Pescadores artesanales le ponen la cruz a Kast: “No queremos un empleado de la industria” en la Subpesca

Los pescadores artesanales elevaron una advertencia directa al presidente electo, José Antonio Kast y dijeron fuerte y claro: «No queremos que pongan a un empleado de la Industria», refiriéndose a necesidad de evitar conflictos de interés en la designación de la próxima autoridad de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).

El presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés —recién reelecto como una de las voces más influyentes del sector artesanal—, fue categórico al señalar que la administración entrante no puede repetir experiencias pasadas de captura regulatoria por parte de la industria.

En conversación con El Mostrador, Cortés delineó las preocupaciones y demandas del mundo artesanal frente al cambio de gobierno.

“La decisión de quién encabezará la subsecretaría de pesca es esencial”, afirmó el dirgigente.

“No queremos que pongan a un empleado de la Industria en ‘comisión de servicio’ como ha ocurrido en el pasado desde Andrés Couve, y pasando por otros como Raúl Sunico que terminó saliendo anticipadamente del cargo por evidentes conflictos de interés”, explicó.

La referencia histórica no es menor, ya que la gestión de la Subpesca ha estado, en períodos anteriores, bajo la dirección de profesionales con vínculos directos con la industria pesquera industrial, generando críticas por una posible asimetría en la toma de decisiones y un sesgo regulatorio.

La salida anticipada de Raúl Sunico en 2015, tras fuertes cuestionamientos por sus vínculos, es un episodio que el sector artesanal no está dispuesto a ver repetido.

Sunico presentó su renuncia al cargo tras la información revelada por Ciper respecto a correos electrónicos enviados por el expresidente de Asipes, Felipe Moncada, a sus directores, que apuntaban a que habría favorecido al gremio industrial durante su gestión como subsecretario.

La reforma pesquera: una prueba de fuego para Kast

Más allá del nombramiento clave en Subpesaca, el dirigente puso el foco en el debate legislativo pendiente, enfatizando la necesidad de que el proceso de reforma pesquera mantenga su curso pese al cambio de administración. Para el Condepp, esta será la primera señal tangible del rumbo que adoptará el gobierno del republicano.

“Mantener en tramitación la Nueva Ley de Pesca para terminar con la Ley de Pesca vigente que mantiene los vicios de corrupción será una señal para la Pesca Artesanal chilena”, sostuvo Cortés.

El proyecto de ley, que busca reemplazar la actual normativa —vigente desde 2013 y ampliamente criticada por favorecer a los grandes conglomerados industriales—, se encuentra en un momento crítico de su discusión en el Congreso.

Plataforma social y financiamiento para los pescadores artesanales

En esa misma línea, el presidente del Condepp defendió uno de los puntos de mayor impacto dentro de la reforma, referente a la creación de una plataforma social de protección para el sector artesanal.

La medida busca ser financiada mediante licitaciones industriales (LTP-B) y constituye, según la organización, un avance histórico para el sector.

“Mantener la preocupación por la Plataforma Social para la pesca artesanal que plantea la Nueva Ley de Pesca, defendiendo la propuesta de permisos de pesca industrial por subasta, cuya recaudación permitiría financiar la protección social de los pescadores”, afirmó a El Mostrador.

Con estas declaraciones, el Condepp recalca que el próximo gobierno tendrá que definir, de manera temprana y clara, el eje de su política pesquera. La disyuntiva, según la organización, es fundamental: alinearse con los intereses de la gran industria o responder a la demanda histórica del sector artesanal por mayor equidad, transparencia y resguardo de los recursos pesqueros como bien público.

Para los pescadores, el mensaje hacia Kast ya está enviado y contiene tres pilares innegociables: evitar a toda costa nombramientos con vínculos empresariales en Subpesca, sostener la reforma normativa en trámite y asegurar herramientas reales y financiamiento concreto para el apoyo social al mundo artesanal.

La ballena está lanzada. La respuesta del equipo del Presidente electo Kast a estas advertencias marcará el tono de una relación que, en administraciones pasadas, ha estado más dominada por la desconfianza y el conflicto que por la colaboración. El mundo artesanal, movilizado y con una dirigencia fortalecida, observa con lupa las primeras decisiones. La cruz está puesta sobre la mesa.