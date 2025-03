«Un extranjero del Tren de Aragua podría votar en Chile»: Senador Araya defiende iniciativa del Gobierno para limitar voto migrante

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, defendió las indicaciones presentadas por el Gobierno para limitar el voto migrante a las elecciones municipales y plebiscitos comunales, e impedir la participación de ciudadanos extranjeros en las presidenciales y parlamentarias.

Cabe recordar que las enmiendas del Ejecutivo fueron rechazada el pasado miércoles por la Comisión de Gobierno del Senado, durante una sesión realizada a propósito del proyecto de ley que establece multas para los electores que no voten en elecciones y plebiscitos.

El Gobierno había propuesto elevar los requisitos para los extranjeros que quisieran votar en nuestro país, ya que la legislación actual no exige tener la nacionalidad ni la ciudadanía chilena.

Entre los requisitos que proponía el Ejecutivo se encontraba el contar con residencia definitiva y certificado de antecedentes emitido en el país de origen. Además, se establecía que los extranjeros solo podían votar en elecciones municipales y plebiscitos comunales, y se les eximía de multa en caso de que no ejercieran su voto

Para argumentar la decisión de declarar su inadmisibilidad, los integrantes de la instancia parlamentaria indicaron que las indicaciones de La Moneda se encontraban “fuera de la idea matriz del proyecto”, que se aboca a fijar la multa por el incumplimiento del deber de votar, los electores que están exentos de ellas y el procedimiento aplicable.

Frente al resultado de la votación en la comisión, Araya señaló que “es una muy mala noticia que se haya rechazado la posibilidad de que el Senado discuta este tema».

«Nosotros tenemos que discutir bajo qué condiciones los extranjeros pueden votar en Chile y en qué elecciones. Todos los países del mundo tienen una regulación sobre esta materia y creo que el gobierno va a tener que insistir y probablemente tendrá que conversar con las distintas bancadas y comités oficialistas con el objeto de pedir que se pueda reponer esta discusión en la sala y pelear la admisibilidad en sala, de forma tal que se discuta la propuesta que hizo el Ejecutivo», declaró a CNN Chile.

El legislador expresó estar de acuerdo con el planteamiento de «exigirle a un extranjero cierto grado de vinculación con el país, como que tenga cierto arraigo en el territorio».

«No podemos permitir que un extranjero que llegue y entre a Chile esté votando, entonces exigir la residencia me parecía correcto, exigir también que acreditara sus antecedentes penales también me parece correcto. Si un chileno ha sido condenado por delitos que merecen pena aflictiva, pierde la ciudadanía», explicó.

Recordó que para votar en Chile, los extranjeros deben cumplir con requisitos específicos, como cinco años de residencia legal y no contar con antecedentes penales.

Según el Servel, se considera el avecindamiento desde que el migrante obtiene la residencia temporal, utilizando los datos del Servicio Nacional de Migraciones, momento en el que son integrados a padrón electoral de forma automática.

Por tal motivo, Araya planteó que la necesidad de que la comunidad migrante que llegue a Chile tenga la residencia, porque “efectivamente un extranjero puede haber entrado, puede haber salido, puede tener un tiempo. Entonces, lo que se estaba haciendo era regularizar efectivamente cuándo vota”.

«Un extranjero del Tren de Aragua podría votar en Chile»

El senador Pedro Araya también respaldó la idea de que los extranjeros que sufraguen no cuenten con antecedentes penales y puso como ejemplo el supuesto caso de que un integrante de la organización criminal de origen venezolano «Tren de Aragua», que haya sido condenado por la justicia en otros países, pueda votar en Chile, por no conocerse su prontuario delictivo.

«A nosotros nos parece absolutamente correcto, porque aquí se podría ver el absurdo de que haya un extranjero que ingresó a Chile, tiene la residencia y, como no hay conocimiento de sus antecedentes penales, puede pertenecer al Tren de Aragua y haber sido condenado por delitos en otros países y estar votando en elecciones en Chile», argumentó.

«Entonces, claro, a los chilenos que han cometido delitos y no pueden votar, no lo pueden hacer, pero en cambio el extranjero, como en Chile no ha sido condenado, pero sí tiene condena en otros países, puede seguir votando”, enfatizó al medio citado.

Debido a la ola migratoria que experimenta nuestro país, se espera que casi un millón de extranjeros voten en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.