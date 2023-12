Vallejo tras propuesta de directora de la INDH: «Nosotros vamos a estar disponibles siempre a dialogar con quienes quieran dialogar»

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este martes a las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, sobre una creación de una mesa de diálogo para abordar la situación en la Macrozona Sur en el que se incluya a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

En concreto, la directora del INDH afirmó, además, que esta mesa de diálogo debe estar encabezada por alguien que tenga «un mandato político amplio» y que tenga la capacidad para llegar a acuerdos.

«Me imagino que las leerán, pero todavía no ocurre lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir, que es que tiene que haber un diálogo de alto nivel, en que primero tienen que estar sentados a la mesa todos, absolutamente todos, no puede faltar nadie; nos guste o no nos guste su posición, tienen que estar todos, y quien dirija el diálogo desde el Ejecutivo o desde la administración tiene que ser alguien que tenga mucho poder político, debe tener un mandato político amplio, de manera de poder llegar a acuerdos», propuso.

La directora del INDH, Consuelo Contreras, propuso una mesa de diálogo, que incluye a la Coordinadora Arauco-Malleco, para frenar los hechos de violencia en la Macrozona Sur.



La propuesta fue criticada por parlamentarios de oposición que representan la zona.



Al respecto, la ministra Vallejo manifestó que desde el Gobierno Nacional se está en la disposición de escuchar diferentes propuestas para alcanzar una solución a la situación de violencia que se registra en la Macrozona Sur.

De igual forma, reafirmó la disposición de diálogo con todas las partes que deseen participar en estas iniciativas, dejando claro que, hasta los momentos, «no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo».

«Nosotros vamos a estar disponibles siempre a dialogar con quienes quieran dialogar, no podemos dialogar con quienes no están dispuestos a dialogar», expresó Vallejo, citada por Cooperativa.

«Hasta el momento, no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo. Si hay actores que tienen disposición a dialogar, y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar, porque lo central es entregar soluciones que sean compartidas para que logren ser estables en el tiempo y no se esfumen en un mes porque no lograron ese consenso transversal», añadió.

Cabe recordar que, el pasado mes de noviembre, se dio a conocer un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos donde revela las vulneraciones a los derechos humanos de grupos sociales y étnicos en la Macrozona Sur.

El documento, que lleva por nombre Informe sobre violencias percibidas en la Macrozona Centro-Norte 2023, apunta a establecer conclusiones detrás del fenómeno de violencia y sus afectaciones a comunidades, locatarios, Carabineros, entre otros.

El INDH indica que las comunidades mapuches viven en conflicto con algunas empresas, por lo que es necesario que el Estado responda con medidas «que estén a su alcance para resguardar los derechos de los grupos vulnerados, como los pueblos indígenas».