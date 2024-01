Ministro Carlos Montes y caso Fundaciones: «No es verdad que hay una ‘Democracia Viva’ en todas las regiones»

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió este lunes al Caso Fundaciones y los traspasos de dineros, que le costó una acusación constitucional.

Entrevistado por ADN, Montes afirmó que las investigaciones realizadas a partir del mes de junio pasado, revelaron hechos de corrupción con Democracia Viva.

«¿Por qué es corrupción? Porque se establece un conflicto de interés, se usa parte de los recursos para contratar personas vinculadas a un sector político determinado. Y después seguimos investigando a lo largo del país», expresó el secretario de Estado.

Al respecto, también se refirió a la situación de las fundaciones y manifestó ser «un convencido de que las fundaciones son necesarias, pueden hacer un aporte grande».

Seguir leyendo: Caso Convenios: Ministro Carlos Montes desmiente a exsubsecretaria Tatiana Rojas y reafirma que no tuvo acceso «a ninguna información de ilegalidad»

«No es verdad que hay una ‘Democracia Viva’ en todas las regiones. Eso no lo dijo nunca el contralor», enfatizó.

«Lo que encontramos a lo largo del país son instituciones que no han hecho el trabajo que había que hacer, y en ese sentido, nosotros creemos que hay riesgo de que esa plata no se devuelva o no se use en lo que corresponde. Entre estas están Arquiduct, que viene del gobierno pasado y que estuvo vinculada a gente de RN en algún momento; RIC, que viene de este gobierno; Procultura, que es otra situación bien particular; está En Red, y otras que tienen algunos problemas de datos que no corresponde el costo de los hechos con el costo de mercado», añadió.

Con respecto al Caso Fundaciones, el ministro espera que se logre recuperar lo que se pueda o «lo más que se pueda».

En este sentido, el secretario de Estado recalcó que esta situación «no empezó en este Gobierno, y cuando nosotros llegamos, nos planteamos cambiar los modelos operativos, el cual está lleno de forados», y afirmó que es su responsabilidad como ministro trabajar por los cambios que se requieran.

Te interesa leer: Presidente Boric respalda a ministro Carlos Montes tras rechazo de acusación constitucional en su contra