Núcleo duro de Matthei revienta a Kast: “La derecha cobarde se esconde tras los bots”

Diego Paulsen, jefe de campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, apuntó directamente contra el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, como su principal escollo para llegar a La Moneda.

«Nuestro adversario electoral es José Antonio Kast“, planteó el ex diputado a La Tercera, gatillando controversia y opiniones divididas en el conglomerado de derecha.

Al respecto, la senadora Paulina Núñez (RN), quien se desempeño ente abril y finales de junio como vocera del comando de la carta presidencial de Chile Vamos, justificó los dichos de Paulsen, señalando que solo es cuestión de constatar la realidad:

“Él estaba tratando de explicar una cuestión que es evidente, que iban a haber dos personas que pasarían a segunda vuelta. Y pareciera que la candidata Jara ya está en segunda vuelta, ya que hicieron una primaria”, dijo en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

Planteó que la derecha se enfrenta a lo que catalogó como una “primaria larga”, en la que tres candidaturas tendrán que batirse en la primera vuelta de la elección, el próximo 16 de noviembre.

En el programa, la legisladora fue consultada por con lo publicado por El Mostrador, acerca de que los cuestionamientos a la salud mental de Matthei serían parte «de un ataque coordinado y planificado de grupos del entorno de José Antonio Kast, que activaron 70 cuentas bots y emitieron casi mil mensajes».

«Es evidente que eso está pasando y está todo tan calculado que mientras más recursos literal, se gasten en eso, el resultado al final de la semana en la encuesta semanal lo refleja», afirmó.

“Es una actitud machista, de denostación, una guerra sucia. Estamos en una guerra sucia. Por lo mismo, es vital entender que cuando uno habla de una actitud machista es porque, convengamos, cuando una mujer golpea la mesa o habla con fuerza o carácter, está loca. Cuando un hombre lo hace, es valiente, tiene carácter y puede terminar incluso siendo un estratega”, indicó.

Sin embargo, Núñez fue enfática en señalar: “Si (el ataque) viene de allá (Partido Republicano, el electorado lo va a saber a tiempo y lo va a castigar, porque lo que más nos piden a gritos es unidad”,

A su vez, cargó directamente contra Kast, señalando que «se descontrola, pierde la cabeza y no acepta las reglas».

#ToleranciaCero | Paulina Núñez, senadora RN: "Lo natural es que José Antonio Kast se descontrola, pierde la cabeza, no acepta las reglas. Es una actitud poco democrática"



📡https://t.co/xag3qnDYGM

💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/m4FpgIt1hu — CNN Chile (@CNNChile) July 15, 2025

«José Antonio Kast sale muy ordenadito, con buen tono, en fin, con una buena puesta en escena. Claro, puede verse así, pero al final del día uno es lo que es (…) Yo creo que él lo hace bien cuando, por ejemplo, habla una sola vez a la semana y ya lo demás lo hace el presidente del partido (Republicano) y lanza la propuesta, pero cuando lo sacas de ese esquema aflora lo natural. Yo creo que lo natural es que se descontrola pierde la cabeza no acepta las reglas y por lo tanto es una actitud poco democrática», planteó.

“La derecha cobarde se esconde tras los bots”

Otra de las integrantes del núcleo duro de Evelyn Matthei fue más allá que la senadora Núñez y apuntó contra José Antonio Kast y sus «bots».

Se trata de la abogada y exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN), quien se desempeñó como asesora jurídica de la Municipalidad de Providencia, durante la administración de la abanderada de Chile Vamos.

En una entrevista con el programa «Sin Filtros», Martorell acusó directamente a los simpatizantes del republicano de atacar a Matthei cuestionando su salud mental.

«Hay algo que hemos visto estos días que han salido en medios de comunicación y no lo voy a dejar pasar. se ha señalado y se ha demostrado en distintos medios de comunicación que cuentas cercanas al candidato José Antonio Kast del Partido Republicano han estado generando noticias falsas respecto a la salud de la candidata Evelyn Matthei, entre otras cosas. Y la verdad es que eso es muy bajo. Yo quiero decir que señores en política no todo vale. Todo tiene un límite y hay códigos mínimos», afirmó.

«José Antonio Kast ha dicho que el adversario está al frente y si es así, es de suma importancia que eso lo practique y que no sea solamente un discurso. No se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Cuando tiene disposición de verdad, eso se practica y no es solo un discurso. Quiero decir que la derecha cobarde es la que se esconde detrás de esos bots que se atreven a mentir, a inventar y a decir cualquier cosa de Evelyn Matthei con tal de evitar una competencia». agregó.

Martorell señaló que «no se denosta a una mujer de esa manera».

Sin embargo, pese a arremter contra el candidato republicano, indicó que si es él quien finalmente pasa a segunda vuelta por parte de la derecha, le brindará su apoyo para llegar a La Moneda.

«Quiero decir súper firme y claro que si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta yo misma voy a salir como lo hice en su minuto a defender sus votos y como lo hizo Evelyn Matthei en el año 2021, que pidió todo su feriado legal para recorrer Chile y apoyar su candidatura presidencial», sentenció.