Recuerdan polémicas de Osvaldo Andrade por millonaria pensión de su esposa y sumario de Contraloría por contratación en La Florida

El exministro del Trabajo. Osvaldo Andrade (PS), se encuentra en ele centro de la controversia tras haber criticado el actuar del Gobierno con una frase que se hizo popular en las últimas manifestaciones de apoyo al Presidente Salvador Allende en los tiempos de la Unidad Popular.

Durante su participación en el programa “Tu Día” de Canal 13 Andrade afirmó: “este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”.

Estos dichos generaron una lluvia de reacciones, tan o en la ciudadanía como por parte del actores políticos y en el seno de La Moneda.

Tohá: «Me sorprende la frase»

La ministra del Interior, Carolina Tohá, tras la exposición del ministro de Hacienda, Mario Marcel, le respondió con dureza a Andrade por sus declaraciones en el matinal.

“Esa frase evoca una frase antigua que se decía tradicionalmente. Yo quisiera decir ¿En qué parte del mundo un gobierno que hace en el plazo de un año el ajuste fiscal que se hizo, como este, al mismo tiempo evitando que aumente la pobreza, incluso logrando que disminuya, puede darle vergüenza a una persona progresista?”, comenzó cuestionando Tohá.

En esta línea, la secretaria de Estado manifestó: “¿En qué parte del mundo, un gobierno que saca adelante, después de años de intentos fracasados, un royalty a la minería, o un aumento del salario mínimo, puede darle vergüenza a una persona progresista? Realmente, me sorprende la frase del señor Andrade”.

Ante la controversia, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se pronunció e indicó que «estamos sobre reaccionando frente a cualquier dicho y efectivamente ese es un antiguo dicho de la UP y no sé en qué contexto lo habrá señalado el compañero Andrade, pero todos conocemos de su particular sentido del humor, así que yo no le daría más relevancia que eso», acotando que «entiendo que está apoyando al Gobierno al decir eso».

Polémica por millonaria pensión de esposa de Osvaldo Andrade

En redes sociales se generaron diversas opiniones ante la frase pronunciada por Osvaldo Andrade. Varios usuarias y usuarios de la «X», anteriormente conocida como Twitter, cargaron contra el exministro del Trabajo, recordando algunas de las polémicas en las cuales se ha visto involucrado.

Increíble que @OsvaldoAndradeL se espante con la corrupción, no recordará que su esposa Myriam Olate recibía una pensión de $5.214.799 que no le correspondía? Hay que ser muy, pero muy careraja para hablar de probidad con este "prontuario" https://t.co/AEWILcv0ZG. — M.V.S. 🐱🐶🇨🇱 (Soy del 38%) (@MarciaVargasS) August 2, 2023

Algunos ciudadanos hicieron mención a la controversia que surgió en septiembre de 2016 con la esposa del socialista. Miyriam Olate, cuando éste se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados.

Así que Osvaldo Andrade el regente de gendarmeria que hizo que su mujer Miriam Olate sacara la mejor pensión de Chile se une a la banda de sinvergüenzas de Fidel Espinoza y Juan Luis Castro, que mal ojo tuviste Camilo Escalona con estos "pingos". pic.twitter.com/vVvrCA5dmH — J. Campos (@Choroy_Traiguen) August 1, 2023

Cabe recordar que Bío Bío Chile sacó a la luz que la ex subdirectora de Gendarmería, recibió en aquel entonces una pensión de $5.214.799.

Según se pudo conocer, Olate se hizo beneficiaria de una de las 135 pensiones millonarias de Gendarmería, tramitadas por Dipreca.

“Como ella cumplía los requisitos, se acogió a retiro, se jubiló, y está con la pensión que, entiendo, le corresponde en conformidad a las normas legales(…) ella no ha sido objeto de reproche alguno”, respondió Andrade en esa oportunidad ante los cuestionamientos.

Contraloría indaga contratación de Andrade en La Florida

Otro hecho al que hicieron mención las y los usuarios de las redes sociales es que la Contraloría inició en enero pasado un sumario en la Municipalidad de la Florida, dirigida por el alcalde Rodolfo Carter (Chile Vamos), por la contratación de Osvaldo Andrade.

Osvaldo Andrade quien critica al Gobierno es el mismo que aparece en la pagina de la Municipalidad de #LaFlorida cobrando $2.222.222, por asesoría legal a la administración de #RodolfoCarter.

Ya sabemos quien paga sus criticas…#CadenaNacional Camila Polizzi La UDI pic.twitter.com/zIGspqO1Ft — quillayino.cl – +56 9 5538 7141 (@elquillayino) August 1, 2023

Buen día a [email protected]

La Lealtad un concepto que no conocen los senadores @DoctorJLCastro @fidelsenador y el señor Osvaldo Andrade.Una cosa es ser duro con los actos de corrupción y otra muy distinta ser la 5ta columna de la derecha dentro del oficialismo.



Abrazos y cafés,nos leemos. — Flavio Andrés Díaz Briones (@Gronow66) August 2, 2023

De acuerdo a información recopilada, quien participó de la contratación del socialista fue un viejo conocido suyo: el entonces administrador municipal de San Carlos, Adán Contreras Suazo.



Su arribo a La Florida se pactó el 13 de abril de 2022, por más de 2 millones mensuales, como “asesor externo”. que se encargaría “apoyo a la administración municipal”.

¿Será este mismo Osvaldo Andrade? 😬https://t.co/vjVfSCJVtM — Manuel Lobos G🌱🇨🇱 (@mlobosg) August 2, 2023

Según consignaron los medios, Contreras Suazo forma parte de la consultora Inversiones AVUS Limitada. Sociedad -que de acuerdo a antecedentes disponibles en el Diario Oficial- fue fundada en 2018 por el funcionario municipal junto al propio Osvaldo Andrade y al hijo de este último. Los mismos socios la disolverían en octubre de 2022.

Dentro de los informes que presentó el ex secretario de Estado para justificar su labor como asesor, se encontró uno muy similar a otro presentado por él mismo, en una asesoría -por $2 millones mensuales- a la Municipalidad de La Florida.

Fechados en julio de 2022, en ambos, el ex presidente de la Cámara de Diputados puso al tanto de las casas edilicias dictámenes de Contraloría que podrían ser de “interés” jurídico.

Sobre las críticas que surgieron sobre si era un «corta y opega» Andrade respondió: “Yo entrego informes de jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, y entrego informes de jurisprudencia de fallo. Esos informes son similares porque son los mismos fallos”

“Ese mismo informe se lo puedo entregar a cualquier municipalidad. Lo entrego en Puerto Montt, Zapallar y en otras partes, porque usted comprenderá que los dictámenes de la Contraloría son todos iguales, es el mismo, y en consecuencia el informe que yo hago al respecto, el contenido que hago por supuesto que es el mismo, porque no voy a estar variando de opinión respecto de una y la otra”, planteó, citado por Bío Bío Chile,



Sobre su contratación por parte de la Municipalidad de San Carlos, el socialista indicó en que la decisión no pasó por su socio, a quien justamente debía rendirle cuentas junto con el director jurídico. “En mi contratación no hay ninguna irregularidad (…)Eso consta en el procedimiento de la Contraloría”, añadió.

“Durante el año 2022 le entregué al municipio de San Carlos más de 100 informes, todos los cuales están debidamente entregados y recepcionados por la Contraloría. O sea, desde el punto de vista de la pega que yo hago yo no tengo ninguna observación. Reitero, quien me contrató fue el alcalde don Gastón Suazo”, afirmó en esa oportunidad.

Ante la controversia generada, desde la Municipalidad de La Florida reconocieron que fue el socio de Andrade quien gestionó la “contratación de forma material”, sin embargo señalaron que ésta “no se reconoce como irregular, puesto que no fue el administrador municipal de aquel entonces quien realizó la contratación”.

“El requerimiento de contratación de Osvaldo Andrade había sido requerido en 2021 por parte del municipio, por ende, hubo acercamientos con dicho abogado en ese año, previo a la incorporación de don Adán Contreras Suazo como administrador municipal. Posteriormente a ello, la contratación de Osvaldo Andrade se concreta bajo un requerimiento presentado por el director jurídico del municipio (…) Fue el propio alcalde quien realizó la contratación, puesto que es el único que tiene esa facultad”, señalaron en una declaración emitida Bío Bío Chile.

