«Se me había quedado un lápiz»: Las excusas de los diputados que abandonaron la sala durante el homenaje a los parlamentarios detenidos desaparecidos

Este miércoles se rindió homenaje en la Cámara de Diputados a los parlamentarios Vicente Atencio (PC), Luis Gastón Lobos (PRSD) y Carlos Lorca (PS), quienes fueron asesinados por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar. La instancia, sin embargo, no contó con apoyo transversal: un grupo de diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano se negaron a participar del homenaje y optaron por retirarse de la sala.

«Es primera vez en la historia que este Congreso rinde homenaje a diputados detenidos desaparecidos o ejecutados. Este homenaje no lo hubiéramos querido hacer nunca, ni a uno de los nuestros ni tampoco de nuestros adversarios, sea del lado que sea», declaró el diputado Jaime Naranjo (PS) durante su intervención.

Cabe recordar que tanto Carlos Lorca como Luis Gastón Lobos siguen formando parte de la lista de detenidos desaparecidos, ya que sus cuerpos nunca han sido encontrados. Los restos de Vicente Atencio, por otro lado, fueron hallados en 1990 en una fosa clandestina ubicada en el fundo «Las Tórtolas», propiedad del Ejército.

Durante el homenaje realizado por parlamentarios oficialistas, al menos cinco diputados de derecha optaron por dejar sus asientos y retirarse de la sala: se trata de Luis Sánchez (Partido Republicano), Sergio Bodabilla (UDI), Gustavo Benavente (UDI), Sofía Cid (RN) y Miguel Mellado (RN).

Uno de los legisladores que explicó su posición fue el gremialista Sergio Bobadilla, quien señaló que «también hay en nuestro sector algunos mártires que merecen homenajes, como Jaime Guzmán. De eso guardan silencio cómplice, por eso no me quedé en el homenaje».

Desde la bancada de RN argumentaron que Cid y Mellado debían asistir a una sesión paralela de la Comisión de Hacienda. Benavente, por su parte, aseguró que se retiró porque se le había quedado un lápiz en otra sala. Curiosamente, volvió minutos después de terminado el homenaje.

«Estaba en la Sala y me retiré porque se me había quedado un lápiz, y me quedé en el comité cinco minutos, tomando nota de un proyecto de ley sobre el cual quería intervenir en la Sala. Volví después del homenaje», explicó Benavente.

Tras realizarse el acto, la diputada Lorena Pizarro (PC) cuestionó duramente a los diputados que abandonaron la sala: «Quizás en cualquier país de otro mundo, las diputadas y diputados que aunque no fuesen de los partidos que fueron afectados por el extermino, no me cabe la menor duda de que ellos y ellas se quedarían a rendir el homenaje, porque lo que está en juego es la construcción democrática, lo que está en juego es el nunca más», señaló.

«A 50 años hay algunos y algunas que se han atrevido nuevamente a justificar el Golpe y justificar la violación sistemática a los derechos humanos. Yo me pregunto ¿En qué país piensan vivir cuando el valor del de al lado no es nada?«, agregó.