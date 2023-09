Luis Silva niega que el proceso constitucional esté en crisis: «Este es un buque que navega en altamar por la ruta establecida»

El jefe de bancada de los consejeros republicanos, el abogado Luis Silva, se refirió a las polémicas que han rodeado a las enmiendas presentadas por su colectividad en el actual proceso constituyente. En entrevista con Teletrece, Silva negó que el proceso se encuentre en riesgo y se mostró satisfecho con la dirección que ha tomado la discusión constitucional.

«Este es un proceso que nació cuesta arriba (…) El proceso en sí entraña desde el principio una cuota de riesgo (porque) tiene una salida alternativa: a favor o en contra. Y eso obviamente que ya abre una ventana al riesgo. ¿Qué irá a pasar al final? ¿Se irá a aprobar o no se irá a aprobar? Eso obviamente es una incertidumbre que también experimentamos los consejeros. Pero no veo una cuota de riesgo añadida a la naturaleza misma del proceso», contestó Silva al ser consultado sobre el aumento de adhesión a la opción «En Contra» que han arrojado las encuestas de opinión.

Al preguntarle sobre las palabras del consejero Yerko Ljubetic (Convergencia Social), quien señaló que el proceso constitucional iba en «rumbo de colisión hacia el iceberg», Luis Silva se mostró en desacuerdo y señaló que se trató de una exageración por parte de su colega.

«Una cosa es que no te guste la dirección que lleva el buque y la otra es que el buque vaya en dirección a un iceberg. Yo no comparto con él que la deriva de este buque sea la de chocar contra un iceberg. Creo que muchos pueden interpretar, y en esto me sumo, que este es un buque que navega en altamar por la ruta establecida», señaló.

Finalmente, el consejero republicano arremetió contra quienes creen en la idea de una Constitución «habilitante», argumentando que esto significaría no resolver los problemas de salud, educación o pensiones. Por lo mismo, aseguró que su colectividad buscará consagrar la libertad como un principio en la seguridad social para impedir la monopolización por parte del Estado.

«Nosotros no estamos defendiendo un sistema particular para la seguridad social, para la salud o para la educación. Lo que estamos defendiendo es la libertad, es decir, la posibilidad de las personas para elegir qué educación quieren, quién quieren que les dé la salud, dónde quieren poner sus cotizaciones previsionales. Esto es por una razón muy importante, que es impedir que el Estado monopolice servicios tan críticos para las personacomo salud, educación y seguridad social», declaró.