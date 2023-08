La millonaria colecta de la ultraderecha para pagar la defensa de Patricio Maturana, el carabinero que cegó a Fabiola Campillai

Más de $100 millones han logrado reunir grupos radicalizados de derecha para financiar la defensa del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de la senadora Fabiola Campillai.

La campaña fue iniciada en redes sociales por la hermana del exuniformado, Karina Maturana, quien aseguraba que sus padres estaban siendo presionados para rematar su casa para pagar los costos del juicio. En las últimas semanas, cuentas vinculadas al Partido Republicano y otros grupos de ultraderecha viralizaron afiches solicitando $92 millones en depósitos y transferencias para pagar a la defensa de Maturana.

La campaña alegaba no solo la inocencia del excapitán de Carabineros, quien fue sentenciado a 12 años de cárcel en octubre de 2022, sino que incluso se acusaba a la senadora Fabiola Campillai de fingir su ceguera. Muchas de las publicaciones en defensa de Maturana que aún pueden verse en redes sociales incluyen diversos epítetos e insultos en contra de la legisladora.

Tras varias semanas de recaudación, la meta fue alcanzada e incluso superada: un video difundido el pasado fin de semana muestra a Karina Maturana informando que el monto recaudado superaba los 106 millones de pesos.

La condena de Maturana

El 22 de agosto de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo sentenció a 12 años y 183 días de presidio efectivo a Patricio Maturana por haber disparado una bomba lacrimógena al rostro de Fabiola Campillai durante una protesta en el marco del estallido social.

Campillai, que no formaba parte de la protesta, sino que iba camino a su lugar de trabajo, no solo perdió la vista luego del impacto: también perdió el sentido del gusto y del olfato.

Durante el juicio a Maturana también salió a la luz una antigua denuncia interpuesta por su expareja, Katherine Silva, quien en 2015 acusó al excapitán de violencia intrafamiliar: «Mientras me ahorcaba, me decía que ya no estaba mi papá para defenderme (…) Si esta persona hubiese sido dado de baja cuando me atacó a mí, quizás no hubiese pasado lo de Fabiola, porque es una persona que no controla impulsos, es agresivo», señaló Silva durante una entrevista.