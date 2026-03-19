Manouchehri (PS) asume presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología: “El futuro ya llegó y tenemos que ponerlo al servicio de la gente”

Por 7 votos a favor y 6 en contra, el diputado socialista Daniel Manouchehri fue elegido como nuevo presidente de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados; una instancia estratégica para definir cómo Chile enfrenta los cambios tecnológicos que marcarán la próxima década.

Tras su elección, Manouchehri destacó el desafío de impulsar una agenda moderna y con mirada de futuro. “Esta comisión es clave, porque el futuro ya llegó. Lo que decidamos hoy en inteligencia artificial, en ciencia, en energía, va a definir cómo viven los chilenos en los próximos años”, señaló.

“Chile tiene talento. Tiene jóvenes que pueden crear, innovar y liderar. El desafío es que esas oportunidades se queden aquí y se transformen en trabajo, desarrollo y bienestar para todos”, agregó el legislador por la Región de Coquimbo.

El diputado socialista liderará la instancia clave para abordar materias como inteligencia artificial, innovación y nuevas industrias, con foco en empleo, talento joven y reglas que protejan a las personas.

La comisión abordará temas como inteligencia artificial, innovación, desarrollo del litio y nuevas industrias, con especial énfasis en generar empleo, potenciar el talento joven y abrir oportunidades en todo el país. En lo inmediato, la instancia acordó además citar para el lunes 23 de marzo a la ministra de la cartera, Ximena Lincolao, para conocer los lineamientos del Ejecutivo en esta materia y el estado de avance de las principales iniciativas del sector.

Respecto a los próximos desafíos, Manouchehri advirtió que “la tecnología puede ser la mayor oportunidad de prosperidad compartida que ha tenido Chile. O puede concentrar el poder, reemplazar empleos y expandir la desinformación. Esa decisión es política, y va a marcar el destino del país”.

“Chile tiene talento. Tiene jóvenes que pueden crear, innovar y liderar. El desafío es que esas oportunidades se queden aquí y se transformen en trabajo, desarrollo y bienestar para todos”, afirmó el diputado Manouchehri.

Asimismo, destacó el vínculo de la comisión con el Congreso del Futuro como un puente entre conocimiento y decisiones públicas. En ese sentido, reafirmó que “el conocimiento tiene que traducirse en acciones concretas. No basta con discutir el futuro, hay que construirlo con reglas claras que protejan a las personas”.

Finalmente, Manouchehri recalcó que su rol también permitirá visibilizar el potencial de las regiones. “Desde la Región de Coquimbo sabemos lo importante que es descentralizar. Queremos que la ciencia y la innovación sean motores de desarrollo regional, generando oportunidades, empleo y crecimiento para la gente. Vamos a trabajar para que el avance tecnológico genere prosperidad compartida, que genere oportunidades reales y que el futuro sea de todos”, concluyó.