«Reyezuelo» y «soberbio»: Consejeros republicanos arremeten contra el Contralor General por haber criticado sus enmiendas

El pasado 8 de agosto, durante una transmisión en vivo en el canal de YouTube del Partido Republicano, los consejeros de la colectividad de ultraderecha se refirieron en duros términos a la visita que hizo el Contralor General de la República al Consejo Constitucional a inicios del mismo mes.

En aquella oportunidad, el Contralor Jorge Bermúdez aseguró que las enmiendas ingresadas por el Partido Republicano al capítulo que regula la Contraloría representaban un retroceso en el control administrativo y un debilitamiento de la democracia, por lo que era preferible el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta.

«Estas enmiendas restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del Estado de derecho y, por lo tanto, debilitan la democracia (…) yo no aprobaría estas enmiendas, porque no van en la dirección correcta y no es lo que espera la sociedad chilena respecto de un control administrativo», señaló Bermúdez en aquella oportunidad.

Los dichos del Contralor no dejaron indiferentes a los republicanos, quienes se desahogaron durante una entrevista con Macarena Bravo, secretaria del Partido Republicano. Allí Diego Vargas y Paul Sfeir, ambos miembros de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, criticaron duramente la actitud del Contralor, a quien calificaron de comportarse como un «reyezuelo» durante su visita al órgano constitucional.

«Todo lo encontraba terrible, espantoso, porque le estaban tocando la contraloría. Ese reyezuelo en que se convierte el contralor…», señala Vargas en el video, desatando las risas de sus compañeros de panel.

Unos momentos más tarde, Vargas agrega que «el título de abogado viene con arrogancia incluida, pero no sabía que el de Contralor viene con un exceso».

Puedes revivir el momento a partir del minuto 32:00