Servel le baja el pulgar a Logan: Factura por $416 millones hunde su rendición electoral

El Servicio Electoral (Servel) rechazó reembolsar $416 millones a la campaña del abogado y excandidato a gobernador por la Región Metropolitana, Rodrigo Logan, tras determinar que no se acreditó la ejecución de servicios electorales facturados por la empresa Ingemerc SpA, propiedad de Germán Ayala, exmilitante del Partido de la Gente (PDG) y cercano al postulante.

Logan conoció a Ayala a través del PDG, partido con el que colaboró en la redacción de estatutos. Aunque nunca militó formalmente, en 2020 el PDG le otorgó el título de «militante ad honorem de por vida».

En la elección a gobernador metropolitano de 2024, el abogado se postuló como independiente, pero en pacto con el Partido Social Cristiano.

El hallazgo del Servel: Facturación sin sustento

Según reveló una investigación de CIPER, el 30 de abril de 2025, el Servel resolvió rechazar en su totalidad la rendición presentada por Logan, quien gastó $514 millones en su campaña y solicitó reembolsar $444 millones. La auditoría reveló que Ingemerc SpA presentó cuatro facturas por $433.675.000, entre ellas una de $416 millones por trabajos como encuestas, jingles, mailing, merchandising y la elaboración de un programa de gobierno y otros.

Sin embargo, la millonaria suma del gasto y la inexistencia de un equipo de trabajo, generó sospechas del Servel hacia Ingemerc.

«La factura describe servicios de forma genérica y el informe entregado no incluye evidencia concreta como informes firmados, cronogramas cumplidos, encuestas aplicadas o material efectivamente difundido. Las gráficas presentadas son ilustrativas y no auditables», indicó el organismo en su informe.

«No se acreditó la existencia de equipos de trabajo ni se justifica la magnitud del gasto, lo que impide verificar la ejecución real de los servicios», agregó.

Durante la fiscalización, Ayala debió comparecer ante el organismo el 9 de abril de 2025 y reconoció que gran parte de esos servicios fueron tercerizados a más de 30 proveedores, cuyas identidades nunca fueron reveladas ni en las rendiciones ni en los documentos enviados.

“Son alrededor de 20 personas por nuestro lado y por el lado de proveedores, son alrededor de 30 o 40 proveedores que nosotros agrupamos en esta factura”, indicó el excandidato a diputado por el Partido de la Gente.

“Yo les dije: ‘lo van hacer a mi manera. Yo les voy a dar una estructura y ustedes me dan insumos (…). Ustedes me van a poner la parte táctica y operativa’”, afirmó Germán Ayala, quien en declaraciones a CIPER señaló lo siguiente: “Por estrategia, el candidato define que lo más cómodo para él era trabajar con un proveedor y que este proveedor se haga cargo del resto. Porque además facilita la rendición de cuentas”.

La empresa tampoco presentó evidencia concreta como informes firmados, encuestas aplicadas o cronogramas cumplidos.

Para respaldar su idoneidad, Ingemerc presentó al Servel un informe con supuestos trabajos para empresas como Uber, la Universidad Andrés Bello y Punto Ticket. Sin embargo, CIPER verificó que ninguna de estas entidades conocía a la consultora.

De acuerdo con el medio digital, posteriormente las referencias a estos clientes fueron eliminadas del sitio web de la compañía de Ayala.

La falta de experiencia de Ingemerc

El Servel cuestionó además la falta de experiencia e idoneidad de Ingemerc en campañas electorales, señalando que su giro principal está vinculado a servicios de ingeniería, y que no pudo demostrar antecedentes suficientes que acreditaran expertise en eventos de esta envergadura.

Ante esta situación, en declaraciones al medio citado, Germán Ayala argumentó: “Es cierto que ellos no nos conozcan, porque nosotros nunca pusimos que eran nuestros clientes, sino que era nuestra experiencia que, sutilmente, es distinto. Porque a nosotros nos tercerizan mucho los trabajos. Entonces nosotros trabajamos para empresas que trabajaron con ellos. Y nosotros hacemos el trabajo. Por lo tanto, sí tenemos experiencia en trabajar con todas esas empresas que están en la página, pero no directamente porque éramos tercerizados. Por eso deben mencionar que no nos conocen, porque nosotros no teníamos directamente el contrato con ellos”.

Cabe destacar que el artículo 44 bis de la Ley 19.884 plantea que son objeto de rendición aquellos gastos contratados “que sobrepasen las 30 unidades de fomento por proveedor único en toda la campaña, señalando para cada uno de ellos la persona jurídica o natural contratada, su rol único tributario, el monto del gasto y el motivo que dio origen al gasto”, algo que Logan omitió.

De hecho, en su rendición ante el Servicio presentó $444.193.309 en reembolso, de los cuales el 94% corresponde a lo que facturó Ingemerc.

El rechazo del reembolso fue remitido a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, por un eventual indicio de hechos con implicancias penales.

Aportes no declarados de Logan

El informe también detalla que Logan declaró un aporte personal de $15,6 millones que no fue ingresado por el sistema oficial del Servel, lo que también fue objetado, por violar los artículos 10 y 19 de la Ley 19.884

A ello se suma el cuestionamiento por contratar una empresa externa (Alcaya Auditores por $5 millones) para realizar la contabilidad de la campaña, labor que es indelegable por ley.

Logan apeló la decisión ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) el pasado 30 de abril, mientras que el recurso fue acogido a trámite el 17 de junio.

En la elección de 2024, el abogado obtuvo 235.501 votos, quedando en el sexto lugar entre ocho candidatos, casi la mitad de los 500 mil que proyectaba su esquipo.

En caso de loggar revertir el fallo del Servel, el ex candidato a gobernador metropolitano podría acceder a un reembolso máximo de $225 millones.