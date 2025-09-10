Latorre reafirma apoyo al voto obligatorio con multa “razonable” y limita sufragio extranjero

“Mantengo la convicción de principio de que los extranjeros no deberían elegir al presidente de la República de nuestro país, y esa es la reforma constitucional que se va a discutir paralelamente”, afirmó el senador.

Autor: El Ciudadano
En la antesala de la votación de las reformas al voto obligatorio en la sala del Senado, el senador Juan Ignacio Latorre (@JuanIgnacioLatorre) se refirió al acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y la oposición para reponer una sanción económica y limitar la participación de extranjeros en comicios presidenciales y parlamentarios. 

“A mí no me gustó lo que ocurrió la semana pasada con cierta rebeldía de los senadores de derechas, que tienen mayoría en el Senado, y boicotearon la sesión porque salieron de la sala. No legislaron. La ciudadanía no tiene por qué pagar el pato respecto a lo que ocurrió en la Cámara de Diputadas y Diputados. Nuestra labor es legislar”, señaló. 

Asimismo, Latorre manifestó su convicción de que los extranjeros no debieran participar en la elección presidencial. “Mantengo la convicción de principio de que los extranjeros no deberían elegir al presidente de la República de nuestro país, y esa es la reforma constitucional que se va a discutir paralelamente”, enfatizó.

Las iniciativas —la reposición de la multa y la reforma sobre el voto extranjero— serán votadas este miércoles en la sala del Senado, donde el gobierno espera consolidar el acuerdo político alcanzado.

