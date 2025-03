Ayuntamiento de Puebla lanzará programa para sancionar a empresas contaminantes del Río Atoyac

La Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla desarrollará un programa para sancionar a las empresas que realicen descargas de contaminantes en el Río Atoyac, informó el titular de la dependencia, José Iván Herrera Villagómez.

En entrevista, tras asistir a la sesión de la Comisión de Salubridad y Asistencia Pública, reveló que se ha detectado que esta problemática se concentra en juntas auxiliares ubicadas en las orillas de la ciudad.

En ese contexto, indicó que la dependencia a su cargo ha iniciado a trabajar en un proyecto en coordinación con el Sistema Operador del Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y la concesionaria Agua de Puebla para Todos.

Explicó que este programa consistirá en la aplicación de sanciones contra las empresas contaminantes, con una visión basada en las posiciones de las tres instancias involucradas.

«Tenemos las facultades pero tenemos que revisar correctamente porque no solo depende del Ayuntamiento porque también trabajamos directamente con el Soapap en el tema del agua, no podemos hacer nada si no estamos en sintonía».

José Iván Herrera Villagómez

Titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla