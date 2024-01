Ministro Cordero asegura que existe en el país «un abuso de la prisión preventiva»

El ministro para Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió este domingo a la tasa de encarcelamientos en el país y afirmó que existe un «abuso de la prisión preventiva».

Las declaraciones las realizó en una entrevista a programa Estado Nacional, de TVN, donde se abordó el reclutamiento de reos por el crimen organizado y la situación que se registra en la región sobre este hecho, especialmente tras los hechos registrados en Ecuador.

Al respecto, Cordero recalcó que muchos especialistas han advertido sobre el aumento de la población penal en Chile y aseveró que cuando se cuenta con una alta tasa de encarcelamiento «lo que está haciendo es facilitando al crimen organizado el reclutamiento en el interior (del penal) porque tiene un espacio ideal para reclutar. Lo que pasa es que hablar en contra del encarcelamiento es impopular. Pero yo creo que tenemos que hacernos cargo”, cita El Mostrador.

Consultado por los números de la tasa de encarcelamiento, el secretario de Estado afirmó que en los últimos 10 años la tasa de personas en prisión preventiva se ubica en un 40%, mientras que las condenadas ya llega al 60%.

Estos datos — detalló Cordero—, represeta un aumento de aproximadamente 10 puntos, siendo evidente este aumento en el norte del país.

«El número que tenemos en la actualidad es completamente anormal. En el norte, anormalmente alto. (…) para que lo podamos graficar, es como que a ratos estuviésemos camino al sistema antiguo. Es decir con (…) más personas en prisión preventiva que con condena. Eso en el norte es muy evidente, la tasa se invierte. Es decir, 60% en prisión preventiva y 40% en condena», recalcó Cordero.

En este sentido, manifestó que es necesario tomar medidas para evitar que siga en aumento la tasa de encarcelamientos, así como recordó que escala nacional, el 14% de la población privada de libertad corresponde a extranjeros, casi 8.000 personas, con un aumento considerable con respecto a 10 años anteriores, donde se había registrado 1.600 personas privadas de libertad.

«Si no hacemos nada hoy día, y cuando digo no hacemos nada, es que si no nos preocupamos de los impactos que tiene una reforma legal en el sistema penitenciario, o el abuso de la prisión preventiva, las proyecciones de aquí al 2033, en la peor de las proyecciones es que vamos a estar en torno a las 80.000 personas privadas de libertad. Si tomamos medidas adecuadas, nos podríamos mover entre 54.000 y 58.000 personas privadas de libertad, con lo cual el plan de infraestructura penal que se está trabajando podría hacerse cargo», recalcó

En esta línea, el secretario de Estado abordó el plan carcelario propuesto por el Gobierno, anunciando procesos de licitación en curso para la construcción y ampliación de cárceles.

Mediante concesiones, se espera habilitar nuevas cárceles en La Laguna (Talca) y ampliaciones en Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua y Puerto Montt, con la meta de agregar más de 20.000 nuevas plazas al sistema penitenciario para el 2033, cita CNN Chile.