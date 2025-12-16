Milei recibe a Kast en Casa Rosada y lo suelta sin filtro: “va a copiar el modelo”

El mandatario argentino, Javier Milei, recibió este martes en la Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Durante el encuentro que se extendió por más de una hora en medio de un clima de euforia y celebración, el «libertario» soltó sin filtro que el republicano «va a copiar» el cuestionado modelo neoliberal que ha aplicado en la nación austral, generando una severa crisis social y económica.

Tras la reunión, a la que asistieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, desde el Gobierno de Argentina indicaron que los principales temas de la conversación giraron en torno a la voluntad de desarrollar, a partir de marzo de 2026, cuando Kast asuma la presidencia, una hoja de ruta común “en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional”, entre otros aspectos.

«La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales», indicaron en un comunicado.

“Los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países”, agregaron.

«Va a copiar el modelo»

Adicionalmente, a través de su cuenta en la red social X, la Oficina del presidente @OPRArgentina difundió un video con extractos del encuentro realizado en la Casa Rosada.

«Felicitaciones, que triunfazo. Felicitaciones. No tengo dudas, fue glorioso», dijo Javier Milei al recibir con un abrazo al republicano, quien se convirtió en el primer pinochetista desde el retorno a la democracia en llegar al poder en Chile.

Después se produjo otro abrazo entre Kast y Karina Milei. «Felicitaciones por la defensa férrea de ese caballero. Es infranqueable», le comentó a la hermana del «libertario».

Tal y como se puede apreciar en el registro, desde atrás, Milei festejaba y afirmó eufórico: «Va a copiar el modelo».

A la par, Kast continuó elogiando a Karina. «Es capaz de faenarse con eso por ti», le dijo mirando al mandatario argentino y señalando la típica motosierra que emplea para anunciar recortes, principalmente en programas sociales.

En medio de la cita, el libertario confirmó la participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo en Santiago.

Kast elogia a Milei: «Hay mucho que aprender de Argentina»

Antes de tomar el vuelo que lo llevaría hasta Buenos Aires, José Antonio Kast conversó brevemente con la prensa en el aeropuerto de Santiago, y se refirió a su vínculo con el mandatario argentino.

“Con el presidente Javier Milei nos conocemos por distintas actividades que hemos realizado juntos en distintos países. Eso va forjando una relación y hoy queremos tener contacto en esta condición de presidente electo, para ir avanzando, porque está claro que el 11 de marzo tenemos que partir con toda la fuerza y con la mayor cantidad de vínculos posibles”, declaró a Meganoticias.

Además, aprovechó la ocasión ratificar su apoyo a las medidas aplicadas por el libertario en la nación austral, asegurando que bajo su administración, Chile puede extraer aprendizajes relevantes.

“Hay mucho que aprender de Argentina; de cómo han reducido la inflación y eso ha permitido bajar la pobreza extrema; del manejo de ciertos recintos penales que han ido recuperando la seguridad y de cómo han ido enfrentando el crimen organizado, que es similar al que tenemos en Chile”, afirmó, sin mencionar que según las cifras oficiales la inflación de noviembre en la nación austral repuntó al 2,5%, consolidando un piso alto de incrementos mensuales que no logra quebrarse desde mayo.

Un resultado que deja en evidencia la efectividad del plan económico neoliberal presidente » libertario», el cual a pesar de un dólar intervenido, una fuerte apertura importadora, no consiguen evitar el aumento de los precios que afectan la calidad de vida de los argentinos.

La amenaza de la «motosierra» en Chile

Detrás de los saludos públicos y las fotos y videos en redes sociales se teje una alianza estratégica profunda. El vínculo entre el presidente electo de Chile José Antonio Kast y el mandatario argentino se erige como un eje articulador de una agenda ultraliberal y antiestatal en América Latina

La promesa de recortes fiscales de Kast encuentra su espejo y su inspiración en el gobierno del libertario, quien hizo de la motosierra un símbolo de su cruzada contra el Estado, generando un shock económico «sin anestesia».

Tras la llegada del ultraderechista a la Casa Rosada, su ministro de Economía, Luis Caputo lanzó un paquete de medidas que incluyó una devaluación del peso del 50%, la reducción de ministerios de 18 a 9, y recortes severos en salud, educación, ciencia y obra pública. Se eliminaron subsidios a servicios básicos, se congelaron pensiones y se liberalizaron tasas de interés.

Si bien el gobierno de La Libertad Avanza exhibe como logro la reducción de la inflación –del 9,3% en 2023 al 5,2% en 2024– y un superávit fiscal aplaudido por el FMI, los costos sociales y productivos han sido altísimos.

Las cifras son contundentes: la actividad industrial cayó un 9,4% en 2024 y la construcción se desplomó un 27,5%. Un informe del sector industrial reconoció que unos 1.200 establecimientos industriales cerraron durante 2024. La demanda interna se contrajo, con ventas minoristas cayendo un 28,5% en los primeros meses de gobierno. El desempleo alcanzó el 7,9% en el primer trimestre de 2025.

El experimento libertario ha mostrado tal fragilidad que requirió un salvavidas internacional. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump otorgó recientemente una línea de apoyo de 20.000 millones de dólares, recordó el periodista Mauricio Becerra en su artículo «La motosierra de Milei que salpica a Kast» para El Ciudadano.

Aunque el secretario del Tesoro de la nación norteamericana, Scott Bessent, lo justificó diciendo que «el presidente Milei está restableciendo la estabilidad económica tras décadas de mala gestión argentina», las propias palabras de Trump pintaron un panorama más sombrío: «no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir… están muriendo».

Más allá de las felicitaciones en redes y los gritos de «libertad», la relación Kast-Milei es la punta de lanza de un proyecto político y económico articulado a nivel continental.

Mientras Milei intenta sostener su gobierno con apoyo externo tras un año de durísimas consecuencias sociales, Kast busca aplicar la «motosierra» en Chile. Durante la campaña presidencial advirtió que el país deberá enfrentar un “shock económico” inicial y adelantó que su plan contempla recortar en torno a US$6.000 millones del gasto fisca en los primeros 18 meses de su administración, aunque sin específica cómo lo haría.