(Video) “Chile no se cae a pedazos”: Vecina emplazó duramente a Camila Flores en plena fonda

Un video grabado en una fonda de la Región de Valparaíso capturó un tenso intercambio entre luna vecina y la diputada Camila Flores (RN) en medio de las Fiestas Patrias 2025.

El registro, que acumula miles de reproducciones en las redes sociales, muestra el momento en el que la

la ciudadana se dirige a la parlamentaria para encararla por sus habituales declaraciones y discursos enfocados en promover la idea de que el país atraviesa por una mala situación.

En medio del ambiente festivo de las fondas del Sporting de Viña del Mar, la mujer se le acercó directamente a Flores para lanzarle un contundente mensaje: “Chile no se cae a pedazos”.

La reacción de la parlamentaria, quien se encontraba acompañada de otros actores políticos de la derecha, no se hizo esperar. Tras escuchar el mensaje, respondió de inmediato y apuntó a la ciudadana con el dedo.

«Sí se cae y por culpa de ustedes, los orcos zurdos», afirmó visiblemente enojada.

En el mismo momento, un hombre se interpuso entre ambas, lo que provocó la molestia de la vecina quien replicó: “¿Y por qué me pones ahí para que me corra?».

«Chile no se cae a pedazos, está toda la gente feliz aquí… cacha la hue… me corrió”, afirmó , señalando que la situación del país y las condiciones de vida de la ciudadanía se encuentran lejos del escenario crítico y percepción negativa que la derecha busca instalar de cara a las próximas lecciones presidenciales y legislativas.

El video del polémico y tenso cruce fue subido a la red social TikTok donde rápidamente genero reacciones y miles de visualizaciones y posicionándose como uno de los clips más comentados dentro de las celebraciones de las Fiestas Patrias. 2025.

A continuación, puedes ver el registro y las reacciones que ha generado en la opinión pública.

