“Ni un paso atrás, cien pasos adelante”: Coordinadora Feminista 8M convoca a Huelga General ante la asunción de Kast

En un contexto político que califican como «extraordinariamente desafiante», la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) convocó una convocatoria a Huelga General Feminista para los días 8 y 9 de marzo, en respuesta a la próxima asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile, programada para el 11 de marzo. A través de un contundente comunicado, la organización, que agrupa a diversas colectivas feministas a lo largo del país, advirtió sobre lo que considera un retroceso en materia de derechos humanos, igualdad de género y justicia social.

El pronunciamiento de la CF8M no deja espacio para ambigüedades respecto a su caracterización del gobierno entrante. Según el documento emitido por la coordinadora, el próximo 11 de marzo llega a La Moneda «una alianza política que se ubica a la derecha de la derecha tradicional y que se alinea a nivel internacional con una corriente conservadora, autoritaria, colonialista, belicista, antifeminista, racista y neoliberal que abre fronteras para intensificar el comercio mundial y las cierra a los seres humanos».

Esta definición política sitúa al nuevo gobierno en una posición antagónica respecto a los principios que históricamente ha defendido el movimiento feminista chileno, que durante las últimas décadas ha logrado posicionar en la agenda pública temas como la despenalización del aborto, la educación no sexista, el reconocimiento de las disidencias sexuales y la visibilización del trabajo de cuidados.

Enemigos del Estado de bienestar y partidarios del autoritarismo

El texto de la coordinadora profundiza en el perfil de José Antonio Kast y su colectividad política. «José Antonio Kast milita en el Partido Republicano, agrupación política de reciente formación, pero que actualiza una política de larga data en nuestro país», señala el documento, estableciendo un vínculo con tradiciones políticas conservadoras que han tenido presencia en la historia chilena.

La organización describe con precisión la autodefinición de los republicanos: «Ellos se definen como conservadores en el sentido de la vida, defienden la familia tradicional, y el derecho de los padres a educar a sus hijos en base a creencias religiosas incluso en contraposición a las directrices del estado laico»..

El análisis de la CF8M va más allá de la descripción de posturas valóricas para adentrarse en el modelo económico y político que representa el nuevo gobierno. «Son enemigos del Estado de bienestar, partidarios del autoritarismo político, reivindican la dictadura militar, a violadores de los derechos humanos y son partidarios del capitalismo neoliberal», afirma categóricamente el texto, estableciendo una línea de continuidad entre las políticas económicas y la visión sobre el pasado reciente de Chile, bajó el régimen de Augusto Pinochet.

En este sentido, la coordinadora subrayó la relación antagónica que existe entre el feminismo y este proyecto político.

«Ven en el feminismo una amenaza al orden tradicional. Y lo somos porque queremos cambiarlo todo», señalaron en una declaración de principios que reafirma el carácter transformador del movimiento.

Kast y sus amigos forman parte de un movimiento global anti igualdad de género

Un aspecto destacado del análisis de la CF8M es la comprensión del fenómeno de la ultraderecha como un movimiento de alcance global. Según el documento, Kast y sus aliados «consideran que las resoluciones de los organismos del sistema internacional de Derechos Humanos promueven una agenda de género».

La coordinadora advirtió que «Kast y sus amigos forman parte de un movimiento global anti derechos humanos y anti igualdad de género, atacan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y los derechos del colectivo LGTBIQ+ y de personas trans».

Esta conexión internacional no es menor, pues evidencia que lo que ocurre en Chile no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia regional y global que ha visto el ascenso de fuerzas políticas que cuestionan los avances en materia de igualdad y derechos civiles.

El texto incluye una reflexión sobre el momento político que atraviesa el país, advirtiendo que «l avance de la ultraderecha en Chile dejó de ser una amenaza para convertirse en un factor político de poder real».

Los riesgos para la democracia y los derechos

La CF8M no escatimó en advertencias sobre lo que se avecina con la llegada a la Presidencia del ultraderechista Kast.

«Este nuevo escenario representa para nosotras un momento extraordinariamente desafiante, de peligro, de alto riesgo para la vida y derechos de mujeres, niñeces, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios y personas precarizadas». La amplitud de los sujetos mencionados evidencia una concepción interseccional del feminismo, que no se limita a las reivindicaciones de género sino que abarca un espectro más amplio de luchas sociales.

El documento advierte explícitamente sobre la posibilidad de un retroceso democrático: «Vemos que es posible un retroceso democrático». Esta afirmación se fundamenta en el análisis de las primeras señales entregadas por el gobierno entrante, particularmente en la conformación de su gabinete.

«El gabinete formado por Kast es expresión de esto», señaló el texto, al tiempo que se refirió a designaciones específicas.

«Designó como encargada del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a Judith Marín, quien propuso tiempo atrás eliminar o fusionar esta cartera», recordó la Coordinadora.

Asimismo, advirtió que el republicano «designó a gerentes de grupos económicos poderosos que se proponen precarizar aún más las condiciones laborales, que buscan eliminar derechos, aumentar el extractivismo y eliminar barreras para hacer negocios».

El escenario en el que se producirá esta asunción es, según la CF8M, especialmente delicado: «En un contexto de pobreza y desigualdad social creciente, de criminalización de la pobreza, de las personas migrantes y de los sin casa».

En el texto, la coordinadora no limita su análisis crítico únicamente a la derecha, sino que también examina las continuidades problemáticas con el gobierno saliente. «Este escenario no nos encuentra desprevenidas», afirma el texto, sugiriendo que algunas tendencias autoritarias y represivas ya se venían gestando con anterioridad.

«La derechización y fascistización de las políticas públicas y la propagación de discursos de odio a través de los medios de comunicación hegemónicos no son privativos de la derecha», señalaron.

El documento mencionó casos concretos que ejemplifican esta tendencia.

«Esta ola reaccionaria tuvo eco incluso al interior del autodenominado gobierno ‘progresista y feminista’ de Gabriel Boric que apoyó la ley Nain Retamal, ley que garantiza la impunidad a crímenes cometidos por personal de las fuerzas represivas, ley que atenta no sólo contra la justicia y el Estado de Derecho sino también contra el derecho a la movilización y a la protesta social», planteó.

«La ley de usurpaciones creó un clima propicio para ordenar desalojos de campamentos vino a consolidar este enfoque de que los problemas sociales son problemas penales y que quienes los sufren, son en realidad, delincuentes», agregó.

La respuesta del feminismo

Frente a este escenario, la CF8M no se limita a la denuncia, sino que propone un camino de acción y organización. «Nuestras articulaciones con distintos grupos feministas y de mujeres se han ido dinamizando y fortalecido frente al peligro que representa este nuevo gobierno», señaló el documento, dando cuenta de un proceso de reagrupamiento y fortalecimiento de los lazos entre organizaciones.

«Estamos realizando asambleas abiertas en las que nos declaramos en oposición y resistencia frente a quienes asumen el poder el próximo 11 de marzo», subrayó.

El texto enfatiza la disposición combativa del movimiento: «Estamos alertas y nos encontramos multiplicando la organización, el pensamiento y nuestra acción que es múltiple y diversa». Esta multiplicidad es considerada una fortaleza, no una debilidad, en la medida que permite abordar las distintas dimensiones de la opresión desde diversas perspectivas y estrategias.

La identidad política del feminismo de la CF8M

Un aspecto central del documento es la definición del sujeto político que convoca a la movilización. Lejos de presentar un feminismo monocorde o reducido a reivindicaciones de generó, la CF8M destacó que se trata de un programa amplio y articulador.

«El feminismo que enarbolamos defiende un programa transversal, que se pronuncia sobre las condiciones políticas, económicas, sociales, condiciones internacionales que alimentan la precarización de la vida y la violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales». Esta definición sitúa al feminismo como una perspectiva capaz de analizar la totalidad social, no como una lucha sectorial más.

El texto enumera los adjetivos que califican a este feminismo: «Se trata de un feminismo plurinacional, transgeneracional, transfronterizo, anticolonialista, antiimperialista, ambientalista y esto tiene consecuencias concretas». Cada uno de estos calificativos remite a dimensiones específicas de la lucha: el reconocimiento de los pueblos originarios, la alianza intergeneracional, la solidaridad sin fronteras, la oposición al colonialismo y al imperialismo, y la defensa del medio ambiente.

La consecuencia más importante de esta definición política es, según el documento, que «es un programa que importa a millones de mujeres de diversas condiciones étnicas y nacionalidades»,

«En la Coordinadora Feminista 8M, somos antirracistas y luchamos junto a mujeres migrantes de todos los países». Esta declaración adquiere especial relevancia en un contexto de crecientes discursos xenófobos y políticas migratorias restrictivas.

Des la agrupación también se refirieron a la dimensión económica: «Somos un feminismo que considera el trabajo realizado por las mujeres en todos los ámbitos. Tanto el trabajo productivo formal como informal, trabajo reproductivo y de cuidados tradicionalmente invisibilizado y que ha comenzado, gracias a una lucha sostenida, a ocupar la agenda pública y legislativa en nuestro país».

«Es nuestro programa el que nos abre las puertas y facilita nuestro encuentro con vastos sectores sociales», enfatizaron.

Fortaleza política del feminismo

Un argumento central del documento es que el feminismo no ha sido derrotado electoralmente, lo que constituye una base de legitimidad para su resistencia al nuevo gobierno.

«Somos un feminismo con el que Kast no se atrevió a polemizar durante su última campaña electoral y, en ese sentido, es un programa que no ha sido derrotado electoralmente», señaló el texto.

Esta observación se complementa con una anécdota significativa: «En esta oportunidad el señor Kast tuvo que confrontar al feminismo a miles de kilómetros de distancia y en una reunión entre amigos realizada en Europa», recordó la agrupación

El documento planteó que el gobierno de ultraderecha que asume en marzo «ya comenzó a mostrar su verdadera naturaleza: es antifeminista, anti indigenista y anti ambientalista. Y es pro patronal».

Precisamente por ello, la convocatoria se extiende más allá del movimiento feminista, dejando en claro que es «una invitación para el conjunto del movimiento feminista a unirse y convocar a otros sectores sociales a actuar unidos».

«No vamos a permitir que se naturalice el programa del machismo y el odio»

El llamado de la CF8M es explícitamente convocante a diversas organizaciones sociales: que incluyen al movimiento de trabajadores, de derechos humanos, de lucha socioambiental, organizaciones migrantes, de pobladores, estudiantes secundarios y de universidades paa acercarnos, para articular un frente común de oposición al gobierno que asume en marzo».

Esta enumeración de actores sociales evidencia la concepción amplia de la lucha que tiene la coordinadora, que no se limita a las organizaciones feministas, sino que busca articular a todos aquellos sectores que puedan verse afectados por las políticas del nuevo gobierno. «No vamos a permitir que se naturalice el programa del machismo, del odio, de la intolerancia y de la pérdida de derechos» señalaron.

«Nuestra tarea hoy es tejer redes para impedir que se inicie un camino de cancelación a lo que hemos conquistado», enfatizaron.

Sin embargo, el documento reconoce la asimetría de fuerzas, advirtiendo que el gobierno de Kas «buscará implantar su agenda anti-derechos y en ese intento encontrará obstáculos porque las mujeres tenemos memoria y no será primera vez en la historia que enfrentemos a gobiernos abierta o encubiertamente dictatoriales».

La convocatoria a Huelga General Feminista

El anuncio central del documento es la convocatoria a movilización para los días previos a la asunción de mando del republicano

«Nos convocamos para el 8 y 9 de marzo a la Huelga General Feminista», afirmaron. La elección de fechas no es casual: el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, fecha emblemática de la lucha feminista a nivel mundial.

La magnitud esperada de la movilización es ambiciosa: «Seremos cientos de miles a lo largo y ancho del territorio», mientras que el lema de la convocatoria sintetiza el espíritu del compromiso.

«Diremos con fuerza que no permitiremos NI UN PASO ATRÁS y que daremos CIEN PASOS ADELANTE hasta conquistar la vida que nos deben», afirmaron.

Calendarios de movilizaciones

A través de sus redes sociales, la Coordinadora Feminista 8M compartió el calendario de las movilizaciones previstas para los días 8 y 9 de marzo en distintas ciudades del territorio nacional.

Arica: Cementerio General, 17:00 horas, 8 de marzo.

Cementerio General, horas, 8 de marzo. Iquique: Frente al Liceo Politécnico, 17:00 horas, 8 de marzo.

Frente al Liceo Politécnico, horas, 8 de marzo. Calama: Plaza 23 de marzo, 16:30 horas, 8 de marzo.

Plaza 23 de marzo, horas, 8 de marzo. Antofagasta: Plaza de la Revolución, 17:00 horas, 8 de marzo.

Plaza de la Revolución, horas, 8 de marzo. Vallenar: Plaza Matta, 12:00 hora s, 8 de marzo.

Plaza Matta, s, 8 de marzo. La Serena: Plaza de la Revolución, 12:00 horas, 8 de marzo.

Plaza de la Revolución, horas, 8 de marzo. Valparaíso: Plaza Sotomayor, 11:00 horas, 8 de marzo.

Plaza Sotomayor, horas, 8 de marzo. Viña del Mar: Plaza O’Higgins, 18:00 horas, 8 de marzo.

Plaza O’Higgins, horas, 8 de marzo. Santiago: Plaza Dignidad, 10:00 horas, 8 de marzo.

Plaza Dignidad, horas, 8 de marzo. Puente Alto: Metro Protectora de la Infancia, 18:00 horas, 8 de marzo.

Metro Protectora de la Infancia, horas, 8 de marzo. Rancagua: Plaza de Rancagua, 18:00 horas, 8 de marzo.

Plaza de Rancagua, horas, 8 de marzo. Curicó: Plaza sin Armas, 17:00 horas, 8 de marzo.

Plaza sin Armas, horas, 8 de marzo. Talca: 1 Oriente con Alameda, 10:00 horas, 8 de marzo.

1 Oriente con Alameda, horas, 8 de marzo. Chillán: Plaza de Chillán, 18:30 horas, 9 de marzo .

Plaza de Chillán, horas, . Concepción: Tribunales de Justicia, 18:00 horas, 9 de marzo .

Tribunales de Justicia, horas, . Los Ángeles: Anfiteatro Plaza de Armas, 18:00 horas, 8 de marzo.

Anfiteatro Plaza de Armas, horas, 8 de marzo. Temuco: Plaza Janequeo, 17:00 horas, 9 de marzo .

Plaza Janequeo, horas, . Valdivia: Plaza Simón Bolívar, 11:00 horas, 9 de marzo .

Plaza Simón Bolívar, horas, . Osorno: Plaza de Armas, 18:00 horas, 8 de marzo.

Plaza de Armas, horas, 8 de marzo. Puerto Montt: Costado Museo de Arte, 12:00 horas, 8 de marzo.

Costado Museo de Arte, horas, 8 de marzo. Castro: Plaza de Castro, 18:30 horas, 8 de marzo.

Plaza de Castro, horas, 8 de marzo. Punta Arenas: Avenida Colón con Bories, 18:30 horas, 9 de marzo

Avenida Colón con Bories, horas,

La Huelga General Feminista convocada para marzo no será solo una respuesta a la asunción de Kast, sino también una demostración de fuerza y una advertencia: el feminismo chileno está vivo, organizado y dispuesto a defender cada uno de los derechos conquistados, mientras sigue avanzando hacia nuevos horizontes de emancipación.