Sheinbaum responde a EE.UU. y blinda la soberanía de México tras designación de cárteles como terroristas

En una postura firme ante la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de clasificar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que no hubo consulta alguna con su gobierno antes de esta declaración. Durante su conferencia matutina, la mandataria enfatizó que, si bien México comparte la lucha contra el crimen organizado, la soberanía del país no está en juego y no permitirá injerencias externas.

«En esta designación de terroristas de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma EE.UU., no es una decisión que hayan consultado con nosotros». Claudia Sheinbaum Presidenta de México

La mandataria recalcó que México lucha contra los cárteles no solo por la violencia que generan, sino por su impacto en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, dejó claro que la colaboración con EE.UU. no implica sumisión ni permite la invasión de la soberanía mexicana.

«Pueden ponerle el nombre que decidan, pero con México es colaboración, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión». Claudia Sheinbaum

Para reforzar esta posición, Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión dos propuestas de reforma constitucional con el objetivo de blindar la soberanía del país. Los cambios propuestos a los artículos 40 y 19 de la Constitución buscan prevenir cualquier tipo de intervención extranjera, ya sea en elecciones, territorio o la investigación de delitos sin la autorización del Estado mexicano.

En el artículo 40, la modificación subraya que «el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervencionismo e intromisiones […] ni la violación del territorio mexicano sea este por tierra, mar o espacio aéreo». En cuanto al artículo 19, la reforma propone imponer las penas más severas a cualquier persona, nacional o extranjera, involucrada en el tráfico ilícito de armas, así como prisión preventiva para quienes participen en actividades ilegales relacionadas con este delito.

En paralelo a las reformas, Sheinbaum anunció que el gobierno mexicano ampliará la demanda contra las empresas fabricantes de armas en EE.UU., incluyéndolas como «cómplices» de los cárteles, dado que sus productos terminan en manos de estos grupos que ahora son considerados terroristas por el gobierno estadounidense.

Reacciones y advertencias internacionales

La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha generado reacciones en otros países. El gobierno de Canadá ya ha advertido que tomará una decisión similar, y el empresario Elon Musk ha señalado que, dado este nuevo estatus, los cárteles podrían ser atacados con drones.

Ante esta situación, Sheinbaum reiteró su rechazo a cualquier intento de intervención y destacó la necesidad de fortalecer la colaboración sin comprometer la soberanía nacional. «Nosotros no negociamos la soberanía», afirmó la mandataria, enfatizando que la lucha contra el crimen organizado continuará bajo los términos de cooperación y respeto mutuo.

Foto: X

