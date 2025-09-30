Reforma Previsional: cerca de 400 mil adultos mayores recibieron el alza de la PGU en septiembre, mientras Jara lidera en todas las encuestas

La Reforma Previsional impulsada por Jeannette Jara ya entrega sus primeros frutos concretos. Este mes 391 mil personas mayores de 82 años vieron un incremento en su Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, un hito histórico en el sistema previsional chileno. Del total de beneficiados, un 67% corresponde a mujeres y un 33% a hombres.

Además, junto con este aumento, otras 354 mil personas registraron mejoras en sus ingresos gracias al Pilar Solidario y a aportes previsionales adicionales, sumando, en total, cerca de 745 mil personas beneficiadas que tuvieron alzas este septiembre. Este hito marca el inicio de una implementación gradual que seguirá avanzando: en 2026 se sumarán los mayores de 75 años y, en 2027, el beneficio llegará a todos los mayores de 65 años.

El impacto de esta reforma, que durante más de una década se discutió sin éxito, ha reforzado la imagen de Jara como la figura que hizo posible un cambio largamente esperado, cumpliendo con las expectativas de la gente y transformándose en mejoras reales y concretas.

Liderazgo en las encuestas

En paralelo a este logro, las encuestas más recientes consolidan a Jeannette Jara como la favorita en la carrera presidencial. Según Pulso Ciudadano lidera la primera vuelta con un 23,9% de apoyo seguida por José Antonio Kast con 17,8%, mientras que Franco Parisi (11,8%), Evelyn Matthei (11,7%) y Johannes Kaiser (10,1%) se disputan los lugares siguientes.

El sondeo de Cadem, en tanto, confirma la misma tendencia: Jara encabeza, con un 26% de respaldo, manteniéndose estable y ampliando su ventaja frente a Kast, quien cae al 23%.

En Criteria, la candidata alcanza el 30% de las preferencias, cuatro puntos porcentuales más que Kast (24%).

En contraste, el abanderado republicano no sólo sigue a la baja en las encuestas, sino que arrastra polémicas por la falta de claridad en sus propuestas económicas, incluyendo los cuestionados recortes de $6.000 millones cuyo detalle aún no ha explicado.

Mientras los resultados de la Reforma de Pensiones ya mejoran la vida de miles de adultos mayores, Jeannette Jara proyecta hacia adelante la misma convicción: entregar certezas a las familias chilenas en salud, empleo y seguridad. La combinación de hechos concretos y liderazgo en las encuestas la posiciona como la candidata con más respaldo ciudadano en la antesala de la elección presidencial de noviembre.