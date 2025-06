Rodolfo Carter, al servicio de Kast: exalcalde de La Florida se suma al Partido Republicano tras su fallido intento con Matthei

Tras un intento fallido con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter selló su incorporación al Partido Republicano en una reunión privada con el líder de la colectividad y carta presidencial, José Antonio Kast.

El exmilitante UDI formará parte del comité de seguridad del comando presidencial, en calidad de asesor estratégico, en el cual estará acompañado por el ex general (r) de Carabineros, Enrique Bassaletti y ek general (r) del Ejército, Cristián Vial, entre otros.

Según fuentes citadas por Radio Bio Bío, se prevé que durante las próximas semanas este grupo tome “vuelo propio” con la finalidad de «posicionar a sus integrantes en la agenda pública», relacionada con la discusión sobre seguridad y orden público, uno de los ejes centrales de la campaña republicana.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el Partido Republicano presentó este miércoles a Carter como uno de los nuevos rostros de la colectividad.

“Hoy empiezo a escribir una nueva página en mi vida (…) hoy por eso me incorporo con alegría y esperanza a la campaña de José Antonio Kast. Porque esta campaña no se trata sólo de elegir un Presidente, se trata de recuperar Chile, de hacer un Chile nuevo donde la libertad y la seguridad sean esenciales”, afirmó el ex jefe comunal en el registro.

Rodoldo Carter fue parte de las filas la UDI desde 1999 hasta que renunció en 2014. En ese periodo fue electo concejal de La Florida, y posteriormente alcalde de comuna.

Tras su salida como jefe comunal, manifestó a su intención de ser candidato presidencial para los comicios de este año y además dejó abierta la puerta para postularse el Senado.

De este modo, emplazó a los partidos de Chile Vamos para que le otorgaran un cupo para competir como independiente, dentro del pacto, en una “primaria amplia”, contra Evelyn Matthei, lo que dio inicio a un tenso cruce.

En abril pasado, Carter sostuvo un encuentro con dirigentes de Renovación Nacional que no llegó a buen término, por lo que dio a entender que “migraría políticamente al Partido Republicano”.

Incluso cuatro meses antes, presidente de RN, Rodrigo Galilea, planteó -en entrevista con El Mercurio– que “una primaria solo entre Matthei y Carter no resulta conducente a los objetivos” del partido.

Finalmente, desde Chile Vamos optaron por presentar formalmente a la exalcaldesa de Providencia como la candidata presidencial del pacto, cerrando cualquier aspiración de Carter.

La llegada de Carter al Partido Republicano se concretó tras meses de conversaciones discretas. Su

hermano, el diputado Álvaro Carter, ya se había unido a la colectividad el pasado 19 de

marzo.

En esa ocasión, el timonel Arturo Squella, había extendido una invitación pública al exalcalde para «ponerse la chapita», señalando que “toda la familia Carter es una gran contribución para el país”.

Sin embargo, el aterrizaje del ex jefe comunal en el Partido Republicano no fue sencillo, ya que Chile Vamos habría intentado retenerlo hasta el final.

Tanto RN como Evópoli y la UDI le ofrecieron competir al Senado por diversas regiones, incluyendo Arica, Valparaíso, Maule y La Araucanía. Incluso, la propia Evelyn Matthei, hace menos de un mes, lo invitó a sumarse a su comando, pero finalmente no hubo acuerdo.

Según consignó Radio Bio Bío, entre las razones que tuvo Carter para migrar hacia la derecha más dura se encontrarían: «la moderación del discurso de Kast; la falta de relato que -a su parecer- tiene Chile Vamos; y las discrepancias con la forma en la que Matthei está ejerciendo su liderazgo».

Tras confirmarse el arribo del exalcalde de La Florida al comando de Kast, Evelyn Matthei señaló que su campaña dispondrá del apoyo de Amarillos.

«Me parece muy bien, nosotros hoy día vamos a recibir también el apoyo de Amarillos. Estamos muy contentos», afirmó la carta de Chile Vamos a La Moneda.

¿Candidatura como senador?

Cabe destacar que aunque Carter había manifestado su intención de competir como senador por Valparaíso, en paralelo la puerta abierta para competir por un escaño en la cámara alta en representación de la región de La Araucanía. Mientras que la actual senadora Carmen Gloria Aravena por el Partido Republicano en esta región, fue emplazada para renunciar a la colectividad por apoyar el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, por lo que no repostulará en el cargo ni participará en las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo junto a las presidenciales, el próximo 16 de noviembre.