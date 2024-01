Ministro Marcel descarta haber participado en reuniones: “Nunca he estado en la casa de Zalaquett»

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se desligó este lunes 8 de enero de la polémica por las reuniones que sostuvieron otros de sus pares con líderes empresariales de la industria salmonera y descartó haber participado en los encuentros convocados por el exalcalde de Santiago y lobista, Pablo Zalaquett (UDI).

“Nunca he estado en la casa de Zalaquett, nunca he hablado con el señor Zalaquett y no lo conozco personalmente”, aseguró el secretario.

Asimismo, agregó que hubo una invitación de otra persona, distinta de Pablo Zalaquett. «Es una invitación que finalmente no se materializó. (…) No se materializó porque, cuando supe las características de la actividad, yo decliné”, dijo.

Al ser consultado por la participación de otros ministros, respondió que “es un juicio que cada uno tiene que hacer y para eso los ministros tienen criterios», consignó Radio Bío Bío,

«Todos sabemos que cuando hablamos con alguien no lo estamos haciendo como personas naturales, sino como ministros. Cada vez que hablamos con alguien, sea de manera formal o informal, siempre vamos a tener cuidado de resguardar los intereses del Gobierno”, agregó Marcel.

