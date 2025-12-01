“Respeto la decisión del Partido de la Gente”: Jara refuerza puntos en común con Parisi y destaca la eliminación del IVA a los medicamentos

La carta de Unidad por Chile, Jeannette Jara, indicó que respeta la decisión tomada por el Partido de la Gente (PDG), en la que a través de una consulta interna virtual, optó por no apoyará a ninguna de las candidaturas presidenciales que se enfrentarán en la segunda vuelta del próximo domingo 14 de diciembre.

«Respeto absolutamente las decisiones que toma el Partido de la Gente y sus procesos de consulta y toma de decisión», expresó en un mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

De acuerdo a los resultados de la consulta online efectuada este domingo a sus militantes la postura oficial del PDG en la segunda vuelta presidencial será el voto blanco o nulo.

A nivel nacional, Jeannette Jara recibió el 2% de las preferencias, el republicano José Antonio Kast, el 20% de respaldo, mientras que la opción de voto nulo/blanco obtuvo el 78% de apoyo de los militantes.

“De acuerdo con esta votación, y respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco“, señaló el partido en un comunicado de su directiva nacional.

Jara refuerza puntos en común con Parisi

Tras conocer la decisión Jara indicó que reforzará los puntos en común de la propuesta presentada por el candidato del PDG, Franco Parisi, quien en la primera vuelta logró 2.552.649 votos (19,71%), quedando en tercer lugar.

«Los resultados que conocimos solo me refuerzan la necesidad de salir a comunicar más fuertemente los puntos en común que tenemos con Franco. Ambos compartimos una preocupación central: el alto costo de la vida en nuestro país y la necesidad de aliviar el bolsillo», afirmó.

Eliminación del IVA a los medicamentos

Recordó que su programa, bautizado como “Sumando Cambia Chile”, integró iniciativas impulsadas originalmente por la abanderada de la UDI, Evelyn Matthei, los independientes Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls y también por Parisi,

Entre ellas destaca la devolución del IVA en medicamentos planteada por el candidato del PDG,.

«Por eso he incorporado medidas propuestas por él como la eliminación del IVA de los medicamentos», señaló Jara.

Esta medida contempla el retorno mensual del IVA para compras con receta y pago digital, con un tope de $25.000 por persona, Se prevé que la devolución se sea implementada por el SII mediante boleta electrónica, partiendo por usuarios de Fonasa.

Cabe recordar que tras la primera vuelta, el asesor económico de la candidata oficialista reveló que su comando está diseñando la incorporación de dos propuestas clave del exabanderado del Partido de la Gente, la devolución al IVA a los medicamentos y una reforma en el sector público.

“Si uno mira el programa de Franco Parisi, va a encontrar que hubo un trabajo bien detallado para buscar, así como en nuestro programa, elementos para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, la preocupación por el costo de la vida”, declaró en entrevista con Radio Infinita.