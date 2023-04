Servel cierra investigación sin sanción ni cargos a Karina Oliva y su abogado solicita sobreseimiento

El pasado 6 de abril el Servel dictó sentencia multando al administrador de la ex candidata a gobernadora y liberando a Karina Oliva de cargos y sanciones.

El abogado de la ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Juan Carlos Manríquez, pidió a la fiscalía sur estudiar el sobreseimiento y no perseverar en el caso de Karina Oliva, luego de que el Servel cerrará su investigación sin sanción sobre la ex candidata y multando a su administrador electoral “por impericia” en la rendición de campaña.

El Servel después de un año y medio de trabajo cerró la investigación de la polémica rendición de campaña de Oliva determinando que el administrador de campaña, Martín Miranda, deberá pagar una multa de 50 UTM por los errores administrativos e “impericia” en la rendición, según detalla radio Bío Bío.

La resolución del Servel además acreditó que “no hubo ocultamiento de gastos” y que la ex candidata no tuvo responsabilidad en su rendición.

Según el abogado de la ex candidata, Juan Carlos Manríquez, la investigación del Servel demuestra “lo que siempre hemos señalado: no hay delito alguno de parte de mi defendida y el administrador cometió un error producto de su ‘impericia’ y desorden al momento de realizar su rendición”.

“Esperamos que con esto termine la persecución política de la que ha sido objeto mi defendida y se decrete el sobreseimiento”, recalcó Manríquez.

Junto con eso el abogado sostuvo que “desde el día uno hemos colaborado con el Servel y la Fiscalía, abrimos voluntariamente las dos cuentas con las que contaba Karina -su cuenta rut y la cuenta del Servel– declaramos voluntariamente, porque siempre hemos tenido la convicción y certeza de que no hubo por parte de mi defendida ningún delito ni menos voluntad de cometerlo”.

“El hostigamiento político-jurídico y comunicacional contra Karina ha sido brutal, no se respetó su presunción de inocencia y se buscó claramente perjudicar su candidatura a senadora ocupando la judicialización para bajarla de carrera sin posibilidad de que ella pudiera defenderse, lo que ha continuado durante todo este tiempo”, finalizó Manríquez a la espera de la concreción del sobreseimiento.

