Primera y firme: Jara encabeza con 29% la intención de voto en primera vuelta, según Criteria

Frente a la pregunta: "Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?", la exministra del Trabajo y Previsión Social alcanzó un 29% de las preferencias y se mantiene en el primer lugar.

Autor: Leonardo Buitrago
La más reciente encuesta de Criteria Research revela que la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, encabeza la intención de voto en la primera vuelta del próximo 16 de noviembre.

Frente a la pregunta cerrada: «Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?», la exministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno del presidente Gabriel Boric alcanzó un 29% de las preferencias.

En segundo lugar se ubica, la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien según el estudio de opinión correspondiente al 20 septiembre, perdió dos puntos porcentuales y registró un 25%. En tercer lugar figura la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien registró un alza de tres puntos hasta llegar al 16%.

En cuarta posición se encuentra el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser con 10%, el quinto lugar se situó el representante del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien obtuvo un 8% de respaldo.

Cierran la lista los candidatos independientes Harold Mayne Nicholls (con un 3%), Marco Enríquez-Ominami (con un 1%) y Eduardo Artés (también con un 1%).

Ante la pregunta (única mención abierta): «Pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Gabriel Boric?», Jeannette Jara también lidera las preferencias con un 29%.

José Antonio Kast se ubica en segunda posición, con 25% y Evelyn Matthei en tercera, con 16%. Les siguen Johannes Kaiser y Franco Parisi, con 8%, cada uno, y Harold Mayne Nicholls, con 2%.

Escenarios de segunda vuelta

El estudio de Criteria analiza en los posibles escenarios de segunda vuelta, en el que llama la atención el hecho de que la intención de voto nulo o blanco sigue manteniéndose como una variable a considerar.

En un duelo entre Jara y Kast , el sondeo le da una ventaja al líder del Partido Republicano quien superaría a la exministra del Trabajo y Previsión Social, con 46% (=) frente a 35% (=). Sin embargo, in 19% votaría nulo o blanco.

En un escenario que incluye a Matthei, el resultado le sería favorable a la candidata de Chile Vamos, quien se impondría a Jara con 41% (+1) versus 33% (=). El 26% votaría nulo o blanco (-1).

Contra Franco Parisi, el sondeo indica que Jara obtendría 35% (+1) frente a 30% (-1) al candidato del PDG. Un 35% (=) optaría por nulo o blanco”.

Frente a Johannes Kaiser, la carta de Unidad por Chile se impondría con 36% (=) frente al 32% (-2)del abanderado del Partido Nacional Libertario. Un 32% (+2) optaría por nulo o blanco.


