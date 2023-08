Tras confirmar intenciones presidenciales, recuerdan que Evelyn Matthei votó a favor de Pinochet en 1988

“Si yo estoy bien en las encuestas, yo me voy a presentar”, dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, al confirmar sus aspiraciones presidenciales.

La militante de la UDI declaró Radio Infinita que “en este momento estoy bien en las encuestas, pero nadie sabe qué es lo que pasar de aquí a dos años plazo”.

Al referirse al papel de Chile Vamos en las próximas elecciones para elegir al próximo Presidente o Presidenta de la República, Matthei dijo que dicha colectividad se necesita “tener claro de que tenemos figuras”.

“Yo no soy la única, podrían haber más, las cosas cambian (…) la verdad es que hay que mantener a Chile Vamos con muchas ilusiones de que podemos ganar, de que nos puede ir bien y en el fondo empezar de alguna manera a conversar de qué haríamos”, indicó.

Sobre el resularo de la pasada elección presidencial , Matthei dijo que a José Antonio Kast “le fue bien porque Chile Vamos lo hizo muy mal (…) dejamos el flanco derecho totalmente abierto”.

“Nuestros candidatos ninguno de ellos había de alguna manera hablado a ese electorado. Sichel hace cuatro años atrás era de la vereda del frente, Joaquín se había declarado Socialdemócrata, Desbordes es del ala izquierda de RN, en fin (…) fue errores cometidos por nosotros”, agregó.

Sobre la posibilidad de generar acuerdos, la jefa comunal planteó que se podría “hablar con Squella o José Antonio Kast, si quieren quieren, si no bueno”.

No obstante, a su juicio, ambos «han usado mucho las redes para tratar de destruir a Chile Vamos”, concluyó.

Matthei votó «Si» en plebiscito de 1988

Las declaraciones de Matthei han despertado una lluvia de comentarios y críticas en redes sociales. Varios usuarios de la «X» conocida anteriormente como Twitter recordaron su defensa y justificación del golpe de Estado de 1973 y el hecho de que apoyó que Augusto Pinochet permaneciera en el poder ocho años más.

En el plebiscito de 1988 la militante de la UDI votó por la opción «Si» para que el dictador Pinochet permaneciera por otros ocho años más al frente del país.

En 2018 ofreció declaraciones al espacio “Llegó tu hora” de Televisión Nacional, en las que justificó su voto,

Ella es de las más care raja… abiertamente y en vivo, a negado ser negacionista y pinochetista, y ni se arruga para decirlo, esta señora es capaz de vender a la mamá con tal de llegar a su objetivo, o al menos internarlo.



“Yo voté por el Sí, pero he dicho claramente que yo tenía un tema, era evidente que iba a ganar el No. Incluso en mi casa habíamos hablado con mi papá dónde iba a estar esa noche”, dijo al tiempo que señaló que dio su voto por la continuidad del régimen, “para que la diferencia no fuera tan grande”, afirmó en esa oportunidad.

“Las personas son mezclas. Nadie es tan bueno, nadie es tan malo”, añadió refiriéndose al dictador.

A su juicio, Pinochet “trajo modernización al país, pero el tema de los derechos humanos lo hablábamos con mi papá y él se hizo cargo que cuando llegó sacó a toda la gente de la Fuerzas Armadas (…) Todos esos que dijeron que no sabían las violaciones a los derechos humanos es una mentira”.

Sin embargo, dijo que “yo nunca en mi vida he sido pinochetista. Y mi papá tampoco. Si fui a Londres (cuando Pinochet fue detenido) fue porque me pareció que Inglaterra no tenía derecho a meterse en nuestra justicia”, lo que en su oportunidad también generó críticas en la opinión pública,

En un reciente diálogo con T13, en junio de este año. Matthei afirmó que el dictador “hizo cosas bien y cosas horribles”, refiriéndose a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su régimen.

La jefa comunal, expresó que de las cosas que más me duele es que él no haya dado la cara en el tema de los derechos humanos”.

Se refirió al rol de su padre, Fernando Matthei, como representante de la Fuerza Aérea en la Junta Militar desde 1978 a 1990.

«Me duele porque yo vengo de una familia militar. Cuando mi padre asumió como comandante en jefe de la Fuerza Aérea viajó a todas las bases aéreas y le dijo a toda su gente ‘no se vayan a meter en un problema de derechos humanos porque no solamente no los voy a respaldar sino que yo mismo los voy a entregar a la justicia’”.

“Él se preocupó. Mientras mi papá estuvo a cargo de la Fuerza Aérea no hay un solo acto de violación de los derechos humanos cometido por una persona de la Fuerza Aérea”, aseguró.

“Para nosotros como familia era un tema muy importante. Si alguien, a pesar de todo lo que mi padre les había dicho, hubiera cometido una violación de derechos humanos, mi padre hubiera asumido esa culpa, y eso es lo que no hizo Pinochet. Cuando tú eres jefe, das la cara, en las buenas y en las malas”, afirmó Evelyn Matthei.

