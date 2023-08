Ministra Vallejo acusa golpismo por parte de la oposición: «Los que buscan justificar el golpe de Estado de 1973 son personas que perfectamente podrían hacerlo hoy o mañana»

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este miércoles a la polémica que se desató en la Cámara de Diputados luego de que la oposición decidiera leer la resolución de 1973 que declaró inconstitucional el Gobierno de Salvador Allende.

Durante una actividad en terreno, Vallejo calificó como un «retroceso civilizatorio» que la derecha volviera a instalar argumentos para justificar el golpe de Estado en el marco de la conmemoración de lo 50 años e hizo un llamado a «cuidar la democracia»:

«El debate político no puede retroceder respecto ciertos estándares que hemos ido construyendo como comunidad no solo nacional, sino que internacional (…) Se bombardeó La Moneda, y no fue de la noche a la mañana, eso se planificó, sabemos que esto tuvo momentos previos, como el Tanquetazo, hubo financiamiento para desestabilizar un gobierno, y las consecuencias que tuvo fue el derramamiento de sangre de niños, de mujeres embarazadas, intentos de hacer desaparecer a muchos compratriotas por pensar distinto y eso lo sabamos porque la historia está ahí».

«Tratar de reescribir la historia para justificar lo que ya sabemos que es injustificable es un retroceso, y esperamos que eso no se profundice y tengamos un encuentro con altura de miras todos los sectores políticos, independientes de la militancia, de que no es posible a 50 años del golpe -y nunca- justificar, avalar o buscar argumentos que legitimen un golpe de Estado. Los que buscan justificar el golpe de Estado de 1973 son personas que perfectamente podrían hacerlo hoy o mañana, respecto a cualquier otra ruptura democrática».