“La motosierra es una forma de mostrar esa actitud agresiva”: rector Álvaro Ramis cuestiona el desparpajo de Kast y su cercanía con Milei

A menos de 48 horas de haber resultado electo como nuevo presidente de Chile para el periodo 2026-2030, José Antonio Kast abordó un avión con destino a Buenos Aires para reunirse con el mandatario argentino Javier Milei, un gesto que confirma la cercanía y el vínculo ideológico y político entre ambos representantes de la ultraderecha.

Durante el encuentro que se extendió por más de una hora en la Casa Rosada, en medio de efusivos abrazos y celebraciones, el «libertario» soltó sin filtro que el republicano «va a copiar el modelo», refiriéndose a la denominada «motosierra», que se ha convertido en un símbolo de su gobierno u su manera de hacer política, cumpliendo a cabalidad una agenda neoliberal.

En medio de la reunión, ambos eligieron posar ante las cámaras junto a la motosierra dorada de Milei, la misma con la que desde diciembre de 2023 está recortando gran parte del gasto público del Estado argentino y que Kast, también podría aplicar en Chile, bajo «su gobierno de emergencia», que incluye, tal y como adelantó en la campaña presidencial, un recorte de 6.000 millones de dólares, sin explicar hasta la fecha el mecanismo que pretender emplear para lograrlo.

La forma en que Kast y Milei destacaron e hicieron referencia la motosierra va más allá de una anécdota o una simple fotografía, esta decisión representa un mensaje político que significa una drástica reducción del gasto público, la eliminación o vaciamiento de los ministerios sociales y liberalización de precios, aunque todo tenga efectos negativos en la ciudadanía y su calidad de vida.

El republicano, quien tomará las riendas del país a partir del próximo 11 de marzo, dejó en claro que la estrecha relación con el libertario será parte importante de su administración.

“Con el presidente Javier Milei nos conocemos por distintas actividades que hemos realizado juntos en distintos países. Eso va forjando una relación y hoy queremos tener contacto en esta condición de presidente electo, para ir avanzando, porque está claro que el 11 de marzo tenemos que partir con toda la fuerza y con la mayor cantidad de vínculos posibles”, declaró a la prensa, destacando que “hay mucho que aprender de Argentina».

“La motosierra es una forma de mostrar esa actitud agresiva”

En conversación con «La Mañanera», programa conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, el Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Álvaro Ramis Olivos, destacó la actitud de desparpajo y arrogancia que mostró José Antonio Kast en su encuentro con Javier Milei.

En opinión del licenciado en Educación Pontificia Universidad Católica de Chile, especializado en teología contextual por la Universidad Libre de Ámsterdam y Doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, el uso del republicano de la motosierra es una «formade mostrar esa actitud agresiva», que caracteriza al libertario y que podría dar señales de lo que será su gobierno, el primero de corte pinochetista desde el retorno de la democracia.

Para el académico y escritor, la elección de un ultraderechista como Kast en Chile, junto con otros representantes de esa corriente política, tanto en América Latina como en el resto del mundo, tiene como una sus causas no haber logrado reconstruir un sistema de «bienestar que pueda responder y compensar la pérdida de ingresos de las personas».

A continuación la entrevista íntegra concedida por el rector Ramis a La Mañanera.

-¿Cómo viste la visita del presidente electo José Antonio Kast a Argentina?

-En la política siempre hay un peligro para quienes ejercen un cargo, que es lo que los romanos llamaban la «hibris», la «hibris» del poder, que es la soberbia, la actitud de desprecio ante sus adversarios, la idea, digamos, de poder no tener límites. Eso yo creo que se vio en esta visita, porque muestra un gran desparpajo el trato que Kast tuvo hacia la prensa argentina y en general ten oda la discusión y él al asemejarse a la actitud de Milei lo coloca en su mismo cuadro, que es principalmente la arrogancia, la idea, de que no hay límite en la gestión del poder, la misma idea de la motosierra que es una forma también de mostrar esa actitud agresiva.

Yo creo que está en una fase donde obviamente la soberbia va a marcar sus primeros pasos en el poder.

– ¿Cómo llegamos hasta acá, qué explica los resultados del día domingo, cuáles dirías tú que son los principales elementos a tener en consideración respecto al contundente triunfo que tuvo Kast en las elecciones?.

-Yo creo que estamos en una fase donde muchos actores en estos días, incluso en los próximos meses, van a desarrollar una catarsis, una cantidad de hipótesis sobre las causas de la derrota, que todas en su justa medida pueden aportar, pero muchos de los elementos que se colocan en discusión hoy día son muy de la circunstancia o de los errores de gestión que se han cometido en este gobierno, que son reales y son graves algunos, pero dejan en el olvido, yo creo, los fenómenos estructurales que explican el auge de gobiernos como el de Milei, el de Kast ahora y de otros contextos.

Estamos a las puertas, muy prontamente yo creo que vamos a tener un gobierno de derecha también en España, en Francia, en Inglaterra. Yo creo que la expansión de estos gobiernos todavía no termina. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis?, podemos después discutir que, más allá de las responsabilidades que tiene el actual gobierno de gestión y de administración y de diseño político, diseño comunicacional, que son muy importantes y a veces muy graves, yo creo que lo que ha pasado es que no se ha logrado reconstruir un sistema de bienestar que pueda responder y compensar la pérdida de ingresos de las personas.

Es decir, acá hay un problema estructural de expectativas que son fundamentales económicas, son fundamentalmente de seguridad social, de poder llegar a fin de mes, que se ha reflejado una pérdida relativa de ingresos, sobre todo si se ve con las décadas pasadas.

Esta crisis es global, viene desde el 2008. En Chile hasta el 2008 el crecimiento fue siempre en alza y desde el 2008 en adelante, ya consolidándose una estabilidad, que no ha permitido un progreso sustantivo del bolsillo de las personas.

A pesar de que el país progresa en su sentido macroeconómico, hay un achatamiento de la situación económica general y eso ha permitido que se genere este péndulo entre derecha-izquierda, derecha-izquierda, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric y Kast.

Este bamboleo, este péndulo refleja que el estado de bienestar incompleto que se ha construido desde más o menos el año 2000, con el auge de (Ricardo) Lagos hasta ahora, con las 40 horas, con la reforma previsional, que no logra compensar los problemas económicos y sociales que realmente están de fondo. Y esa crisis de ese Estado de bienestar incompleto se refleja en muchas cosas, por ejemplo en el auge de la delincuencia.

La delincuencia y el narcotráfico es la crisis de un estado de bienestar que no logra compensar los problemas financieros y sociales básicos, entonces la gente acude a la sobrevivencia y una forma de sobrevivencia en la delincuencia y el narcotráfico son expresiones de una crisis financiera, finalmente, de la sociedad en su expresión microeconómica, en el nivel social más básico, que no se logra dar respuesta concreta. Y eso obviamente genera una cierta desesperación y hay gente que cae.

Obviamente existen prácticas que deben ser combatidas, como la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, pero no se pueden dejar de entender en el marco de una crisis más profunda que tiene que ver con esta crisis del crecimiento en Chile

-Bajo esa perspectiva, ¿crees que en realidad Kast profundizaría esa crisis? Porque si uno entra a analizar el programa económico, lo que ve es que simplemente trae más recetas neoliberales que ya han demostrado fracasar en los últimos años, no solo en Chile, sino también en el exterior, y eso implicaría, según tu hipótesis, que probablemente el próximo gobierno sea de centro izquierdo o de izquierda.

-La receta de los dos gobiernos, (Sebastián) Piñera y el de Kast coinciden en el punto de exprimir más el limón: «vamos a sacarle más jugo», porque la compensación, que es más bien la política de la centro izquierda es decir, vamos a tener un colchoncito social para compensar los problemas de falta de crecimiento, pero acá la derecha dice, no, vamos a tener más crecimiento, ¿y cómo vamos a tener más crecimiento?, pues estrujando más el limón.

¿Y cuál es la diferencia entre Piñera y Kast?, Kast dice: «mire lo que pasó», es que Piñera se acobardó al exprimir el limón, porque vino el primer choque y se acobarda, yo voy a exprimir hasta el final, no voy a ceder, voy a ir hasta el fondo, voy a sacar hasta la última gota, y yo creo ,que por lo tanto, esto augura unos ciclos espasmódicos de contracciones sociales que van a ser espontáneos, y ahí es importante advertirlo, la izquierda no los va a generar, ni los va a conducir, ni los va a administrar.

Estos procesos de crisis social como han surgido durante el gobierno de Piñera I, y más aún en el estallido social, emergen porque la misma resistencia de la sociedad nace por su propia limitación, la gente queda, por decirlo así, con el agua al cuello, y cuando ya no puede más, cuando se hace intolerable la situación, digamos, explota. Entonces, creo que ellos han advertido eso, y creen que basta con prepararse para esa reacción y ser muy duros, y tener un marco de respuesta muy duro, para inhibir ese tipo de respuestas sociales, pero vamos a ver cómo se expresan esas formas de resistencia que muchas veces no son las que uno puede planificar y pensar, porque estallan donde uno menos lo piensa.

-Con respecto a otra dimensión importante del programa de Kast, en materia de seguridad, como toda persona racional sabe, la seguridad no se soluciona de un día para otro, requiere labores de inteligencia bastante complejas, no llegar de un día a decir vamos a desarticular esta banda y se hace, pero en el sentido de la promesa que ha hecho Kast. ¿Qué crees que podría hacer en los primeros días para demostrar que de alguna forma mejora esta sensación de inseguridad?. ¿Te atreverías a señalar alguna medida concreta que vaya a tomar en los primeros 100 días o durante los primeros 6 meses?.

-Hay medidas efectivas que seguramente van a estar en todos los matinales desde marzo en adelante, y vamos a ver mucho despliegue de autoridades en acciones muy efectivas, tal vez, y que van a crear, una sensación, un clima de preocupación en esas materias, tal vez las nuevas «Operaciones Antorcha», eso fue por ejemplo un caso donde se construye una situación, un dispositivo mágico que iba a resolver temas de esa naturaleza y que finalmente terminan siendo una especie de pantomima, un montaje.

Entonces, yo creo que tiene muchos recursos comunicacionales para poder instalar una sensación falsa de preocupación y de intervención en ese sentido de emergencia, como lo quiere denominar el gobierno de la ultraderecha. Sin embargo, cuando uno puede escarbar más en el fondo, no hay muchas cosas que sean muy distintas a las que ya se están haciendo, porque son técnicamente viables. Yo creo que hoy día el Estado chileno, con aprendizajes por ensayo y error, ha logrado ir construyendo un andamiaje que es el que tiene que implementar.

Lo puedes sobre financiar, lo puedes expandir más todavía, puedes hacer cosas, pero técnicamente es lo que hay que hacer. Lo que va a hacer Kast principalmente es pantomimas, puestas en escena una construcción de eventos donde va a generar esa falsa condición de preocupación en la calle o en operativos que van a estar muy hechos para los matinales de la televisión.

-En ese mismo sentido, ¿cómo ves las políticas migratorias?, tomando en cuenta que Kast empezó prometiendo la expulsión de todos los migrantes en situación irregular, sin embargo, ahora anunció la creación de un corredor humanitario para devolver a los migrantes a sus naciones, ¿qué crees que van a ser las medidas ciertas que van a adoptar en materia de migración?

Sí, creo que ese bamboleo refleja la dificultad de armonizar también internamente sus propias realidades.

Los empresarios agrícolas lo único que quieren es mantener a sus trabajadores que están hoy día sosteniendo la agricultura cortadora de Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura, no va a permitir que le quiten sus trabajadores, porque obviamente eso encarecería los costos y lo haría totalmente no competitivo en el mercado de la exportación internacional de la agroindustria. Y así en muchos sectores.

Yo creo que ellos van a tomar una serie de decisiones o de acciones, más bien comunicacionales, para poder generar en la frontera, en Colchane, en Arica o en otros puntos, una puesta en escena más vistosa. Pero cuesta mucho imaginar qué es lo que va a ser en concreto.

Otro elemento que hay que considerar es que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Venezuela, y no se ve que las vayamos a tener. Venezuela no tiene embajada en Chile. Chile no tiene embajada en Venezuela.

Cualquier expulsión de cualquier venezolano tendría que ser a un tercer país que tendría que aceptar eso. Aunque no son nacionales, de Colombia, de Ecuador o de Perú, ¿a dónde los va a llevar?, Entonces hay también un problema que ellos no han logrado resolver.

Tercer factor más complejo, la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Venezuela, lo que está generando, creo yo, probablemente una nueva expulsión migratoria.

Principalmente porque lo que está decidiendo Donald Trump con el bloqueo marítimo es una situación que va a llevar a un endurecimiento de las condiciones sociales, incluso alimentarias, de la población venezolana que vive en el territorio venezolano., y eso va a incentivar más migración. Por lo tanto, es probable que lejos de disminuir la migración, se va a incrementar hacia Chile.

Entonces creo que hay ahí unos elementos que no están en la visión del actual gobierno entrante.

-¿Cuál crees que va a ser el destino del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES)f que marca el final del CAE?, ¿alcanza el gobierno a sacarlo adelante en los pocos meses que le quedan?, ¿o más bien crees que es un proyecto que va a perder iniciativa llegando a La Moneda?.

-El diseño del gobierno era poderlo negociar en esta etapa justamente, después de la segunda vuelta, porque genera mejores condiciones para ser debatido y llegar a un acuerdo. Yo creo que tiene altas probabilidades de ser aprobado, a pesar del clima que es adverso, pero va a tener cambios importantes. no sé hasta qué altura y de qué profundidad.

Probablemente van a aceptar un Copago en los desiles 7, 8, 9 y 10 de otra naturaleza, van a cambiar las cifras, van a tener que remodelar la forma de cobranza. Yo creo que hay una serie de elementos que el gobierno va a tirar sobre la mesa para llegar al acuerdo.

Por lo tanto, no digo que esté seguro que vaya a ser votado a favor, pero tiene probabilidades de ser aprobado, porque de alguna forma existe algún consenso de que existen condiciones para modificar el financiamiento universitario que todos los actores reconocen.

Si no se logra en enero aprobar, obviamente va a partir con un proyecto totalmente distinto que no va a contemplar con donación alguna. Y va más bien a tener otras dimensiones restrictivas del financiamiento universitario.

Puedes ver la entrevista completa a continuación: