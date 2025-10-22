Una campaña impulsada y financiada por la ciudadanía: «Chile puede cambiar desde abajo, con la fuerza de su gente»

A diferencia de otras candidaturas, la campaña de Jeannette Jara se ha destacado por no recibir financiamiento de grandes capitales, sino por apoyarse en los aportes de ciudadanas y ciudadanos comunes que, según explicó la propia candidata, representan más de la mitad del total recibido.

Autor: El Ciudadano
La candidata presidencial Jeannette Jara utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de gratitud a quienes han aportado económicamente a su campaña, reafirmando el carácter ciudadano de su proyecto político. En un video difundido este lunes, se ve a la candidata realizando videollamadas a personas que realizaron donaciones.

“Quiero agradecer de corazón a todas las personas que han hecho posible esta campaña. A Lorena Muñoz, Carolina Mena, Pacífico Arenas, Lorena Rivera, Vanessa Tello y a tantas y tantos más que han aportado con esfuerzo, cariño y convicción”, expresó Jara.

A diferencia de otras candidaturas, la campaña de Jara se ha destacado por no recibir financiamiento de grandes capitales, sino por apoyarse en los aportes de ciudadanas y ciudadanos comunes que, según explicó la propia candidata, representan más de la mitad del total recibido.

“El 63,7% de las donaciones que hemos recibido son de montos entre $1 y $10.000, 559 personas que creen en que Chile puede cambiar desde abajo, con la fuerza de su gente. Gracias por confiar, con ustedes avanzamos”, escribió en su cuenta de Instagram.

El gesto de la candidata busca poner en valor el apoyo popular y la construcción colectiva de un proyecto que se presenta como una alternativa frente al poder económico que históricamente ha dominado la política chilena, siendo la suya una campaña que se debe principalmente a la confianza de la gente en la opción de Jara.

