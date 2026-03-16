Montalva denuncia que Minvu “congela toda su gestión administrativa” mientras el gobierno promete agilizar la reconstrucción

El diputado José Montalva (PPS) denunció que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo “congela toda su gestión administrativa” mientras el gobierno de José Antonio Kast presenta su «Plan Nacional de Reconstrucción», prometiendo agilizar las soluciones habitaciones en zonas afectadas por catástrofes.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el parlamentario a anunció que recurrirá a la Contraloría por un instructivo de la Subsecretaría de Vivienda donde se les indica a los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) que deben abstenerse de despachar documentación y suspender la tramitación de actos administrativos hasta nuevo aviso.

¿Sabías que el 13 de marzo cuando entraron las nuevas autoridades del gobierno, o específicamente el Ministerio de Vivienda dio un instructivo a todos los Servius del país, que decía que paralizaran todas las gestiones, con algunas excepciones que no clarifica bien cuáles son, y señala que no se puede hacer nada, pero por un plazo indefinido», indicó.

Montalva: «No puede ser que so pretexto de revisar no se gobierne»

Las instrucciones fueron impartidas en la circular 193 que se envió a las Seremi de Vivienda y Serviu desde Arica hasta Punta Arenas y que fue firmada por Tomás de Tezanos, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

«Es decir, todos los comités que están esperando su casa propia que quieren que avancen las gestiones, están paralizadas por un tiempo indefinido, es por eso que en mi rol de diputado voy a oficiar a la Contraloría y también al Ministerio para que explique específicamente qué gestiones quiere paralizar, por cuánto tiempo, para darle certeza a la ciudadanía», señaló Montalva.

«No puede ser que so pretexto de revisar no se gobierne; los gobiernos son elegidos para gobernar y no pueden paralizar los servicios porque es paralizar también las gestiones para que las personas puedan cumplir con su demanda más importante como es la vivienda, la solución habitacional», enfatizó.

A juicio del legislador, resulta muy contradictorio que Kast esté en terreno diciendo que hay que apurar la reconstrucción y afirmando que su gestión se basa en un «gobierno de emergencia, siendo que al mismo tiempo la autoridad de vivienda está llamando y dando un instructivo para paralizar toda la gestión».

«No se entiende y por eso vamos a pedir la explicación y vamos a solicitar la fiscalización por parte de Contraloría», ratificó.

El, diputado dejó en claro que está «muy de acuerdo» en que se lleve a cabo un proceso de auditoría y se revise, pero planteó que «con una mano hay que auditar, revisar, fiscalizar, pero con la otra mano hay que trabajar con la guardia avanzar».

«No puede ser que una paralice la otra», subrayó.

En un mensaje que acompañó el video, el parlamentario señaló que «la emergencia habitacional no puede esperar auditorías sin plazos».

«Oficiaremos a la Contraloría para exigir que se respete la continuidad del servicio. Con la necesidad de las familias no se juega», apuntó.

Según consignó Bio Bío Chile, la circular establece que con la paralización de gestiones buscaría ordenar y revisar el flujo de documentación institucional y de actos administrativos.

Los Servius tendrían la posibilidad de despachar los documentos para cumplir con plazos legales y los requerimientos de órganos de control o judiciales, o aquellos que resulten «urgentes para la continuidad del servicio», sin embargo, tienen la obligación de informar previamente al gabinete de la Subsecretaría de Vivienda.

Aquellos funcionarios que incumplan las órdenes estarán en reiesgo de «enfrentar las consecuencias asociadas a las responsabilidades administrativas».