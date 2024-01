«Yo no estoy para payasadas»: Diputada Gazmuri responde a republicano que la interpeló por no realizarse el test de drogas

Los resultados de los test de droga al que se sometieron 51 parlamentarios, dados a conocer este lunes 29 de enero por la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, han despertado discusiones entre las distintas facciones políticas.

Los exámenes se realizaron entre el día 11 al 22 de diciembre del 2023. Asistieron 51 de los 52 sorteados. Emilia Scheneider (CS) no se realizó el test. «El año pasado yo me realicé el test de drogas que se aprobó en esta Cámara de Diputados y se mostró que yo no infringí de ninguna forma el reglamento de esta Corporación en esas materias», dijo la diputada.

El republicano Cristián Araya aprovechó su cuenta de X, antes Twitter, para interpelar a otras diputadas: «Mientras los medios se centran en un Socialista intentando bajar de peso, hay diputados que se negaron al test de drogas y pasan desapercibidos: Ana María Gazmuri (Acción Humanista) Marcela Riquelme (Ind-FA) Marisela Santibáñez (ex PC) Clara Sagardia (Ind-FA). ¿Qué ocultan?».

Acto seguido, Gazmuri le respondió: «Todo para que olvidemos su consumo problemático de una droga peligrosa, y mientras manejaba, más encima! Yo no estoy para payasadas. Estoy de acuerdo con la diputada @schneider, basta de show baratos», escribió en la mencionada red social en la que adjuntó una publicación de La Tercera que dejaba constancia de cuando el entonces concejal de la UDI quedó en libertad luego de ser detenido por manejar en estado de ebriedad.

