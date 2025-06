“¿No se enteró? Evelyn Rose no ha dicho nada”: ME-O a Matthei por escándalo en alcaldías UDI, RN y Evópoli

El precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) lanzó fuertes críticas contra Evelyn Matthei por no pronunciarse acerca del escándalo relacionado con las múltiples irregularidades detectadas en la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO).

Hasta su disolución en febrero de 2024, esta entidad agrupaba a las Municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, lideradas por alcaldes de la UDI, RN y Evópoli, partidos que conforman la coalición de derecha Chile Vamos, de la que Matthei justamente es la carta presidencial.

La Contraloría General de la República realizó una auditoría a la AMZO y en su informe final N°258, publicado el pasado 6 de junio, consignó que durante el periodo auditado , comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, se identificaron serias falencias en la gestión financiera de la asociación, entre las que figuran el pago de $1.348.615.730 por un proyecto de reurbanización de Avenida Las Condes con autovía soterrada.

Esta iniciativa, sin embargo, no fue finalizada, “a pesar de que se encontraba en sus últimas etapas”. Esto, según Contraloría, “no se ajusta a lo establecido en el artículo 2 de los estatutos de la AMZO y transgrede el principio de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos

El organismo liderado por la contralora Dorothy Pérez también detectó pagos por 441 millones pesos a funcionarios contratados a honorarios, de los cuales 170 millones de pesos no contaban con informes de respaldo de actividades.

Asimismo, constató el pago de $271 millones a funcionarios que sí entregaron dicha información, pero cuyas actividades no se acreditaron con minutas, documentos u oficios concretos.

Adicionalmente, la Contraloría también evidenció que la AMZO incurrió en la contratación de servicios ajenos al objeto de la asociación, debilidades estructurales en los controles internos y pagó un pasaje a Europa para el entonces presidente de la Asociación y alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

“Se verificó la adquisición de pasaje aéreo realizada por la AMZO para el señor Joaquín Lavín Infante, en calidad de alcalde de la Municipalidad de Las Condes, para efectuar viaje a Países Bajos, situación que no se encuentra debidamente acreditada como parte del objeto de la asociación”, se lee en el documento.

Otro hecho irregular constatado, fue la contratación de la empresa Ideograma SpA por poco más de $69 millones para “asesoría de comunicación estratégica y tendencias urbanas”. Los documentos entregados incluían contenidos de corte político ajenos a las funciones de la asociación, como el informe “Instagram: Usos políticos y buenas prácticas“.

ME-O por escándalo de la AMZO: ¿Matthei no se enteró?

A través de su cuenta en la red social X, Marco Enríquez-Ominami cuestionó el silencio de la carta presidencial de Chile Vamos sobre los más de $1.300 millones que desembolsó la AMZO para un proyecto no finalizado

«Más de 1.300 millones desaparecidos en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. ¿Matthei no se enteró? Contraloría detecta irregularidades graves en alcaldías de la UDI, RN y Evópoli. Evelyn Rose no ha dicho nada», afirmó el ex diputado.

Cabe señalar que durante el periodo fiscalizado-1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023,- la AMZO fue presidida por Joaquín Lavín (UDI), seguido por Daniela Peñaloza (UDI) en 2021. En el directorio también participaron Camila Merino (Evópoli), exalcaldesa de Vitacura, y Cristóbal Lira (UDI), exalcalde Lo Barnechea, así como los exalcaldes Raúl Torrealba (RN)y Felipe Guevara (RN), todos de la coalición Chile Vamos.

Lavín está en el ojo de la Fiscalía, que anunció una investigación tras las posibles irregularidades detectadas por la Contraloría cometidas durante su gestión en la Municipalidad de Las Condes, en el marco del funcionamiento de la AMZO,

Según el ente contralor, Lavín —quien encabezó la comuna entre 2016 y 2021— habría autorizado millonarias transferencias de fondos públicos desde Las Condes hacia la asociación, sin contar con mecanismos adecuados de control. En total, el municipio aportó más de $3.200 millones durante su administración, lo que representa cerca del 75% del presupuesto total de la entidad.

Uno de los puntos más críticos, es un viaje que Lavín realizó en 2019 a Países Bajos e Islandia, financiado con recursos de la AMZO para conocer proyectos urbanos.

