“Un grave agravio”: Comunidad Palestina de Chile rechaza giro del gobierno de Kast hacia Israel

Como un «grave agravio» calificó la Comunidad Palestina de Chile el giro que ha dado el gobierno de José Antonio Kast a la política exterior de nuestro país hacia Israel.

A través de una declaración pública, la agrupación expresó su “profunda preocupación” por las declaraciones del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien en entrevista con El Mercurio planteó que la recién asumida administración del republicano busca fortalecer las relaciones “en todo orden de cosas” con Israel, un país se encuentra actualmente acusado» con abundante evidencia presentada ante instancias internacionales de cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población palestina».

“De concretarse lo señalado por el canciller, Chile no solo estaría incentivando la continuidad de crímenes de guerra y lesa humanidad, sino que además se apartaría de una tradición histórica de política exterior basada en el respeto irrestricto al derecho internacional”, afirmaron.

Argumentaron que la política exterior de Chile no responde a una posición ideológica circunstancial, sino al interés superior un país que, «por su realidad y capacidades, ha promovido históricamente un orden institucional basado en normas y no en la fuerza «como propone en la actualidad el gobierno de Israel encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

«Una redefinición de esta naturaleza plantea serios problemas éticos y jurídicos. Chile en virtud de los diversos tratados internacionales que ha suscrito incumpliría sus propias obligaciones con las consecuencias legales y políticas que ello implica», advirtieron.

A través del texto también alertaron sobre las posibles consecuencias políticas y jurídicas que tendría la decisión de Chile de profundizar sus vínculos con Israel, especialmente en materia militar, mientras dicho país es acusado de genocidio.

«Tendrá no solo costos políticos y reputacionales , sino también jurídicos para el Estado y para los actores públicos y privados chilenos en el marco de la jurisdicción internacional», plantearon

«No es casual que países como el Reino Unido, Francia, Países Bajos, España e Italia entre otros hayan decidido limitar su relación militar con dicho país», subrayaron.

Desde la Comunidad Palestina de Chile también plantearon su preocupación por las declaraciones emitidas por Pérez Mackenna en las se refiere a la solución de dos Estados e indicaron que al abordarla se omiten elementos fundamentales que podrían interpretarse como un cambio grave en la posición histórica de Chile.

En ese contexto, argumentaron que «la solución de dos Estados solo es viable mediante el cumplimiento efectivo del derecho internacional, este principio fue precisamente el que fundó el reconocimiento del estado de Palestina por parte de Chile en el año 2011, bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera».

«Un reconocimiento basado en la ilegalidad de la ocupación de Cisjordania (incluida Jerusalén Este) y de la Franja de Gaza», acotaron.

Para los palestinos residentes en Chile, la única vía para alcanzar una paz justa y duradera e»xige el término condicional de dicha ocupación y el pleno respeto de la legalidad internacional».

Alertaron que las declaraciones de la administración de Kast, sumadas a otros trascendidos recientes, no solo sugieren un cambio profundo en la política exterior de la nación,» sino que constituyen además un grave agravio para los cientos de miles de chilenos de origen palestino y árabe que forman parte de nuestro país».

Finalmente, hicieron un llamado al Ejecutivo a aclarar su postura frente a sus relaciones con el gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu, «quien actualmente enfrenta ordenes de arresto internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad».