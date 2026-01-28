Ministra Vallejo carga contra la UDI por «trabar» Sala Cuna Universal: “No afecta al Ejecutivo saliente, sino directamente a las mujeres y al país”

«Postergar el debate de Sala Cuna para Chile tiene un costo social y económico altísimo. Era muy importante que el proyecto avanzara esta semana, para que en marzo sólo quedara la votación en la Sala del Senado», planteó la ministra Vallejo, quien lamentó «profundamente esta actitud irresponsable, particularmente de la UDI de frenar la conversación».

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, responsabilizó directamente a la Unión Demócrata Independiente (UDI) de haber frenado en el Senado el proyecto de Sala Cuna Universal, una iniciativa largamente esperada por organizaciones sociales y, en particular, por las mujeres trabajadoras del país.

La acusación se produjo luego de que, según denunció la secretaria de Estado, no se convocara a la comisión de Educación de la Cámara Alta para votar las indicaciones finales, truncando así su trámite en el actual periodo legislativo.

“No contamos con el apoyo de la UDI”, aseguró en una entrevista con Radio U. de Chile, señalando que el partido de derecha “impidió que el proyecto avanzara siquiera en la Comisión de Educación”

La ministra rechazó de plano las versiones de la oposición que atribuían el estancamiento a una falta de información o gestión por parte del Gobierno. Por el contrario, detalló un extenso proceso de diálogo.

«Tuvimos reuniones bilaterales y multilaterales con gremios, organizaciones de mujeres y parlamentarios de todos los sectores”, recordó y destacó que desde La Moneda se incorporaron observaciones y se mostró flexibilidad hasta en lo que respecta consideraciones electorales. “Postergamos la discusión porque la oposición no quería avanzar en año electoral”, enfatizó.

Según su relato, fue un cambio de última hora lo que frustró el avance. “Teníamos todas las condiciones técnicas y políticas para aprobar el proyecto en comisión”, afirmó, destacando que hasta horas antes existía un “buen pronóstico” para la votación.

“Lo que cambió ahora particularmente fue la actitud de la Unión Demócrata Independiente”, aseveró, aunque se abstuvo de especular sobre una posible instrucción partidaria. “Yo no sé si hubo una instrucción (…) no lo sé, no quiero especular con eso”, comentó a Radio U. de Chile.

«Esto no se trata de quién promulga la ley al final»

En un punto de prensa en La Moneda, la ministra vocera defendió la estrategia del Ejecutivo, que consistió en presentar una indicación sustitutiva a un proyecto originado durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, con el fin de buscar un acuerdo transversal.

“Nuestro gobierno presentó una indicación sustitutiva (…) porque justamente había una intención de alcanzar un acuerdo lo más transversal posible, y ya habíamos alcanzado ese acuerdo”, recalcó Vallejo, en referencia al interés de la adminsitración del presidente Gabriel Boric en buscar un acuerdo en torno a una demanda “por años esperada” por la sociedad civil y “particularmente las mujeres”.

“Es una actitud muy mezquina”, agregó.

En ese marco, desvinculó la urgencia del proyecto de quién finalmente lo promulgue, argumentando que el objetivo central era otorgar certidumbre a las familias.

“Esto no se trata de quién promulga la ley al final (…) lo relevante era dar certeza a la familia, a los trabajadores y trabajadoras de que iban a tener derechos a sala cuna”, recalcó, añadiendo que siempre asumieron que “lo iba a terminar promulgando el presidente electo”.

Vallejo: «El bloqueo no afecta al Ejecutivo saliente, sino directamente a las mujeres»

Vallejo enfatizó el costo concreto de este bloqueo, apelando a cifras sobre su impacto económico y social. Sostuvo que la aprobación del proyecto podría haber generado “entre 15 mil y 144 mil nuevos empleos femeninos” y un efecto positivo en el crecimiento económico.

Al respecto dejó en claro que el bloqueo “no afecta al Ejecutivo saliente, sino directamente a las mujeres y al país”.

“Pregúntenle a la UDI, que acaba de bloquear la posibilidad de que la sala cuna, como mecanismo para mayor inserción laboral de las mujeres, haya fracasado en este periodo legislativo”, sentenció, dejando la responsabilidad política y los efectos de la decisión en el campo de la oposición.