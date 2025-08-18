“Pide permiso o suspende”: MEO emplaza a Parisi por convocatoria “sin permiso” ante el Servel

"En un Estado de derecho, ninguna persona puede promover actos que la ley tipifica como delincuencia. No es aceptable que un candidato a la más alta función del Estado, la Presidencia de la República, promueva este tipo de comportamiento", planteó Enríquez-Ominami.

Autor: Leonardo Buitrago
El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (MEO) emplazó a Franco Parisi, abanderado del Partido de la Gente, por convocar a sus seguidores a un acto masivo frente al Servicio Electoral (Servel) sin contar con los permisos correspondientes.

El exdiputado quien este lunes también formalizará su candidatura ante el organismo electoral, tras haber superando el mínimo legal de firmas requeridas, aseguró que Parisi estaría incurriendo en una falta grave al promover una movilización sin autorización de las autoridades competentes.

«Parisi llamó a sus seguidores a ir al Servel sin permiso, infringiendo la ley. Un candidato a La Moneda no puede promover desorden ni ilegalidad», indicó.

En un comunicado de prensa compartido en su cuenta en la red social Instagram, recordó que cualquier persona u organización debe respetar la normativa vigente.

«En un Estado de derecho, ninguna persona puede promover actos que la ley tipifica como delincuencia. No es aceptable que un candidato a la más alta función del Estado, la Presidencia de la República, promueva este tipo de comportamiento», planteó.

Por ello, MEO exigió a Parisi cancelar de inmediato su convocatoria y advertir públicamente a sus seguidores de no asistir al Servel sin autorización.

“En caso contrario, deberá asumir personalmente las consecuencias legales de sus actos y de cualquier alteración del orden público derivada de su convocatoria irregular”, advirtió en el texto.

Enríquez-Ominami destacó que su acto de inscripción que tendrá lugar este lunes a las 11:00 horas en el frontis del Servel, ubicado en Esmeralda 611, Santiago, se realizará de forma pacífica, masiva y cuenta con autorización oficial de la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana.

«Nuestro compromiso es claro: el día lunes 18 de agosto a las 11: 00Hs., nos reuniremos de forma pacífica , masiva y ordenada para proponer soluciones y construir el futuro que Chile necesita», enfatizó.

«Franco Parisi: debes pedir permiso para hacer un acto en la vía pública. Tu provocación es inaceptable. Suspende y pide los permisos como corresponde. Pones en riesgo a la gente. Nosotros seremos cientos. ¡Basta ya!», recalcó MEO en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

