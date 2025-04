“Vengo desde el Chile real”: Jeannette Jara lanza su candidatura con flores para Allende

La candidata a la presidencia por el Partido Comunista de Chile (PC), Jeannette Jara, dio inicio a su campaña hacia La Moneda con una ofrenda floral ante la estatua del expresidente Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución.

En lo que se transformó en su primer acto oficial como abandera del PC, Jara estuvo acompañada de militantes y de timonel y la secretaria general del partido, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, respectivamente. Así como de dirigentes de la colectividad como los exconvencionales Marcos Barraza y Bárbara Sepúlveda, y la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

Durante la actividad, la exministra del Trabajo dio un discurso en el que hizo hincapié en la necesidad de convocar a las «mayorías populares»

«Hoy estoy aquí como alguien que no tiene todo resuelto, sino como una más, como una mujer chilena que ha vivido en carne propia las dificultades que enfrentan tantas familias en nuestro país», sostuvo, apuntando que «no voy a prometer milagros, no soy de esas personas que vienen a ofrecer soluciones mágicas ni frases vacías y menos a aprovecharse del miedo, pero sí vengo a comprometer lo que he ofrecido toda mi vida, trabajo duro, compromiso, responsabilidad y un camino posible, un camino posible para mejorar la vida de los chilenos y las chilenas», afirmó.

«Vengo desde el Chile real», enfatizó, al tiempo que hizo mención a sus orígenes.

«No soy de esas personas que nacieron en la elite, vengo de una familia de esfuerzo y sé lo que es levantarse temprano para ir a trabajar y volver tarde a casa esperando que el sacrificio valga la pena», destacó Jara.

«Sé todo lo que significa que el sueldo no alcance. Sé también lo que significa que la salud se demore, que las pensiones no lleguen y también sé con mucha fuerza lo que significa organizarse, luchar y lograr avances cuando avanzamos todas y todos en colectivo, en conjunto compañeros» indicó ante los presentes.

La candidata también se refirió a su trayectoria como servidora pública y dirigenta, durante la cual impulsó políticas transformadoras por más democracia y acceso a derechos, tal como ocurrió con la promulgación de la ley Sanna en el segundo período de la expresidenta Michelle Bachelet y con las alcanzadas en el actual gobierno del Presidente Boric como la ley de las 40 horas, el aumento del salario mínimo, la ratificación del Convenio 190 de la OIT y la reforma de pensiones:

«Chile merece más solidaridad y más igualdad»

En el acto, la exsecretaria de Estado trazó algunos lineamientos de su campaña rumbo a La Moneda.

«No voy a prometer milagros», afirmó para luego recalcar que no es de esas personas «que vienen a ofrecer soluciones mágicas, ni frases vacías y menos a aprovecharse del miedo».

«Sí vengo a comprometer lo que he ofrecido toda mi vida: trabajo duro, compromiso, responsabilidad y un camino posible para mejorar la vida de los chilenos y las chilenas», señaló.

«No podemos seguir permitiendo que el mercado decida por nosotros. Chile necesita un Estado presente, justo y eficiente, necesitamos un país donde el esfuerzo junto con reconocerse, no haya que endeudarse para vivir, donde los derechos no dependan del tamaño de la billetera sino de la dignidad propia de cada persona», planteó la candidata comunista.

También se refirió a la necesidad de «avanzar con los pies firmes en la tierra, sin humo, sin promesas vacías pero con un rumbo claro: salud para todas y para todos, educación pública de calidad, empleos decentes y mejores salarios, seguridad para nuestras familias»,

«Chile merece más, merece más justicia, merece más solidaridad, merece más igualdad y Chile necesita un nuevo modelo de desarrollo con crecimiento productivo, sostenible donde los frutos de este país grande y hermoso lleguen a la mesa de todas las familias chilenas. Ese es el crecimiento que queremos proponerle a Chile», subrayó, citada por Radio Nuevo Mundo.

Para Jara, el país necesita una profunda conexión con las mayorías, «con las mayorías populares, con la gente de las comunas, de los barrios y de las poblaciones», así como un liderazgo «que no mire desde arriba sino que reconociendo de dónde viene y no olvidándose nunca de aquello, sea capaz de acompañar el sentir del pueblo, que escuche, que actúe con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro».

Foto: Prensa Latina

Jara: Salvador Allende vive en la memoria del pueblo chileno

En su discurso, no faltaron las palabras para rendir homenaje al legado del expresidente Salvador Allende.

«Quiero partir este camino a la Presidencia de la República, recordando a quien nos inspira, pues soñó un país justo y posible. Quiero recordar, en una senda democrática y de diálogo, a nuestro presidente, Salvador Allende. Nunca nadie logrará mancillar su memoria, Salvador Allende vive en la memoria del pueblo chileno», expresó la abanderada del PC.

*Foto destacada: Prensa Latina.