de la independencia murió tanta gente! pic.twitter.com/LfRoY9xlXp — 🖼️MUSEO TUITERO (@MuseoTuitero) December 10, 2025

El abogado Rodrigo Rettig afirmó es «demencial esta mentira» y señaló que al último año completo (2024), «la cifra es de 1.207 personas, de las cuales el 50% aproximadamente tenían antecedentes penales».

«Impresionante la fake (news)», subrayó.

José Antonio Kast acaba de decir que en Chile hay 1.200.000 homicidios al año.



Es demencial esta mentira.



Al último año completo (2024), la cifra es de 1.207 personas (de las cuales el 50% aprox tenían antecedentes penales).



IMPRESIONANTE LA FAKE📢#DebateAnatel2025 pic.twitter.com/xQckg2VU1O — Rodrigo A. Rettig V. 🇨🇱 (@RodRettig) December 10, 2025

El diputado Daniel Manouchehri (PS) calificó a José Antonio Kast como un «vendedor de humo profesional» y un «charlatán».

«Es increíble que alguien que quiera ser presidente mienta de esa manera tan descarada», señaló.

🤥 Kast dice que hay 1.200.000 asesinatos al año!!!!!

Es increíble que alguien que quiera ser presidente mienta de esa manera tan descarada.

😶‍🌫️Un vendedor de humo profesional. Un charlatán. #DebateAnatel2025 #DebatePresidencial #JaraPresidenta pic.twitter.com/CUnpwhK4xq — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) December 10, 2025

El diputado Diego Ibáñez (FA) destacó que en Chile no hay 1.200.000 homicidios al año, que en el 2024 se registraron 1.207 y después de 10 años la cifra se estancó y va a la baja.

Mentira tras mentira de Kast. En Chile no hay 1.200.000 homicidios al año. El 2024 se registran 1.207 y después de 10 años la cifra se estancó y va a la baja. #DebateAnatel2025 — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) December 10, 2025

Medios como La Tercera también salieron a desmentir al candidato republicano, indicando que la cifra es 1.200.000 personas asesinadas al año en Chile es completamente falsa.

Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌ https://t.co/0viO4uqq7B — La Tercera (@latercera) December 10, 2025

@Eneatipo7 planteó que en el debate Anatel 2025 el abanderado republicano demostró que » no puede con las cifras».

«Según él, un séptimo de la población mundial muere en Chile al año. Equivocarse por mil veces y luego por un millón de veces, no es un simple error, es analfabetismo funcional», indicó.

Kast pasó de 1.200.000 que ya era un error vergonzoso, a 1.200 millones de personas asesinadas anualmente en el país.

Definitivamente Kast no puede con las cifras. Según él, un séptimo de la población mundial muere en Chile al año. Equivocarse por mil veces y luego por un millón… pic.twitter.com/EQRgNWKepE — ReneX (@Eneatipo7) December 10, 2025

El internauta @RobertoMerken fue más allá e hizo mención a otras cifras falsas a las que se refirió el ultraderechista durante el debate presidencial.

«En menos de 60 minutos, José Antonio Kast acumuló más desmentidos que propuestas serias» sostuvo y señaló que entre los datos falsos expuestos por Kast figuran: 1,2 millones de personas asesinadas , un millón de desempleados, que la Cárcel La Laguna cuenta con 3.000 cupos y tiene 200 internos recluidos y que durante el actual gobierno se han registrado 125 mil ingresos irregulares.

«Cuando la campaña se sostiene en cifras inventadas, lo único real es el peligro», advirtió.

🔴 En menos de 60 minutos, José Antonio Kast acumuló más desmentidos que propuestas serias.



❌ 1,2 millones de personas asesinadas — FALSO

❌ Un millón de desempleados — FALSO

❌ Cárcel La Laguna con 3.000 cupos y 200 internos — FALSO

❌ 125 mil ingresos irregulares en este… pic.twitter.com/mkcLJfkbFM — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) December 10, 2025



