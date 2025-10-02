Primera y clara: Jara 37,3% frente a Kast 22,2% en primera vuelta, según La Cosa Nostra

La más reciente encuesta de La Cosa Nostra (LCN) del sociólogo Alberto Mayol, correspondiente a la segunda quincena de septiembre, confirmó a la candidata de Unidad por Chile, Jeanette Jara, como líder de la primera vuelta de los comicios presidenciales de noviembre.

Ante la interrogante: «Supongamos que a la primera vuelta para elegir presidente de Chile llegan los siguientes nombres. ¿Por quién votaría?», el 37,3 % respondió que lo haría por la exministra del Trabajo y Previsión Social, por lo que se mantiene firme y clara al frente de las preferencias.

En segundo lugar se ubicó la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast con 22,2 %.

Con este resultado Jara marca una distancia de 15,1 puntos porcentuales sobre Kast.

Según la encuesta el tercer puesto lo ocupa la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 18,2%.

El aspirante por Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, alcanza la cuarta posición con 13,8%. y más atrás aparecen Harold Maynne Nicholls (4%), Franco Parisi (2,8%), Marco Enríquez-Ominami (1,0%)

y Eduardo Artés (0,7%).

Escenario de segunda vuelta

El estudio del sociólogo Alberto Mayol, se realizó entre el 17 y 26 de septiembre a 600 personas también abordó los posibles escenarios de la segunda vuelta.

Ante la siguiente consulta: Supongamos que Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta. ¿Por quién votaría?, un 41 % afirmó que «seguro» votaría por candidata del oficialismo y un 53% dijo que «es probable». En el caso de la carta de la ultraderecha un 47% «seguro» votaría por él y 7% ve esta decisión como «probable».

Con relación a la pregunta: Supongamos que Jeannette Jara y Evelyn Matthei pasan a segunda vuelta. ¿Por quién votaría?, el 36% respondió que «seguro votaría» por Jara mientras que un 5% señaló que «es probable que vote» por la exministra del Trabajo y previsión Social.

A su vez, un 45% expresó que «seguro votaría por Evelyn Matthei» y 14% manifestó que «es probable» que lo haga.

Ante la pregunta: Supongamos que Jeannette Jara y Johanness Kaiser pasan a segunda vuelta. ¿Por quién votaría?, La Cosa Nostra arrojó el siguiente resultado: el 43% respondió que «seguro votaría» por la candidata de Unidad por Chile mientras que un 4% señaló que «es probable» que la respaldará en las próximas elecciones.

Por su parte, un 42% expresó que «seguro votaría» por Kaiser y 11% manifestó que «es probable» que lo haga.