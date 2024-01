Ministra Tohá sobre Peso Pluma: «Hay artistas que uno no quiere promover, particularmente aquellos que están detrás de la cultura narco”

La posible presencia en el Festival de Viña del Mar 2024 del cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, ha generado polémica en los últimos días. Este miércoles 10 de enero se informó que TVN revisa los antecedentes del artista para decidir si mantiene su participación en el evento.

En la tarde, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió al tema durante un punto de prensa. «El Festival de Viña y todo evento tiene la libertad de invitar o no invitar artistas y cuando no invitan a artistas no significa que se les esté censurando, cuando se invita a un artista se le quiere promover y a veces hay artistas que uno no quiere promover, particularmente aquellos que están detrás de la cultura narco», dijo.

En este sentido, agregó que como Gobierno y autoridades «comprometidas con la seguridad», les preocupa, independientemente del festival, que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismo, consignó Meganoticias.

«Nosotros no somos organizadores del evento, lo que queremos decir es que quien invita a un artista toma una decisión respecto de promover su arte, su trabajo y puede también no tomarla», indico la ministra.

Finalmente, aclaró que «el Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda».

