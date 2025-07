“Me mandan bots» y luego piden unidad: Matthei le cierra la puerta a Kast en segunda vuelta

En un nuevo episodio que profundiza la fractura que existe en la derecha en el marco de la carrera presidencial, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cerró la puerta a la posibilidad de brindarle apoyo a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta, acusando al Partido Republicano de liderar una campaña de desprestigio en su contra mediante redes sociales.

«Me han tratado como enemiga, no como contrincante», afirmó en una entrevista con Radio Infinita dejando a la luz las tensiones irreconciliables.

«Es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedir por los diarios que seamos buenitos todos juntitos y damos por superado el problema. El problema no está superado», afirmó de forma tajante la exalcaldesa de Providencia, al referirse a los ataques, fake news, denostaciones y cuestionamientos sobre su estado de salud mental – incluyendo rumores de que padece alzheimer – , que acusa haber recibido por parte de los republicanos, poniendo en duda su respaldo a Kast, en caso de que la carta presidencial y líder del partido de extrema derecha pase a una segunda vuelta.

«A ver, si yo pensara que alguien tiene Alzheimer, ¿estaría dispuesto a votar por esa persona? Obviamente que me ha perjudicado enormemente. De la misma manera que demolieron a (Johannes) Kaiser, lo demolieron. Y de la misma manera que demolieron a (Sebastián) Sichel hace cuatro años atrás. Y la misma forma en que demolieron a Juan Sutil. Así que esto obviamente que ha perjudicado, pero me pasa que más allá de si me perjudica a mí o no, porque ahí uno tiene que hacerse cargo nomás de las cosas, me parece que básicamente aquí hay un peligro hacia la forma en que se conduce un país», aseveró.

En la entrevista, Matthei anunció que presentará una querella en contra de quienes resulten responsables de la campana de fake news en su contra, que podría incluir al Partido Republicano.

“Yo anoche les informé que iba a hacer esto y bueno, yo no les voy a contar cuáles fueron las reacciones de ellos porque no corresponde. Lo que sí es claro que yo las cosas las digo de frente. No mando a bots a decir las cosas. Las estoy diciendo ahora. Yo como persona natural me estoy haciendo plenamente responsable de lo que estoy diciendo, a contrario de la forma en que ellos actúan, siempre dando una cara amable y por detrás acuchillándote. Y por lo tanto, yo he decidido que para mí esto es absolutamente insensible y lo voy a llevar hasta el final”, relató la abanderadas de Chile Vamos a Radio Infinita.

Ratificó que la acción legal por infracción a las normas de asociación ilícita y a la reciente Ley de Redes sociales, está centrada en aquellos que están detrás de la campaña de desprestigio en su contra.

«Lo que sabemos, cuáles son las redes que actúan en forma súper coordinada y que son las mismas redes de siempre. Y son coordinadas, por eso es que en el fondo es absolutamente imposible pensar que estos son tres o cuatro adherentes que actúan por su cuenta, etc. Aquí ya hay una acción que obviamente, y bueno, una de las cuentas se llama Kasterizador», subrayó.

Campaña de fake news propia de regímenes autoritarios

A su juicio, la campaña de fake news pone en tela de juicio la idoneidad de los líderes del Partido Republicano, «porque son más bien propias de regímenes autoritarios».

«Y por qué digo que son de regímenes autoritarios, porque en el fondo, cuando alguien dice algo que al régimen autoritario no le gusta, lo demuelen», planteó.

Según la candidata presidencial de la UDI, RN y Evópoli, los ataques de este tipo resultan “peligrosos desde el punto de vista de la democracia, porque si ellos hacen esto estando en la oposición, uno se pregunta qué serían capaces de hacer si alguna vez tuvieran el poder de la Presidencia de la República”.

Al ser abordada sobre respuesta pública que emitieron desde el Partido Republicano para desmarcarse de la campaña en su contra, cargó contra Kast.

“Yo miré a José Antonio (Kast) cuando la estaba dando, yo lo conozco bastante, lo noté muy incómodo, y yo creo que estaba incómodo porque sabía que no estaba diciendo la verdad”, dijo.

Además, Matthei adelantó que existe la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias desde su sector sobre los intentos de desprestigiarla en redes sociales.

“Yo quiero decir que esto no lo voy a dejar pasar. Esto es suficientemente grave como para que yo no esté dispuesta a callar. Y creo que además Chile no lo debiera dejar pasar, esto es súper grave. Eso significa que probablemente va a haber una denuncia por parte de los senadores de Renovación Nacional, que probablemente entre mañana o pasado. Y bueno, después veré yo también si yo me querello en contra de los que resulten responsables”, anunció.

Matthei, quien en cada sondeo aparece con menor apoyo popular de cara a las elecciones presidenciales aseguró que «no voy a dar descanso en esta pelea»

«Yo las cosas las digo de frente, no mando a bots a decir las cosas, las estoy diciendo ahora yo, como persona natural, me estoy haciendo plenamente responsable de lo que estoy diciendo, (ellos) al contrario de la forma en que yo actúo, en que siempre dando una cara amable y por detrás acuchillándote, y por lo tanto yo he decidido que para mí esto es absolutamente intransable, y lo voy a llevar hasta el final», afirmó, citada por La Tercera.

Ante la pregunta de si apoyaría a Kast en caso de que este pase a segunda vuelta y ella no, Matthei respondió de forma contundente: “Yo no creo que él pase a segunda vuelta, yo voy a hacer todo lo posible por pasar yo (…) los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir», dejando en claro que el problema no está zanjado y que existen diferencias que podrían resultar irreconciliables.

¿Qué le respondió Kast a Matthei?

En un punto de prensa, el candidato presidencial del Partido Republicano respondió a las acusaciones lanzadas por Matthei y a la posible querella en contra de la colectividad,

“Nosotros no nos vamos a hacer cargo de las declaraciones de uno u otro candidato. Si algún candidato quiere interponer algún recurso, que lo haga. Nosotros nunca actuamos de una manera distinta a la que ustedes nos ven. Siempre hemos actuado de frente, mirando a las personas a la cara y buscando lo mejor para nuestra patria”, planteó, según consignó CNN Chile.

Aseguró que “si alguien tiene alguna duda de eso lo puede manifestar, pero serán los chilenos los que (…) decidirán quién va a gobernar los destinos de la patria, y esperamos que elijan bien, porque aquí los únicos matones son los que están en el gobierno”.