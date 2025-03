Administración panista, acusada de solapar la apertura de bares clandestinos en Puebla capital

La administración panista de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez solapó la apertura de bares clandestinos en el municipio de Puebla, así lo denunció Francisco Rodríguez Álvarez, titular de la Secretaría General de Gobierno.

En entrevista, declaró que se reforzarán los operativos para clausurar los establecimientos irregulares con venta de bebidas alcohólicas tras el ataque armado del pasado 23 de marzo en «MuñeMiches Wings» en Bosques de San Sebastián.

El funcionario municipal atribuyó el incremento de esta práctica a la gestión pasada por falta de iniciativa para combatir esta problemática e incluso por falta de personal para realizar supervisiones.

«Es una realidad que hoy existe, no nació de la noche a la mañana, no es generación espontánea, seguramente se toleró o no había suficiente gente para atacar (bares clandestinos)».

Francisco Rodríguez Álvarez

Titular de la Secretaría General de Gobierno